Prezident Zeman: Jsem rád, že se do čela Rady Evropy postaví lídr z pro nás blízké země

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pátek dne 28. června 2019 blahopřejný dopis Marije Pejčinovičové Buričové, ministryni zahraničních věcí Chorvatska, zvolené generální tajemnicí Rady Evropy.

Vaše Excelence,

dovolte mi, abych Vás srdečně pogratuloval k Vašemu zvolení do funkce generální tajemnice Rady Evropy, které se ujmete v září tohoto roku.

Rád vzpomínám na svou návštěvu Rady Evropy ve Štrasburku v říjnu 2017 a těší mě, že se právě Vy postavíte do čela této významné mezinárodní organizace, za jejíhož duchovního otce je považován muž, kterého si nesmírně vážím – sir Winston Churchill. Pevně věřím, že do nové funkce vnesete svou profesionalitu a bohaté zkušenosti z evropské a zahraniční politiky. Jsem také rád, že se do čela Rady Evropy postaví lídr z pro nás tak kulturně a historicky blízké země, jako je Chorvatsko.

Vážená paní generální tajemnice, dovolte mi, abych Vám popřál ve Vaší nové funkci hodně úspěchu.

S úctou

Miloš Zeman

Prezident České republiky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

