Primátor Macura: Město Ostrava vyšlo vstříc investorovi

Závod na výrobu ušlechtilých ocelí a kovových slitin vznikne ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov s 18měsíčním zpožděním. Zastupitelé Ostravy schválili nový termín i změnu společnosti, která závod vystaví. Zároveň zastupitelé schválili záruky, které zajistí, že město nepřijde o pozemky nebo finanční plnění v případě, že by se projekt nerealizoval.

Halu s výrobnou ušlechtilých ocelí a slitin měla v mošnovské zóně postavit společnost Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace. Mělo vzniknout 60 nových pracovních míst. Město Ostrava jí před rokem odprodalo 2,5 hektaru pozemků v zóně. Společnosti se však nepodařilo získat dotaci, s níž počítala.

„Společnost proto požádala o uzavření dodatku ke kupní smlouvě, který by reflektoval nové skutečnosti, a to prodloužení termínu o 12 až 18 měsíců a změnu nositele projektu. Tou bude dceřinná společnost Maestoso Advanced Materials. Za město jsme do smlouvy promítli dvě nové podmínky, které zvyšují naši právní jistotu - za závazky dceřinné společnosti bude ručit mateřská společnost a další podmínku je, že v případě rozvázání smluvního vztahu si město vezme pozemek zpět,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

V případě, že pozemky budou tvořit bankovní zástavu, město si ponechá částku za prodej pozemků a navíc může po mateřské firmě požadovat smluvní pokutu ve výši 60 procent kupní ceny.

autor: PV