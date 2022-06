Premiér Zelenskyj: Ukrajina by měla obdržet vše k dosažení vítězství

reklama

Vážený pane předsedo Senátu, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážený pane premiére, členové vlády, vážení poslanci, vážení přítomní novináři, drahý český národe.

Jsem velice vděčný za tu možnost, že v tomto formátu se mohu obrátit k oběma komorám Parlamentu České republiky a také rovněž ke všem Čechům. Rád bych poděkoval za velice příjemná slova, kterými jste vyjádřili podporu našemu lidu a našemu státu, která dnes zde zazněla, a za to, jak vřele jste přijali všechny naše utečence. Vážíme si toho a je to velká událost v našich dějinách. Vážím si osobně této iniciativy.

Ale začnu slovy, která jistě zná velice dobře každý z vás, která dobře znají všichni Evropané, kteří si váží dějin a svobody na našem světadíle: Jsme s vámi a buďte s námi!

Tato slova jsou velice významná. Měla svůj velký význam i tehdy, kdy zněla na vlnách českého rádia v roce 1968, kdy podporovala odboj. Mají velký význam i v současné době, kdy - když je vzpomínáme - hovoříme o těch, kdo bojoval za svobodu pro váš lid. Ale tato slova mají ve skutečnosti ještě i další význam. Nyní, když ukrajinský lid bojuje za svou svobodu proti krutému ruskému vpádu, můžeme říci, že právě s těmito slovy my Ukrajinci se obracíme ke všem národům Evropy, ke všem národům demokratického světa: Jsme s vámi, buďte i vy s námi!

Čelíme nyní tyranii, která stejně jako v minulosti se nehodlá zastavit pouze na území Ukrajiny. Za svůj cíl si klade dobytí všech v Evropě, tedy cílem jsou všichni, kdo žijí svůj svobodný, a hlavně svůj vlastní život. Rusko nezajímá pouze Mariupol, Severodoněck, Charkov, Oděsa nebo Kyjev, vůbec ne. Jeho ambice jsou zaměřeny na ten obrovský prostor, který se táhne od Varšavy k Sofii, od Prahy k Tallinnu. A stejně jako v minulosti ruský vpád na Ukrajinu je pouze prvním krokem, který potřebuje vedení Ruska, aby si tím otevřelo cestu k dalším státům a k podrobení dalších národů. Otevřeně o tom hovoří nejenom ruští státní propagandisté, ale i ruští vysoce postavení úředníci. Došlo to tak daleko, že například oficiálně vyhrožují, že zruší uznání státní nezávislosti pobaltských států. Ale co bude dál? Kdo bude další v řadě?

Dámy a pánové, když se Ukrajina obrací k evropským státům a žádá je o podporu, vycházíme právě z této zásady, právě z těchto slov, která se stala jedněmi z bytostných základů vašich dějin: Jsme s vámi, buďte s námi!

Ruské tanky, které přepadávají města ukrajinského Donbasu, které se snaží útočit na ukrajinský Charkov, Mikolajev a Záporoží, musí být zastaveny a spáleny anebo vyhnány z území nezávislé Ukrajiny, aby už nikdy více nemohly dojet ani do Prahy, ani do Ostravy, ani do Brna, ani do Plzně, ani do Karlových Varů, ani do žádného jiného města našeho světadílu. Právě na Ukrajině a právě nyní se odehrává bitva o budoucnost Evropy a jsem velice vděčný vašemu státu a vašemu lidu za to, jak štědře jste nám pomohli a pomáháte v této válce. Česká republika nám pomohla jednak zbraněmi, velice významnými, a rád bych tímto skutečně poděkoval vedení tohoto státu. Ta pomoc dorazila právě tehdy, kdy byla nejvíce zapotřebí, ale můžete si být jisti, že tím jste podpořili i sami sebe, i svoji vlastní svobodu a svůj vlastní život, a tato podpora by měla trvat tak dlouho, dokud to bude potřebné k dosažení vítězství, protože právě tím by tato válka měla skončit: vítězstvím.

A i když existují politici v některých státech, kteří se bojí možnosti, že svoboda vyhraje a tyranie prohraje, mezi vašimi lídry takoví politici nejsou, protože čeští lidé velice dobře znají různé příklady, čím končí kompromisy, které činíme vůči tyranům. Protože k čemu to vede? Tyran sice navrhuje, že si vezme pouze kousíček území, po kterém prahne, ale tím agrese neskončí, protože ten, kdo chce uchvátit vše, se nikdy nezastaví. A vás žádám, abyste společně s námi neustále přesvědčovali o této prosté pravdě všechny ty, kdo se dosud neodhodlali zvolit si svou stranu v této válce, která trvá již 112 dní.

