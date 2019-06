Přerov: Květinové pyramidy osvěží betonovou plochu na náměstí

„Inspirovali jsme se i v jiných městech, kde už pyramidy mají. Jsou vždycky a všude krásným elementem,“ uvedla Svatava Doupalová z přerovského magistrátu. Podle náměstka primátora Michala Záchy mají být muškátové pyramidy také zdrojem, který osvěží betonové náměstí – a to nejen na pohled. „Nechali jsme instalovat šest pyramid, které jsou dva metry vysoké. Každá pyramida je osazena 250 převislými muškáty, dohromady je tam tedy 1500 kusů muškátů. Takové množství na jednom náměstí je pro Přerov prozatím rekord,“ uvedl náměstek Zácha.

Úředníci z odboru majetku v tomto roce nakoupili už vypěstované muškáty – pokud se ale novinka uchytí a lidem se bude líbit, mohli by v příštím roce pořídit pro město sazenice a z pyramid udělat tradici.

Květiny na veřejném prostranství zdobí město každoročně od konce jara až do podzimu. Letos bylo v Přerově vysazeno – ať už do země nebo do květináčů a truhlíků – asi deset druhů letniček, které dohromady stály čtvrt milionu korun. Někde jsou jednolitě barevné, jinde kombinované - a především v Michalově jsou květiny vysázeny i do obrazců.

Psali jsme: Přerov: Po zimní přestávce opět vypluje na Bečvu Ololoď Kordulka Přerov: Přepravu cyklobusem na Bouzov a do Beskyd si už můžete rezervovat Přerov: Před krytým bazénem budou letos vybudovány dvě nové autobusové zastávky Přerov: Školy a školky se chystají na prázdninové opravy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV