Premiér Fiala: Pane Babiši, vy vůbec nerozumíte tomu, co se v Evropské unii odehrává

Děkuji, paní předsedající. Vážený předsedo Babiši, no já nevím, jestli jste měl nějakou jinou interpelaci. Rozhodně neprojevujete velkou činnost a vaše interpelace - nečinnost vlády. A vy teda velkou kreativitu neprojevujete, protože jste podal myslím pět interpelací, všechny se jmenují nečinnost vlády, takže všechny jsou stejné. Nepředpokládám, že jste měl nějaký jiný obsah. A mně je z těch vašich slov musím říct docela smutno, protože vy se opakovaně usvědčujete z toho, nejenom že neříkáte pravdu, ale že vlastně vůbec nerozumíte tomu, co se v Evropské unii odehrává, takže se nedivím tomu, že jste neměl vlastně vůbec žádné výsledky a že na to doplácí Česká republika. (Pobouření v lavicích ANO.) Vy jste nevyjednal evropské povolenky. Nic jste neudělal v tom směru. My jsme dokázali konkrétní výsledky pro Českou republiku. Jmenoval jsem je tady při předcházejících interpelacích. Vy žádné výsledky nemáte. Dokonce jste seděl na jednání, kde jste ani nevěděl, že schvalujete Green Deal. A opakovaně nám říkáte, že jste s tím nesouhlasil a že to vůbec není pravda. Ale to je prostě politická realita.

Já chápu, že vás jako štve ten úspěšný summit, nebo nechápu... (Výbuch smíchu v lavicích ANO.) ale dokážu si to představit, ten úspěšný summit, který jsme tady měli. Mimochodem ony to byly dvě akce, to je taky potřeba vysvětlit, protože veřejnost si toho všimla, vy asi ne. Jedno bylo neformální jednání Evropské rady a druhé bylo první jednání Evropského politického společenství. Nevím, jak vás napadl, že jsem neměl bilaterální jednání. Já jsem jich měl obrovskou spoustu. Ale hlavně já je nedělám na Instagramu jako vy, když někoho doženete v hotelu, tak si hned dáte fotku. Já se věnuji skutečné diplomacii a tomu, aby to mělo nějaké výsledky pro Českou republiku. Nepleťte sem, nepleťte sem to setkání s (nesrozumitelné), s tou jsem se taky setkal samozřejmě několikrát během summitu. Ale to, co se odehrálo a co vy jste viděl v médiích, to bylo normální mezistátní bilaterální jednání, které bylo mimo ten summit. Takže zase nemíchejme jablka s hruškami.

A pak jedna důležitá věc - radu ministrů svolává ten, kdo jí předsedá, a to je ministr ze země, která předsedá Radě Evropské unie, protože se taky jmenuje ne předsednictví EU, ale předsednictví Radě Evropské unie. Tam to svolává ten příslušný ministr. Já jsem skutečně požádal pana ministra Síkelu, aby svolal jednání rady, on to udělal, proto jsme měli několik neformálních rad. Pravidelně svoláváme rady ministrů tam, kde můžeme. Ale já vůbec nechápu, že nevíte, že v čele Evropské rady není premiér nebo prezident té předsedající země, ale že má svého předsedajícího, a to je Charles Michel, který svolává tu radu. A já se samozřejmě s ním domlouvám na tom, kdy kterou radu svoláme, jaký bude její obsah. Ale primární odpovědnost za to svolání je samozřejmě na předsedovi Evropské rady. Tak tolik na vysvětlenou, co se v té Evropě vlastně děje a jakým způsobem ty věci probíhají.

České předsednictví je velmi aktivní. A to se neprojevuje jenom v tom, že máme někde nějaké fotky, ale projevuje se to hlavně v těch výsledcích. A pokud jde o výsledky například jednání ministrů pro životní prostředí, to jsou ty povolenky pro teplárny, o kterých jsem tady mluvil, to je automatický mechanismus zastropování povolenek, který jsme tam prosadili. Nebo pokud jde o jednání rady pro energetiku, princip solidarity, pokud jde o plyn, a další a další věci, o kterých jsem tady už měl možnost v rámci interpelací referovat, tak to jsou ty konkrétní výsledky pro občany České republiky. Ano, že se o emisních povolenkách nedalo dřív na těch příslušných radách mluvit, to neznamená, že někdo něco neřekl, ale že to nebylo skutečným tématem toho jednání, to je pravda. Nám se podařilo, že to tématem toho jednání je, že se ten mechanismus upravuje a že se mění. A jestli tomu chcete pomoct, tak vyzvěte svoje europoslance za hnutí ANO, kteří se občas chovají při hlasováních docela zvláštně, ať jsou aktivnější, ať pomohou tomu, ať trialog, který se teď vede právě o té věci, kterou jsme vyjednali, to znamená úpravu emisních povolenek, kde je mimo jiné úprava emisních povolenek, ať se ten trialog zrychlí a ať není posouván Evropským parlamentem někam dál. Protože jestli někdo nechce měnit systém emisních povolenek, tak je to většina v Evropském parlamentu, a to je potřeba změnit. Takže pokud chcete v Evropě něco dosáhnout, tak musíte pracovat podle toho, k čemu ten orgán je uzpůsoben, a tam dosáhnout nějakých výsledků. My ty výsledky máme. Vaše vláda bohužel (Předsedající: Čas, pane premiére.) v evropské politice žádné výsledky neměla. A na to doplácí Česká republika nejenom v minulosti, ale i teď.

