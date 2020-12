Prezident Zeman: Říká se, že jen hlupák opakuje stejnou chybu dvakrát

reklama

Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,

setkáváme se opět po roce, abychom společně zhodnotili uplynulý rok. Dnešní hodnocení bude bohužel smutné. Zasáhla nás epidemie koronaviru, kterou jsme možná dokázali překonat díky profesoru Prymulovi v její první vlně, ale pak jsme usnuli na vavřínech a domnívali jsme se, že jsme tuto epidemii potlačili. Říkala to opozice, která vyzývala k rozvolnění, říkala to vláda a především si to přála celá veřejnost. Díky tomu došlo k druhé vlně epidemie, ještě horší než té předchozí.

Říká se, že jen hlupák opakuje stejnou chybu dvakrát, zatímco inteligent se dopouští zcela nových chyb. Proto si myslím, že bychom neměli podléhat pokušení vyzývat k dalšímu uvolnění, jakkoliv populární by to bylo, protože tím ohrožujeme zdraví, ohrožujeme tím i vysoký počet mrtvých a prolongujeme epidemii díky tomu, že se zvyšuje počet kontaktu. Na obzoru je svítání, a to svítání se jmenuje očkování. Chtěl bych všechny občany vyzvat, aby se nechali očkovat a nedali nic na ty, kdo vyzývají, abychom nenosili roušky, abychom se nenechali očkovat a abychom žili tak, jako kdyby tady epidemie vůbec neexistovala. V každém případě bych ještě jednou chtěl poděkovat našim zdravotníkům, hasičům, policistům i vojákům v boji proti epidemii, ale chtěl bych také poděkovat vládě. Vládě, která byla ostřelována médii i opozicí, ale přes některé chyby odvedla poctivou, tvrdou a dobrou práci. Bohužel nemohu totéž říci o opozici. Došlo k tomu, že jedna z opozičních stran dokonce odmítla poslat svého zástupce do Ústředního krizového štábu, a je velmi laciné se vymezovat proti vládě a sbírat tím levné body, ale skutečná opozice v těchto těžkých dobách měla s vládou spolupracovat, případně měla navrhnout svůj vlastní program. Mohu tedy s lítostí konstatovat, že opozice selhala.

Stejně tak, bohužel, selhala i naše média. Zejména nenávistná byla média vlastněná Zdeňkem Bakalou, a já tvrdím, že ti novináři, kteří berou peníze od Zdeňka Bakaly, ať jsou to ti různí Honzejkové, Taberyové, Štětky a další, jsou hodni nejhlubšího opovržení. A právě proto jsem chtěl dnes vyjádřit svoji podporu naší vládě, která bojuje, zatímco jiní pouze mluví. A proto bych vám chtěl říci, nestřílejte na provazochodce, má svých starostí dost. Arnoštku, spadneš.

A nyní mi dovolte, abych přešel k ekonomickým otázkám. Je samozřejmé, že epidemie zanechala výrazné stopy na výkonnosti naší ekonomiky. Na druhé straně jádro naší ekonomiky, a to je průmysl, stavebnictví a zemědělství, zůstalo téměř nedotčené a většina problémů se týká pouze sektoru služeb. Vážím si toho, že jsme našli odvahu se zadlužit a že tyto dluhy jsme investovali do pomoci firmám, které by jinak mohly zkrachovat. Přál bych si ovšem, aby po krátkodobé a dočasné pomoci přešla tato pomoc do formy dlouhodobých úvěrů se zvýhodněnou úrokovou sazbou, s odloženou dobou splatnosti a se státní garancí. Takovou formou je dnes program COVID III, který se týká jak provozních, tak investičních úvěrů. A já věřím, že skuteční podnikatelé s pomocí tohoto úvěrového rámce dokáží své firmy oživit a dovést je k prosperitě.

Pokud jde o vnitropolitickou situaci, zažili jsme krajské volby, a já bych chtěl všem, kdo byli zvoleni do krajských zastupitelství, blahopřát a popřát jim mnoho úspěchů v jejich práci. Nejsem zastáncem obcházení vítěze voleb, ale na druhé straně si uvědomuji, že každý vítěz, pokud nedostane padesát jedna procent, musí hledat koaličního partnera, a to se buď podaří, nebo nepodaří.

Hodlám vypsat termín parlamentních voleb na začátek října tak, aby kandidující subjekty měly dost času na volební kampaň. S tím, že samozřejmě to bude kampaň poněkud jiná, méně kontaktní, díky epidemii koronaviru, ale více využívající moderních technických prostředků. Byl bych rád, kdyby všechny kandidující subjekty předložily jasný a srozumitelný program bez frází, které mohou spočívat v tom, že si přejeme prosperitu, ale kdo si nepřeje prosperitu? Takže věřím i tomu, že kandidáty budou i lidé, kteří už něco v životě dokázali, nikoli lidé, kteří se vynoří z neznáma a řeknou, že sice nic nedokázali, ale že slibují, že budou hodně pracovat. Takových lidí se varujte. Takoví lidé už mnohdy poškodili českou politickou scénu.

Co říci na závěr? Chtěl bych kromě jiného poděkovat dobrovolníkům, o kterých se málo mluví. A přitom, aniž by je kdokoli nutil, pomáhají, pomáhají republice. V Rakousku mají zákon o dobrovolnictví. Možná, že by stálo za úvahu, aby obdobný zákon platil i u nás, abychom mohli dobrovolníkům efektivně pomáhat. Když jsem obejmul svým poděkováním celý repertoár naší společnosti, počínaje vládou, což mnohé překvapí, dovolte, abych poděkoval i vám. Nenechali jste se zmást zběsilou propagandou, která vám říká, nenoste roušky nebo nenechte se očkovat. Ostatně ta propaganda byla i jiná a v jiných formách. Zažil jsem klimatické šílence, kteří nám tvrdili, že letošní rok bude největší sucho za pět set let, a poté začalo intenzivně pršet. Věřte svému zdravému rozumu a nenechte se vykolejit těmi, kdo se snaží upoutat vaši pozornost na základě věcných neznalostí.

Milí přátelé, příští rok, doufám, odvane ta pandemie, jako odvála pandemie neštovic nebo dětské obrny. V obou případech pomohlo očkování. Proto znovu vyzývám, nechme se očkovat, nemusí to být zrovna příjemné, ale je to užitečné a pomůžeme tím nejenom sobě, ale především druhým. A až se za rok opět setkáme, bude to setkání daleko radostnější, a proto mně dovolte, abych připil na úspěšný rok 2021 a na to, aby problémy, které musíme řešit dnes, se staly dávnou minulostí. Na vaše zdraví, na štěstí a na váš životní úspěch.

Vše nejlepší.

Miloš Zeman

prezident republiky

zámek Lány, 26. prosince 2020

