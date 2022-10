Premiér Fiala: Osobně jsem téma povolenek otevřel na neformálním summitu v Praze

reklama

Děkuji, pane poslanče, za vaši - já jsem chtěl říct otázku, ale musí říct za vaše otázky, a nevím úplně přesně, na kterou z nich mám odpovídat. V těch pěti minutách určitě nestihnu například vysvětlit, jaká je skutečná cena vyrobené energie v České republice, na čem to závisí, že to, co se objevuje v médiích, že to stojí deset nebo dvacet eur, že to prostě opravdu není reálné a neodpovídá to vůbec tomu, za kolik skutečně jednotliví producenti tu elektřinu vyrábějí. Mohl bych vám i vysvětlit, proč to tak není a proč to tak ani nemůže být, ale já se pokusím nejprve odpovědět na tu otázku, kterou jste začal, a to je otázka emisních povolenek.

Asi vás překvapím, já naprosto, i když pokud mě tady posloucháte opakovaně, tak vás nepřekvapím, já nejsem spokojen s tím, jak funguje trh s emisními povolenkami nebo ten systém s emisními povolenkami. Jsem přesvědčen, že je to potřeba změnit, ale na rozdíl od předcházející vlády, která o tom mluvila a neudělala v tom nic, tak my v tom něco děláme. Musím také ale otevřeně říct, že vůle k tomu, aby se změnil ten systém emisních povolenek tak, že se zruší, tak ta vůle mezi většinou evropských států absolutně není. A takovouto většinu nemáme a nezískáme ji.

A hlavně, a to ještě větší problém, není vůbec vůle u poslanců Evropského parlamentu, asi víte, že Evropský parlament má ve svém výsledku zelenější politiku než Rada a řadu návrhů vychyluje ještě dál v tomto směru, takže se nedá jednoduše říct, že to jsou orgány Evropské unie, ale jsou to také členské státy a poslanci evropských zemí, které revizi povolenek brání. a to je potřeba mít na paměti. Je to jeden z nástrojů, jak dosáhnout klimatických cílů, jak se o tom mluví v Green Dealu, který Andrej Babiš odsouhlasil a zavázal Českou republiku být klimaticky neutrální v roce 2050 bez nějakých kompenzací, takže nám nezbývá než ve zmírňování těchto povinností začít něco dělat a naším cílem v první řadě je, abychom snížili ceny těchto povolenek, aby měly menší dopad na cenu elektřiny, tepla nebo pro výrobu průmyslových podniků.

Musím říct, že jsme v tom vyjednávání docela úspěšní. Za za prvé jsme získali část povolenek zdarma pro naše teplárny. To jsme vyjednali, to je konkrétní výsledek této vlády. Znamená to, že občané budou platit za teplo méně než by v jiném případě platili.

Samozřejmě ten výsledek je vyjednaný v Radě, ale nevstoupil ještě v platnost. Závisí to na trialogu Rady, Komise a Evropského parlamentu, který právě probíhá. My se budeme snažit, aby skončil ještě v průběhu českého předsednictví. Může se stát, že se přesune do švédského předsednictví, ale ten základ jsme v Radě ministrů vyjednali.

V září jsme prosadili závěr - a bylo to na mimořádné radě pro energetiku, kterou jsme svolali jako předsednická země - že Komise má najít řešení pro lepší využití povolenek z rezervy tržní stability a jejich využití pro financování balíčku REPower EU, pomocí kterého budou financovány energetické projekty u nás, což je také důležité. Další úspěch českého předsednictví. Minulý týden se usnesla i rada Ecofin ministrů financí. Rozhodla o uvolnění 300 milionů povolenek v hodnotě 20 miliard euro.

Proč říkám, že jsou to úspěchy. Protože jsou to konkrétní kroky, které mění systém obchodování s těmi povolenkami a protože se nám poprvé podařilo vůbec dostat otázku povolenek na vážná jednání. Jednání o nich i v Evropské radě. Osobně jsem toto téma otevřel na neformálním summitu v Praze. Ano, máme zde podporu a společně s námi to chce Polsko a některé další země. Bohužel většina se tomu dost brání. Přesto jsme dosáhli těch výsledků, které jsem vám řekl.

To, že do toho systému zasahujeme, má jeden zásadní a pozitivní efekt. Zatímco v březnu nebo červenci ceny povolenek atakovaly hranici 100 euro, tak nyní se pohybují v rozmezí mezi 60 a 70 eury. Budeme-li pokračovat v těch mechanismech, tak docílíme toho, že nebudou překvapivě růst ceny emisních povolenek.

