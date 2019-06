Primátor Nedvědický poděkoval lidem z úklidové čety

Primátor zdůraznil, že si vedení města váží práce uklízečů a spoléhá na ně. „Vím, že to máte těžké, je to nevděčná práce, není voňavá a bohužel musíte od lidí vyslechnout i nepěkné poznámky. Prosím, vydržte a pomozte nám udržet město čisté,“ uvedl primátor.

Skupina pracovníků v oranžových vestách vybavená košťaty, lopatami a plastovými kontejnery prochází každý den centrem města a uklízí odpadky po nepořádných chodcích. Někteří to dělají dlouho – pět i sedm let. „Nejhorší to je u Barborky. Ráno ten strašný binec uklidíme a za pár hodin můžeme začít znovu,“ poznamenala jedna z pracovnic.

Na problémy v centru města si stěžuje řada občanů, proto je sem zaměřena zvýšená pozornost, kromě pracovníků úklidu se lokalitě věnují i posílené hlídky strážníků. Pokutují odhazování odpadků, popíjení alkoholu na veřejnosti nebo kouření na zastávkách.

