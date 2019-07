Primátor Hrouda: Obchodníci s chudobou narazili, důrazný postup se nám vyplácí

Pane primátore, jak vypadá, pokud jde o obchod s chudobou, aktuální situace v Děčíně?

Dlouhodobý boj proti tzv. obchodníkům s chudobou, kteří pronajímají své často zanedbané nemovitosti cíleně lidem závislým na sociálních dávkách, začíná přinášet výsledky. Intenzívním tlakem ze strany města a dalších orgánů se podařilo zastavit provoz ubytovny, jejíž existence dlouhé roky znepříjemňovala život lidem na Starém Městě. Podařilo se zamezit i vzniku nové ubytovny v ulici Jiřího z Poděbrad. Rozsáhlé kontroly vytipovaných nemovitostí budou i během následujícího období pokračovat.

Co jste při kontrolách zjistili?

Například při kontrole v Boleticích to byla celá řada velmi závažných problémů. Sám majitel navíc přiznal, že má dlouhodobě problémy s různými škůdci, které se nedaří zlikvidovat. To je výsledkem velmi zanedbané péče o nemovitost a toho, na jakou cílovou skupinu jsou podobní majitelé zaměřeni. Otřesné hygienické podmínky reálně ohrožují celé širší okolí. Otevřeně říkám, že o tento způsob podnikání tady ve městě rozhodně nestojím a budu dělat vše pro to, aby majitelé buď svůj postoj radikálně změnili, nebo aby své aktivity ve městě definitivně ukončili.

Proč podobné kontroly neprobíhaly již v minulosti?

Ono najít řešení není úplně snadné. My jsme až po mnoha konzultacích našli celou řadu nástrojů, jak v těchto případech postupovat. Předcházela tomu mnohá jednání a analýzy současného stavu legislativy, ale určité řešení, které uvádíme do praxe, jsme nakonec našli, což je dobrá práce celého týmu lidí. Postupným tlakem se nám daří dosáhnout našeho cíle, někteří majitelé se na nás už obrací s tím, že než aby riskovali vysoké pokuty, raději s pronajímáním skončí.

Kdo všechno se kontrol účastní?

Tvorbou prvotních podkladů pro kontroly a mapování terénu včetně vytipování problémových domů jsem pověřil naši městskou policii, která pořídí potřebnou dokumentaci. Kontrol se kromě pracovníků příslušných odborů města účastní i zástupci hasičského záchranného sboru, hygieny a případně dalších institucí.

Budete v kontrolách i nadále pokračovat?

Ano. Současně s tím přistupujeme k postupnému rozšiřování tzv. bezdoplatkových zón, ve kterých se omezí vyplácení sociálních dávek na bydlení. Pokud už se nějaký objekt uvolní, není rozhodně v našem zájmu, aby jej majitelé znovu obsadili nájemníky často z jiných měst a neudělali vůbec nic pro zlepšení stavu. Pokud v tomto městě podnikají, musí přijmout svůj díl odpovědnosti. Nelze se tvářit, že jako pronajímatelé nenesou za nic odpovědnost. Snad to už někteří pochopili. V tomto trendu rozhodně nehodláme do budoucna polevit. Chceme žít v klidném, hezkém a bezpečném městě.

Jaroslava Hrouda ANO 2011

Děčín je boží

primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Kremlík: Podporujeme přesun nákladní dopravy ze silnice na železnice Primátor Hrouda: Město rozšířilo bezdoplatkové zóny, nové vznikly na Starém Městě Policista pracující pro Piráty se brání. Choulostivé informace prý získal jako občan Z Děčína vytlačíme všechny negativní jevy, slibuje primátor Hrouda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV