Primátor Hrabálek: Hradečtí si zrekonstruované schodiště velmi oblíbili

reklama

V celorepublikové soutěži Stavba roku má opět zastoupení i Hradec Králové, na prestižní ocenění byla nominována rekonstrukce historického schodiště Bono publico. O titul bude v užším finále soutěžit spolu s dalšími 24 nominovanými, mezi kterými bude vybírat odborná porota. Do hlasování se ale může zapojit i veřejnost a dát svůj hlas jedné z celkově 84 přihlášených staveb z celé republiky, která následně získá cenu veřejnosti. Za Hradec je možné kromě stavby schodiště Bono pulico podpořit také cyklostezku spojující krajské město s Vysokou nad Labem a most ve Svinarech.

„Hradečtí si zrekonstruované schodiště velmi oblíbili. Kromě nádherného pohledu do historie nabízí unikátní procházku z Velkého náměstí ke křižovatce u Fortny a opačně. Každého návštěvníka zaujme nejen příjemné osvětlení, ale také možnost navolit si na tlačítkovém panelu u spodního portálu hudební skladbu, která ho při cestě doprovodí. Je to více než rok, co bylo schodiště otevřeno po dlouhé rekonstrukci veřejnosti, a ačkoliv i já jsem si jeho vzhled oblíbil, tak mě nejvíce těší, že je stále v takovém stavu, jako při otevření. Schodiště se bohužel před rekonstrukcí často stávalo středem pozornosti vandalů a mě osobně velmi těší, že takovým útokům bylo od znovuotevření ušetřeno,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. BPP



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na titul je více než 37 metrů dlouhé kryté schodiště Bono publico nominováno za rekonstrukci, která místo změnila ve velmi působivý prostor prostoupený volitelnou hudbou a zajímavým nočním osvětlením. Na webu www.stavbaroku.cz může některé z přihlášených staveb dát hlas i veřejnost, a to až do 14. října do 12 hodin. V ceně veřejnosti lze přitom hlasovat nejen pro stavby porotou nominované na titul, ale všechny přihlášené, tedy i pro cyklostezku z Hradce do Vysoké a svinarský most. Výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru o den později v Betlémské kapli v Praze.

Celkovou opravu kulturní památky Bono publico provedlo město v několika etapách, když první začala v létě roku 2017. Obnovené schodiště bylo opět otevřeno v září loňského roku. Opravy byly rozděleny do dvou etap, přičemž první z nich vyšla na 2,4 milionu a druhá na 22,8 milionu korun včetně DPH. Pracím ještě předcházelo zhotovení projektové dokumentace za 1,15 milionu korun s DPH. Obnova této klasicistní památky se snažila vrátit ji její původní podobu, například spodní vstupní portál je zhotoven podle dobové fotografie, zásahy se však týkaly také horního portálu. Mimo to byly obnoveny omítky, okna a provedena izolační a sanační opatření proti vlhkosti. Právě v případě opatření proti vlhkosti bylo nutné používat technologie moderní i prověřené časem. Vně sedmdesátistupňového schodiště jsou odvětrávací mezery a jílové izolace, které zamezují společně s elektroosmózou vlhkosti vstupovat do konstrukcí. Výměny se dočkalo také samotné schodiště, které bylo navráceno do původní podoby a nyní je dubové, nové jsou i pískovcové podesty.

Psali jsme: Primátor Hrabálek: Hradec řeší další omezení kamionů ve městě Primátor Hrabálek: Město podpoří hradecké sportovce miliony korun Primátor Hrabálek: Záchrana haly TJ Slavia pokračuje, město investuje do její střechy Primátor Hrabálek: Výsledky testovaných zaměstnanců magistrátu jsou negativní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.