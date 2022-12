Primátor Hřib: Kulaté výročí připomeneme nasvícením budov a vlajkami v ulicích

Česká republika 1. ledna 2023 oslaví 30. výročí vzniku. Hlavní město při této příležitosti nasvítí vybrané budovy do trikolory a v centru metropole vyvěsí české vlajky. Do ulic také koncem ledna vyjede speciální tramvaj k připomenutí výročí volby Václava Havla prvním českým prezidentem.

Již 1. ledna 2023 uplyne 30 let od vzniku samostatného českého státu. Praha v tento den v rámci oslav nasvítí od 16:00 hodin některé budovy v národních barvách, konkrétně se bude jednat o Novou radnici na Mariánském náměstí, Petřínskou rozhlednu, Rudolfinum, jelikož zde 1. ledna 1993 zazněla Má vlast, a také zdi pod Metronomem na Letné.

„Česká republika prvního ledna oslaví neuvěřitelných třicet let. Rozhodli jsme se proto, že si její kulaté výročí decentně připomeneme úsporným nasvícením budov a vyvěšením českých vlajek v pražských ulicích. Za to, čemu všemu v posledních třiceti letech čelila, si to nepochybně zaslouží. Přejeme jí minimálně dalších třicet krásných let,“ řekl Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Připomenutí této významné události podpoří i vyvěšení vlajek ČR – jednoho ze symbolů české státnosti. „Vlajky jsme instalovali tradičně na stožáry veřejného osvětlení na historicky významných místech v centru hlavního města. Celkem 59 jich už nyní zdobí Václavské náměstí a ulice Na Příkopě a Národní. Barvy trikolory se ale objeví i na dalších významných místech. Připravili jsme slavnostní nasvícení stěny pod kyvadlem na Letné, budovy Rudolfina, sídla pražského magistrátu a také Petřínské rozhledny, která se pro tyto účely využívá několikrát ročně. Zmíněná místa budou zářit v českých barvách do ranních hodin druhého ledna. Věříme, že to bude slavnostní podívaná odpovídající významu události,“ přiblížil Tomáš Jílek, předseda představenstva společnosti Technologie hl. m. Prahy, která tradičně instalaci vlajek i nasvícení památek pro Prahu zajišťuje.

V celé síti metra bude také v neděli 1. ledna 2023 od 8:00 do 20:00 hodin znít hlášení s textem: „Již 30 let jedeme po vlastní lince jako samostatná Česká republika. Přejme si proto šťastnou cestu i do budoucna. Vaše hlavní město Praha.“ Stejně jako při podobných výročích nebo svátcích budou tramvaje v ulicích osazeny vlaječkami České republiky.

„A 26. ledna 2023 vyjede do ulic Prahy speciální tramvaj u příležitosti třicátého výročí od zvolení Václava Havla prvním českým prezidentem. Ta zároveň připomene největší úspěchy naší republiky za posledních třicet let, jako jsou vstup do NATO, vítězství hokejistů na olympijských hrách v Naganu nebo vstup do Evropské unie,“ doplnil Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

