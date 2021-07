Primátor Hřib: Počet uživatelů našeho Portálu Pražana raketově roste

reklama

Tahle čerstvá data počtu uživatelů mě fakt potěšila. Vždyť si vemte, že se pořád jedná o rozestavěné dílo, se kterým máme velké plány a to nejlepší nás teprve čeká!

Máme ale potvrzeno, že jsme se s tvorbou Portálu Pražana vydali správným směrem. Málo se totiž ví, že je Portál Pražana z dílny naší městské společnosti Operátor ICT, a. s. (ZDE) vítězným projektem soutěže Egovernment The Best 2020 v kategorii Městské projekty. Digitalizace úřadu má prostě pro budoucnost naší země smysl, pokud nechceme ustrnout v minulém století. Přitom se jedná o fakt velmi složitý projekt. Propojujeme totiž systémově 57 městských částí. V tom to tedy máme násobně složitější než v jiných městech. I proto je důležité, že tento Portál realizují pracovníci společnosti, která je 100% vlastněná městem, a držíme si tak toto klíčové know-how doma.

Takže budu moc rád, když se na stránku podíváte a zkouknete (nebo nejlépe i vyzkoušíte!), co všechno nabízí a co dále připravujeme. Už teď můžete například na Portálu Pražana online vyřešit poplatky za popelnice a brzy tu budete moci platit i poplatky za psa. Velmi užitečná funkce je i rezervace přesného času na úřadu. Abyste třeba nemuseli čekat frontu, když si jdete vyzvednout řidičák.

Anketa Jedete letos na zahraniční letní dovolenou? Ano, jedu / Už jsem letos byl(a) 36% Ne, zůstávám v ČR 64% hlasovalo: 2388 lidí

První krok s návštěvou Portálu Pražana akorát vyžaduje, abyste měli oficiální státní elektronickou identitu z webu ZDE nebo bankovní identitu. Uznávám, že to může někoho na první pohled odradit, ale tak to prostě zákon vyžaduje. S tím nic neuděláme. Snažíme se to ale lidem maximálně ulehčit a na úvodní stránce portálu máme přehledný návod, jak na to. A jakmile už se jednou do Portálu přihlásíte, budete moci napořád využívat jednoduše jeho služby, nechat si ulehčovat život a šetřit čas. Myslím, že to za to stojí.

Krok za krokem totiž směřujeme k tomu, aby člověk nemusel chodit na úřad vůbec. Aby po úřadech obíhala data a ne lidi. Proto je rozvoj Portálu Pražana naprosto klíčový. Jen tak budeme moci Pražanům nabídnout, aby si mohl každý vše vyřídit jen na pár kliků z pohodlí domova. Budu za to nadále bojovat.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Primátor Hřib: Klíčem ke změně je jasný plán a ambiciózní vize pro dosažení klimatické neutrality Primátor Hřib: Kromě technologií tady produkují například i včelí med. Paráda Primátor Hřib: Praha ani žádné mýto zavádět nemůže Primátor Hřib: Pražané mají o digitální služby stále větší zájem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.