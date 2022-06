Premiér Fiala: Podrobnějšími informacemi nechci v tuto chvíli nikoho ohrožovat

reklama

Děkuji, paní poslankyně, za tu otázku. Samozřejmě, že Ukrajině pomáháme a děláme to z dobrých důvodů. Protože jednak je to správné a spravedlivé pomáhat Ukrajině, která je napadena ruskou agresí a která se brání proti přesile a kde dochází k neuvěřitelnému utrpení lidí. Vidíme to skoro každý den, nebo můžeme se na to podívat skoro každý den, bohužel. Je to země, která trpí a je tam spousta nevinných lidí, kteří prostě musí utíkat, aby si zachránili svoje životy. Těm všem různým způsobem pomáháme a je to správné.

Česká republika patří i k těm zemím, které pomáhají s dodávkami zbraní a vojenského materiálu. Děláme to v podstatě od počátku toho konfliktu, nebo této agrese, a budeme v tom i pokračovat. Ty konkrétní částky vám říkat nebudu, ani je nebudu v tuto chvíli potvrzovat. Samozřejmě že se objevují informace, že jsme vyvezli materiál ve výši 3,7 miliard korun a tak podobně.

Ani teď nebudu říkat jednotlivé typy toho vojenského materiálu, ale mohu samozřejmě říct, že to je od lehčí munice, až po těžkou vojenskou techniku. A nebudu to dělat z bezpečnostních důvodů i z toho důvodu, že pomáháme straně, která je napadena, která je ve válce, která je ohrožena. Já podrobnějšími informacemi nechci v tuto chvíli ohrožovat ani ty české občany, kteří tuto pomoc nějakým způsobem zajišťují a podporují.

Důležité také je, že nepomáhá jenom stát, ale že pomáhají i občané. Že občané sami se účastní sbírek, které jsou přímo určeny na pořízení vojenské techniky a že tímto způsobem byly vybrány sta miliardy, respektive více, než miliarda korun. To také ukazuje, že česká společnost dobře vnímá tu potřebu pomáhat Ukrajině, chápou, že Ukrajina bojuje nejenom za svoji nezávislost, ale bojuje i za naši bezpečnost a naši nezávislost. Proto je potřeba, abychom jim pomáhali.

Pokud jde o některé konkrétní věci, tak prostřednictvím programu MEDEVAC a Pomoc na místě poskytuje vláda zdravotně humanitární pomoc na Ukrajině. Celková dosavadní částka vynaložená v těchto programech Ministerstva vnitra je 130 milionů korun. V rámci programu Pomoc na místě jsme poskytli čtyři peněžní dary mezinárodním organizacím, každý ve výši 25 milionů korun.

Co je ale také důležité, je pomoc, kterou poskytujeme lidem, kteří uprchli z Ukrajiny před válkou. Jsou to většinou maminky s dětmi. My jsme už na našem území poskytli dočasnou ochranu 376 tisícům lidí. Jenom abych doložil čísly to, co jsem teď řekl. Z dospělé populace jde hlavně o ženy - přes 72 %. Děti tvoří 37 %. Souběžně ale ti, kteří už se mohou vrátit, tak se také zpátky do země vrací.

A hlavně přes 74 tisíc Ukrajinců se díky tomu, jak jsme nastavili ten systém, už může podílet na našem pracovním trhu, mají práci. To také znamená, že odvádějí příslušné prostředky do našeho sociálního a zdravotního systému, což je také důležité. Ten počet bude narůstat. Z toho je jasně vidět, že ti lidé utíkají proto, aby si zachránili život a v první chvíli, kdy mohou, tak nevyužívají naše sociální systémy, ale snaží se postavit na vlastní nohy a vrátit naší společnosti to, co jim svou otevřenou náručí, svým přijetím, dala.

