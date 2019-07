Primátor Hřib: Začínáme v rámci Lítačka vyvíjet aplikaci

Představte si, že si budete moci naplánovat cestu městem přesně tak, jak je to nejchytřejší a přímo na míru vašim potřebám.

Třeba se rozhodnete, že se chcete dostat z bodu A do bodu B co nejrychleji, nejlevněji, bezbariérově, co nejvíc ekologicky nebo díky zapojení vlastních sil co nejzdravěji. Přitom budete moci využívat všech možných způsobů dopravy: mhd, auto, chůzi, vlastní kolo, bikesharing, carsharing, spolujízdu, taxislužby...

Ne, tohle není sci-fi. Právě pro tyto účely začínáme v rámci Lítačka vyvíjet aplikaci, která všechno zmíněné zvládne. Navíc zohlední zpoždění spojů, výluky a další mimořádnosti, o kterých bude uživatele informovat. Aplikace vám dále například zjistí také dostupnost parkovacích míst. Už se s náměstkem pro dopravu Adam Scheinherr těšíme, jak touto aplikací posuneme cestování po městě na nový level.

Stále všude říkám, že smart city (chytré město) není o drahých hračkách typu wifi lavičky, ale o řízení města pomocí dat. Výsledkem je pak město usnadňující život lidem, kteří v něm žijí. A o to přeci jde.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dominik Duka: Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu Krátký (KČ): Výzva primátorovi hl. města k podpoře petice za uvolnění Pražského hradu Primátor Hřib: Nikdy není pozdě začít se snižováním produkce odpadu Primátor Hřib chce odvolání šéfa Pražské plynárenské Janečka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV