Premiér Fiala: To, čím procházíme, může být konec Evropy

Žijeme v nebezpečném světě a uspějeme v něm jen tehdy, pokud budeme připraveni.

Záleží na každém z nás, jestli pro to něco uděláme. Nejen slovy, ale hlavně činy. To, čím procházíme, může být konec Evropy, pokud nezvládneme včas reagovat. Nebo to může být katarze, v což věřím já a moje vláda. A podle toho budeme jednat. Co to znamená pro Česko i Evropu?

Musíme víc investovat do své obrany, protože jedině tak odradíme útočníky.

Musíme mít pod kontrolou vnitřní bezpečnost.

A také se musíme zbavit byrokratické zátěže a zasadit se o silnou ekonomiku. Takovou, kde se firmy nebojí investovat a kde jim nic nebrání adaptovat se na rychlý globální vývoj.

O všechny cíle musíme usilovat tak, jako kdybychom se už nikdy nemohli spolehnout na nikoho dalšího.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



