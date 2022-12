Premiér Fiala: Platí, že za správnost jsou primárně zodpovědné firmy

reklama

Vážená paní poslankyně,

samozřejmě myšlenka, že by vláda chtěla ohrozit výběr této daně, je absurdní a vy jste ji určitě nemyslela vážně, beru to jako nějakou nadsázku řečnickou. My potřebujeme být úspěšní ve výběru, ať už toho odvodu, nebo válečné daně právě proto, že musíme uplatnit ten princip solidarity, o kterém jsem tady už dnes několikrát mluvil, a potřebujeme tyto příjmy do státního rozpočtu právě proto, že pomoc, kterou jsme připravili pro občany a firmy a která je naprosto namístě a je správná, je také současně nákladná.

Když si jenom představíme zastropování cen, co to znamená, tak pro státní rozpočet to určitě znamená částku kolem sta miliard korun. Když si uvědomíme, že v důsledku inflace a růstu mezd valorizujeme opakovaně důchody, musíme počítat jenom s jenom na důchody s +93 miliardami korun. A tak bych mohl pokračovat, prostě ty náklady jsou velké a nemůžeme to krýt běžnými příjmy, musíme využít taková opatření mimořádná, která jsou možná, to je právě válečná daň neboli windfall tax a také odvod z nadměrných zisků, z nadměrných příjmů z výroby elektřiny.

Ta daň, jak už bylo schváleno a jak už je to i ve Sbírce zákonů, bude platit od 1. ledna 2023 na dobu tří let. Bude platit pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv. U bank se počítá s čistým úrokovým příjmem více než šest miliard korun. Parametry té daně jsou taky dané, nebudu to připomínat. A pokud jde o výběr a kdo to má dělat a kdo to má kontrolovat, no, tak my v této oblasti v České republice nemáme žádný jiný orgán, který by byl kompetentnější než Energetický regulační úřad. A to není organizace, která má několik zaměstnanců a nějakou radu.

To je o velký státní úřad se stovkami zaměstnanců a s potřebnými kompetencemi. Energetický regulační úřad na to bude mít jasnou metodiku a bude ty věci kontrolovat ex post. A kromě toho, a na to nezapomínejme, tady platí, že za správnost jsou primárně zodpovědné firmy. Tak je to vždycky přece a tak je to legislativně nastaveno. Takže myšlenka, že to Energetický regulační úřad nezvládne a že se tím ohrozí výběr té daně, ta je opravdu nepřípadná a není na místě.

Energetický regulační úřad má úkoly, které má zvládat, a tady k tomuto má největší kompetence ze všech ostatních státních orgánů. Takže nevidím důvod, proč by se tomu měl Energetický regulační úřad bránit. Naopak si myslím, že on je ten, který je kompetentní a který je i dostatečnou zárukou toho, že bude postupovat podle metodiky a bude provádět ex post takové kontroly, které zaručí, že ten výběr daně byl správný a byl adekvátní. A já jenom musím trvat na tom, že ten postup, který jsme tady zvolili, je rozumný a nevím, proč se tomu Energetický regulační úřad brání.