Ukrajina by měla obdržet vše k dosažení vítězství: moderní zbraně, dost silné na to, aby mohly překonat výzbroj ruské armády, stejně tak i finanční pomoc, aby měla potřebné zdroje proti Rusku, jehož úspory a příjmy jsou dosud dosti velké. Za sto dnů této války, která začala 24. února, pouze díky prodeji energetických zdrojů si Rusko vydělalo už 93 miliardy eur. Ukrajina by měla získat také i základní ideovou pomoc, která konečně vyrazí Rusku z rukou jeho hlavní ideologickou zbraň, a to tvrzení, jako by Evropa nebyla schopna se sjednotit a že údajně že Ukrajina není pro Evropu potřebná.

V nejbližší době už bychom měli dostat odpověď od Evropské unie, od všech členských států, odpověď na otázku, která se týká statusu Ukrajiny, protože udělit Ukrajině status kandidáta, to je dokázat, že evropské společenství je skutečné, že evropské hodnoty skutečně fungují a nejsou jen prázdnými slovy v několika dokumentech. Ruští vojáci si velice dobře uvědomují, že bojují proti evropským hodnotám, proti tomu, aby jakýkoli svobodný národ v Evropě, který sdílí společné hodnoty, se mohl stát součástí evropského společenství. Právě takové je ideologické nastavení ruských okupantů. Takže je důležité posilovat evropské společenství a říct Ukrajině ano - to je také obrana v této válce. Bude to i dějinný projev významu slov, která se vyjádří následovně: Jsme s vámi, buďte s námi!

Proto vás žádám, abyste byli maximálně aktivní právě v těchto dnech, právě v těchto týdnech, aby se všichni evropští lídři shodli na tom, že hájit a povzbuzovat Evropu je naše společná věc, aby nikdo nedokázal udělat výjimku z této zásady. České osudové osmičky, tedy léta 1938, 1948 a 1968, to je vyčerpávající odpověď všem, kdo by ještě chtěli uzavírat mír s tímto agresorem na úkor zrazení evropských hodnot a na úkor oslabení Evropy.

Dámy a pánové, drahý český národe, už za několik týdnů se Česko stane předsednickou zemí v Evropské unii a to bude období, kdy bude stát před námi mnoho výzev. Celá Evropa bude mít před sebou mnoho výzev, ale budou jiné. My bychom se měli dohodnout na sedmém sankčním balíčku proti Rusku kvůli této agresi a také bychom už měli začít cíleně obnovovat Ukrajinu - budovat znovu vše na nově osvobozeném území.

Když jste v březnu, pane premiére Petře, navštívil naše hlavní město, byl jste jedním z prvních evropských lídrů, kdo odvážně ukázal, že Evropa bude stát spolu s Ukrajinou. A já věřím, že Česká republika bude mezi těmi lídry, kteří budou co nejvíce přispívat ekonomické a infrastrukturní obnově na Ukrajině. Je to i dobrá příležitost ukázat celou sílu Evropy, jednak technologickou, jednak institucionální, ale i tvůrčí. Musíme také zajistit úplnou synchronizaci ukrajinského národního plánu na obnovu a evropské platformy na obnovu, abychom to vše uskutečnili velice rychle a kvalitně. Také vás žádám, abyste se zapojili přímo do obnovy Ukrajiny i na národní úrovni, abyste například převzali patronát nad jedním z ukrajinských regionů nebo měst, které utrpěly ruskou agresí. To bude tím nejlepším důkazem, že žádná agrese, žádný útok, ať už je sebekrutější, nikdy nedosáhne svého cíle a že nebude možné zlomit žádný z evropských národů a Evropu jako celek.

Jsem velice vděčný za vaši upřímnou a plnou podporu ukrajinských běženců, protože jste na svém území, ve své zemi přivítali a poskytli přístřeší tisícovkám našich lidí, které jste chránili před válkou, a my budeme dělat vše pro to, aby všichni z nich se mohli vrátit domů na Ukrajinu.

Můžeme také dodržovat zásadu, a určitě budeme dodržovat zásadu, která se opět dá vyjádřit slovy "jsme s vámi, buďte s námi". Přinese to výsledky, které lze popsat dalšími důležitými slovy Václava Havla: "pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí". Bohužel, často v dějinách Evropy tato slova naplněna nebyla, ale nyní, právě v roce 2022, právě na Ukrajině a právě společně můžeme zajistit velice silně naplnění těchto slov, aby plody našeho vítězství mohla čerpat ještě mnohá další pokolení našich národů.

Děkuji vám. Ať žije Česko - a sláva Ukrajině! (Dlouhotrvající potlesk v sále, všichni přítomní povstali.)

Velice vám děkuji.

