Primátor Macura: Ostrava jako jediná v republice nabízí zimní Olympijský festival

Olympijský festival byl slavnostně zahájen v pátek 9. února v areálu u Ostravar Arény. Návštěvníci se okamžitě pustili do sportování. Proháněli se na bruslařské dráze, hráli curling, vyzkoušeli si jízdu na snowboardu, saních i skeletonu. Ve stánku města Ostravy si v kvízu vyzkoušeli znalosti z historie i současnosti olympijského sportu.

V únoru se konají zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu a v Ostravě se v době jejich trvání od 9. do 25. února uskuteční zimní Olympijský festival. Zájemci ho budou moci navštívit ve vnitřním i venkovním areálu Ostravar Arény, kde se bude město Ostrava prezentovat ve svých zónách. Návštěvníci festivalu si vyzkoušejí za symbolický jednodenní vstup do areálu ve výši 50 korun celkem třicet sportů. Děti do 150 centimetrů mají vstup zdarma.

V pátek 9. února v 15 hodin byla na Masarykově náměstí v centru Ostravy slavnostně otevřena Korejská vesnička. S primátorem a hejtmanem ji slavnostně otevřeli předseda vlády Andrej Babiš a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

„Ostrava je jediným městem v České republice, které svým obyvatelům i návštěvníkům nabídne po letním Rio parku zimní Olympijský festival. Malí i velcí si vyzkoušejí olympijské disciplíny přímo ve městě nebo na blízkých kopcích. Abychom atmosféru letošního pořadatele přenesli do města, otevřeli jsme na Masarykově náměstí po dobu 17 dní Korejskou vesničku. Lákat bude na sněhové radovánky, speciality tamní kuchyně i oslavu korejského lunárního Nového roku, která se uskuteční v pátek 16. února. Věřím, že si olympijskou atmosféru užije každý z nás, i když budeme od Pchjongčchangu vzdáleni tisíce kilometrů,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

„Díky spolupráci se sportovními svazy nabízíme návštěvníkům opravdu hodně pestrý program a věříme, že zaujme. Návštěvníci si budou moct užít jak volné sportování, tak výukové lekce, sportování pod dohledem zkušených trenérů, ukázky jednotlivých sportů i exhibiční vystoupení,“ uvedl místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník, který má Olympijské parky na starosti.

K vyzkoušení bude v olympijském areálu u Ostravar Arény po celých 17 dní například lední hokej, krasobruslení, běh na lyžích, biatlon, boby, akrobatické lyžování, rychlobruslení, saně, skeleton, snowboarding, skoky na lyžích, ale také atletika, stolní tenis a další disciplíny.

Město Ostrava si vybralo jako tzv. partnerský sport curling, který nepatří mezi běžné disciplíny. V České republice se nacházejí pouze dvě haly, které se specializují na tento sport. A právě díky Olympijskému festivalu bude curling k vyzkoušení i v Ostravě. Zájemcům zkušení instruktoři poradí, jak správně curling hrát, a hned si ho také vyzkoušejí. K dispozici bude nezbytné vybavení, které se skládá z hracích kamenů a košťat. Součástí programu jsou také exhibice, kterých se zúčastní profesionální hráči curlingu.

Ve vnitřních prostorách u ledové plochy Ostravar Arény je pro návštěvníky připraven odpočinkový program. V prezentační ostravské zóně si zájemci vyplní kvíz se sportovní tematikou, otázky budou zaměřeny na sport, legendy, aktuální závodníky i olympijskou historii. Výherci získají sportovní prezentační předměty města. Pro malé i velké je připraveno malování na obličej, stačí si vybrat obrázek nebo vlajku země, které fandí. Součástí ostravské nabídky je ve stejných prostorách výstava sportovního náčiní, která přiblíží staré sportovní potřeby, třeba to, co kdysi měli k dispozici lyžaři. Pro výstavu zapůjčil exponáty ze své sbírky český hokejista David Moravec. Mezi exponáty je také jeho zlatá olympijská medaile z Nagana. Pouze o víkendech budou k vidění hokejové olympijské medaile z Nagana, Salt Lake City i Albertville.

Ostrava prezentuje rovněž svou podporu malým sportovcům, a to konkrétními fotografiemi talentovaných dětí. V zóně města je zastoupen také Ostravský informační servis s nabídkou ostravských upomínkových předmětů. Město Ostrava se představí i na Masarykově náměstí v korejské vesničce. Stánek je zařazen mezi místa, která návštěvníci musejí projít, aby zaplnili svůj festivalový pas.

Návštěvníci Olympijského parku mohou na místě vyzkoušet olympijský chléb Karel upečený podle stejné receptury rodinné pekárny, který budou naši olympionici dostávat čerstvý přímo v dějišti olympijský her. Dokonce si mohou zakoupit a odnést domů celý bochník.

Areál bude otevřen od neděle do čtvrtka od 9 do 19 hodin a v pátek a sobotu od 9 do 21 hodin.

