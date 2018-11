Prezident Zeman: Vyznávám ekonomickou diplomacii

Dámy a pánové,

ředitel zahraničního odboru Rudolf Jindrák měl nedávno interview v Českém rozhlase a redaktor Českého rozhlasu nevěděl nic lepšího, než se ho zeptat, jaké problémy se během mé návštěvy vyskytly. Typický novinář. Já mu vyhovím vaším prostřednictvím, ale vím pouze o jednom jediném problému, ale protože mě rozčílil, tak vám ho sdělím.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu pan Hüner, třebaže byl na to dvakrát upozorněn, opomněl zařadit Českou republiku mezi takzvané partnerské země na tomto veletrhu, a díky tomu pracovníci naší ambasády měli určité problémy s umístěním expozice a podobně. Naštěstí pochopením čínské strany se všechno vyřešilo, ale to nemění nic na tom, že ministr průmyslu a obchodu je tady od toho, aby zajišťoval příhodné podmínky pro mimo jiné i české expozice v zahraničí, a když to neudělá, je dobře, že už není ministr.

To je jediný problém, který tady byl. Všechno ostatní proběhlo skvěle. Já předpokládám, že jednotlivé body našeho programu jste sledovali včetně teď nedávného česko-čínského podnikatelského fóra, kde jste viděli vysokou účast jak z čínské, tak z české strany.

Jednání s prezidentem Si, už sedmé, rovněž proběhlo velmi dobře. V dubnu na pozvání pana prezidenta tady tedy budu popáté a s ním se setkám poosmé. Mám z toho velmi dobrý pocit zejména proto, že jsme pokročili v konkrétních projektech ekonomické spolupráce. Víte, že vyznávám ekonomickou diplomacii, a jsem rád, že se podařilo věci posunout dopředu v mnoha oblastech. Zmínil bych jenom podpis dohody o dodávce letadel L 410, ale protože jste pozorní novináři, tak jste si jistě všech uzavřených dohod všimli sami a není nutné, abych vám napovídal.

Miloš Zeman, prezident republiky, ČLR, Šanghaj, 6. listopadu 2018

