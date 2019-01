Primátor Hřib: Projevíme úctu hrdinům a zároveň zachráníme chátrající budovu

Vedení pražského magistrátu začne jednat o odkupu bývalého Borůvkova sanatoria v Legerově ulici. Důvodem je snaha vytvořit z této budovy důstojné místo, které by připomnělo historické milníky Česka v průběhu dvacátého století. V rámci Palachova týdne, na výročí smrti studenta Palacha, se také v sobotu sejdou zástupci Prahy u budovy k tiché vzpomínce.

„Chceme aktivně řešit problém prázdných budov ve městě. Letos uplynulo přesně padesát let od sebeobětavého činu Jana Palacha, který tak chtěl zmobilizovat společnost. Bylo to v době, kdy se naše země dostala do područí okupantů, době temna, zoufalství a hluboké beznaděje. Čin Jana Palacha je šokující a odvážný zároveň. Čin, který měl ukončit komunistickou vládu již v roce 1969,“ řekl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

V rámci padesátého výročí Palachovy smrti začne vedení Prahy jednat o odkupu dřívějšího Borůvkova sanatoria. Tímto úkolem byl pověřen Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči pražského zastupitelstva. „První jednání s majitelem proběhne ještě v lednu. Činy Jana Palacha a Josefa Toufara zásadně ovlivnily naši historii a z budovy by tak mělo být živé vzpomínkové místo otevřené pro veřejnost. Projevíme tím úctu hrdinům, a zároveň zachráníme prázdnou a chátrající budovu,“ uvedl Zeman.

Představitelé Prahy budou také jednat o udělení čestného občanství pro Jana Palacha, který se před padesáti lety obětoval na protest proti okupaci. „Jan Palach se v Praze narodil, studoval a za svobodu zde položil svou nejvyšší oběť. Za svůj obětavý čin a životní postoj v nelehké době si čestné občanství zaslouží. Bohužel vyhláška Prahy od roku 2018 neumožňuje udělovat tento titul in memoriam, proto na nejbližším zastupitelstvu navrhnu její změnu,“ popsal europoslanec a pražský zastupitel Jiří Pospíšil.

Iniciaci jednání o odkupu Borůvkova sanatoria a jeho plánované využití kvituje. „Budov, které nesou takový historický odkaz, si musíme vážit,“ dodal Pospíšil. Sobotní vzpomínky na studenta Palacha se zúčastní hned několik zástupců hlavního města Prahy - mezi nimi bude například Jan Čižinský, Jiří Pospíšil, Adam Zábranský, Petr Zeman či Petr Hlaváček.

autor: PV