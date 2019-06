Primátor Charvát: Posílení v podobě pětadvacítky veřejnost jistě uvítá

Dobrá zpráva pro plavce je tu. Pardubice mají dokončený nový pětadvacetimetrový bazén a místní aquacentrum tak vstoupí do nadcházející letní sezony posíleno o další plaveckou plochu.

Letní pláž, která měla loni z důvodu prací na této přístavbě sezonní pauzu, bude otevřena od poloviny června, pětadvacítka sousedící s padesátkou již tento víkend.

„Od začátku stavebních prací jsme veřejnost ujišťovali, že v létě budou v provozu jak letní pláž, tak i nový bazén a dnešní den je důkazem, že tomu tak opravdu bude. Stávající kapacita vnitřního padesátimetrového bazénu již nebyla dostačující, aby pokryla zájem veřejnosti, rekreačních i profesionálních plavců, klubů či škol. Posílení v podobě pětadvacítky, zejména nyní před blížícími se letními měsíci, veřejnost jistě uvítá,“ podotýká primátor Pardubic Martin Charvát.

Práce na přístavbě nového bazénu, které pro město zajistila firma Strabag, odstartovaly na přelomu června a července loňského roku a vyšly městský rozpočet na zhruba 65 milionů korun včetně DPH. „Práce zahrnovaly vybudování technického zázemí a vzduchotechniky, stavbu monolitické železobetonové konstrukce, do které byla následně usazena nerezová vana, realizaci podhledu a pokládku střechy. Interiér přístavby přitom kopíruje prostředí kolem stávající padesátky, tak aby oba prostory působily jednotně, což dokládají například mozaikové lavice po obvodu nového bazénu určené k odpočinku či odkládaní věcí návštěvníků areálu,“ popisuje výstavbu a finální podobu přístavby náměstkyně primátora zodpovědná za investice a majetek Helena Dvořáčková. Oba bazény jsou navíc vizuálně propojeny prosklenou stěnou a díky posuvným skleněným dveřím mohou návštěvníci procházet z jedné části areálu do druhé. Prosklená však není jen stěna dělící oba bazény, ale také čelní strana přístavby, která plavcům nabízí výhled do korun stromů či na letní pláž a architektonicky tak navazuje na sousední část aquacentra. Zázemí, tedy šatny, sprchy a toalety mají přitom obě vodní plochy společné, což znamená minimální navýšení personálu i nákladů na provoz. Své vlastní zázemí u nového bazénu však mají plavčíci, aby všechny části aquacentra byly pod neustálým dohledem.

Bazén disponuje 6 drahami dlouhými pětadvacet metrů, jeho hloubka se přitom pohybuje v rozmezí od 120 do 160 centimetrů a kromě výuky dětí do nově přistavěné části objektu vedení aquacentra směřuje i další aktivity. „V současné době plánujeme, že díky přístavbě rozšíříme nabídku našich služeb o plavání těhotných či rehabilitaci jak pro poúrazové stavy, tak pro seniory. Uvidíme, jaký bude ze strany veřejnosti zájem a podle toho budeme s plánem na využití pětadvacítky samozřejmě aktuálně pracovat. Bazén navíc splňuje všechny parametry mezinárodní plavecké federace FINA, tedy parametry nutné k tomu, aby mohl být využíván k tréninkovým účelům,“ informuje Jiří Vysoudil, ředitel společnosti PAP Pardubice, která aquacentrum provozuje.

Zprovoznění nového bazénu bylo důležité nejen z hlediska zájmu veřejnosti. „Potřebu vybudovat v Pardubicích druhý bazén jsme vnímali jak ze strany veřejnosti, tak i ze strany základních škol, a to z důvodu zavedení povinné plavecké výuky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro žáky prvních stupňů základních škol, neboť kapacita padesátimetrového bazénu byla již nedostačující,“ doplňuje náměstek pro školství a sport Jakub Rychtecký.

Stavba původního areálu byla zahájena v roce 1959, ovšem od roku 1967 následovala dvanáctiletá pauza a Pardubice se dokončeného areálu dočkaly až v roce 1990. V polovině roku 2010 do areálu opět zamířili řemeslníci, aby jej kompletně zmodernizovali a za necelé dva roky proměnili v nejmodernější aquacentrum na východě Čech.

V současné době plavecké centrum ročně přivítá až 500 tisíc návštěvníků, na které zde čekají celkem čtyři zóny s aktivitami pro všechny věkové kategorie či mokré a suché bistro. Rekreační i profesionální plavci mohou potrénovat v padesátimetrovém a od poloviny června také v pětadvacetimetrovém bazénu, rodiny s dětmi nejspíše zamíří do atrakcemi vybavené zóny aqua, kde se kromě jízdy na toboganu či trojskluzavce mohou nechat unést proudem divoké řeky nebo si vyzkoušet své síly na lezecké stěně. Pro aktivní sportovce je k dispozici fitness zóna s funkční, kardio i strojovou zónou a jedincům zde v případě potřeby poradí i osobní trenér. Příjemnou relaxaci po náročném dni nabízí wellness zóna se saunou či lázněmi a zájemci si zde mohou dopřát také thajskou masáž. Díky letní pláži a řadě doprovodných akcí to v Aquacentru Pardubice žije po celý rok a navíc zde myslí i na handicapované. Jak padesátimetrový, tak pětadvacetimetrový i výukový bazén disponují zvedáky pro vozíčkáře a plavecké centrum se tak pro tělesně postižené stává jedním z míst, kde mohou rehabilitovat a provádět různá cvičení.

autor: PV