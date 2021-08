Primátor Měřínský: Přerov si připomene stoletou historii legionářů

reklama

Do barev trikolóry se ponoří v pátek 3. září část Městského domu. Tímto symbolickým gestem Přerov podpoří sté výročí založení Československé obce legionářské. Fasáda - oděná do červené, modré a bílé – bude svítit do tmy celou noc.

„Městský dům nasvětlíme úderem 19. hodiny a necháme ho v této nevšední podobě až do sobotního rána,“ řekl ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček. Legionáři chtějí i takto připomenout svou historii, do trikolórového kabátu proto budou své památky strojit také jiná města České republiky, v Praze se do barev oděje například Národní muzeum. Předseda organizace Pavel Budinský v dopise adresovaném městu připomněl, že prvorepubliková Československá obec legionářská zastávala ideály demokracie a humanismu a v meziválečném Československu se stala se svými takřka padesáti tisíci členy největší veteránskou organizací. Po roce 1939 byla nacisty násilně zrušena, po válce sice zahájila činnost, ale po nástupu komunismu byla opět zrušena a působila pouze v exilu. Po pádu totality byla obnovena a přijala do svých řad novodobé válečné veterány – účastníky zahraničních operací Armády ČR. „Legionáři chtějí i touto formou zvýšit povědomí o organizaci, jejich činech a skutcích, které vedly ke vzniku samostatného Československa a jejichž odkaz se stal jedním z pilířů tradic ozbrojených sil České republiky. V jejich žádosti jsme jim rádi vyhověli,“ uvedl primátor Petr Měřínský.

Není to poprvé, co se město hlásí k akcím, jejichž součástí je nasvícení památek. Modrou barvou byla například začátkem dubna nasvětlena kaple kostela svatého Vavřince - Přerov se tímto gestem připojil do osvětové kampaně, jejímž cílem je zvýšit povědomí o problematice autismu. Město se také pravidelně zapojuje do mezinárodní kampaně Hodina Země, kdy se naopak některé části Přerova noří na hodinu do tmy, aby se připomnělo téma měnícího se světového klimatu.

