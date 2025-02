Prezident Pavel: Všechny hejtmany vnímám jako partnery pro jednání

Dámo a pánové, dobrý den,

děkuji Vám, že jste přijali pozvání a přijeli na dnešní jednání s nasazením vlastních životů v tomhle počasí, někteří z velké dálky. Já jsem moc rád, že se můžeme po delší době sejít s některými poněkolikáté, s některými poprvé. Chtěl bych Vám všem poblahopřát k tomu, že se Vám podařilo úspěšně sestavit krajské vlády a ať máte kraje opět funkční. Zároveň bych chtěl říct, že vnímám nejenom Asociaci krajů, ale všechny hejtmany jako partnery pro jednání o tom, abychom v součinnosti s vládou, ne proti ní, prosazovali to, co je v krajích třeba.

Já jsem po celou dobu, co jsem ve funkci, zdůrazňoval, že mě bude zajímat, jaké problémy kraje řeší, jaké řeší obce, že jim chci lépe porozumět, abych v debatách s premiérem, s ministry mohl používat naprosto konkrétní argumenty, konkrétní dotazy, které Vám potom usnadní fungování v krajích. K tomu samozřejmě je zapotřebí nejenom tedy po krajích jezdit, ale taky otevřená diskuse. O tu jsem se vždycky snažil a budu snažit i dál, abychom i v tomto formátu, ve kterém předpokládám, že se budeme setkávat pravidelně, slyšel Vaše podněty, protože ne vždycky se Vám z Vaší pozice hejtmanů musí podařit prosadit to, co považujete za důležité.

Někdy je potřeba využít i jiné cesty a já těch možností k jednání s ministry mám poměrně dost. Mám pravidelná jednání s premiérem. Takže využijeme-li společně všech pák, které máme k dispozici, tak těch šancí na to, že se podaří prosadit to, co považujete za důležité, a kdo jiný by to měl vědět lépe než vy a starostové, co je skutečně potřeba, tak si myslím, že je větší šance dosáhnout kýženého výsledku.

Na dnešní jednání máme řadu témat, některá vzešla od Vás, některá z naší strany nebo se do určité míry kryjí. A já budu moc rád, když tu debatu dnes povedeme velice otevřeně, protože jedině tak můžeme případně u legislativy, která je již projednávaná, ještě něco změnit, anebo u té, která bude v přípravě, tak předejít tomu, že budeme řešit změny až na poslední chvíli.

Máme témata, jako je například rozpočtové určení daní jak ve vztahu k nepedagogickým pracovníkům, tak ve vztahu k údržbě silnic druhé, třetí třídy. Máme témata, která se týkají krajských hygienických stanic, témata, která se týkají například spolupráce s Vašimi krajskými veliteli a jednotkami záloh v rámci teritoriální obrany, které teď se budou posilovat, ale i řadu dalších. A já budu moc rád, když ten čas, který máme dnes k dispozici, využijete k tomu, abyste mi dali co nejvíce konkrétních podnětů, se kterými potom budeme pracovat.

Takže ještě jednou děkuju za ten čas, který jste tomu dnešnímu setkání věnovali, a budu se moc těšit na to, že naše debata bude vstřícná a otevřená.

Děkuji.

Petr Pavel

prezident republiky

Pražský hrad 13. února 2025

