Primátor Paparega: Posouváme městskou knihovnu do 21. století

Vedení města Mostu představilo zástupcům odborné knihovnické veřejnosti projekt rekonstruované budovy Repre, jehož součástí bude i přesun městské knihovny. Knihovny působí v různých objektech a mohou využívat i odlišné technologie.

Poskytují však většinou stejné služby jako ta mostecká. Všichni cítíme potřebu změny a inspirace novými poznatky, informacemi a zážitky. Nová knihovna by se tak mohla stát nejen oblíbeným místem setkávání a skutečným kulturním a komunitním centrem města, ale i místem, které nabídne lidem řadu dalších aktivit.

Aby se Most dozvěděl názor odborné veřejnosti, iniciovalo vedení magistrátu společné jednání s odborníky v oboru knihovnictví. Ti se na něm blíže seznámili se záměrem rekonstrukce Repre a přesunutím knihovny. Knihovní problematiku znají teoreticky i prakticky, navíc všichni patří mezi dlouhodobě úspěšné ředitele svých zařízení. Proto je jejich názor na budoucnost naší knihovny velmi důležitý.

Pozvání na toto jednání přijali PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky a tajemník Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Ten patří k nejvýznamnějším osobnostem současného českého knihovnictví a všeobecně je vnímán jako vůdčí osobnost oboru. Dále se účastnili Mgr. Roman Giebisch, PhD., předseda SKIP ČR, Národní knihovna ČR, Mgr. Jana Linhartová, ředitelka SVKUL (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem), Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka Městské knihovny Louny, Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín a Mgr. Marcela Güttnerová, ředitelka Městské knihovny Litvínov. Výše jmenovaní patří mezi respektované a dlouholeté odborníky v oboru knihovnictví. Zároveň patří mezi vedoucí představitele Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

„Teď tvoříme novou koncepci a posouváme městskou knihovnu do 21. století. Nechceme zaostat za trendy v moderním knihovnictví. Chceme, aby to ve městě žilo v průběhu celého týdne,“ vysvětluje důvod přestěhování primátor města Mostu Jan Paparega. Budova se stane bezbariérovou s několika výtahy. Chybět nebudou ani větší prostory pro mladé, odpočinková a relaxační místa nejen ke studiu, ale i herní koutek pro nejmenší děti. Po přestěhování knihovny do Repre počítá město Most s nárůstem návštěvnosti v mnoha ohledech. Pod jednou střechou se totiž ocitne knihovna, kino, planetárium, restaurace a společenský sál.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo s naším projektem seznámit knihovní odborníky, kteří posoudili vhodnost či správnost umístění knihovny do centra města při srovnání se stávající situací. Znají nejen původní knihovnu, ale i knihovní problematiku, jak teoreticky tak prakticky. Projednávali jsme možnosti a kapacitu nových prostor pro jednotlivá knihovní oddělení včetně nejmodernějšího technického vybavení, velikosti umístěného knihovního fondu, a to, zda bude nová knihovna vyhovovat knihovním standardům a nárokům 21. století,” prozradil primátor města Mostu Jan Paparega.

Most bude mít unikátní knihovnu s obrovským potenciálem do budoucnosti

A jak zaznělo z úst odborníků: Dobře jste se rozhodli. Můžeme vám tiše závidět. Nejen prostory, ale i podporu města. Projekt přesunu knihovny do budovy Repre je velmi zdařilý, nadčasový a splňuje nároky současného moderního knihovnictví. Projekt je vzdušný, krásný a prostory velkorysé. Město Most jde správným směrem. Jste příkladem dobré vize a toho jak má správná koncepce vypadat. Je to velký potenciál do budoucnosti, říkají o přesunu knihovny. Velká slova uznání míří také k projekční práci a celkovému designu.

Místa pro knížky bude dost

Největší obava se nepotvrdila! Místa na knihy jsou a je jich dostatek! Ve volném výběru bude k dispozici zhruba 140 tisíc svazků včetně audiotitulů. Obsáhlý bude také sklad knižního fondu doplněný o sklad pro regionální funkce. I tak bude mít knihovna ve skladech rezervu.

Nová knihovna bude disponovat oddělením a hernou pro nejmenší děti, oddělením naučné literatury, oddělením beletrie a moderně vybavenou studovnou a čítárnou, tak jak je tomu i dnes. A to vše v jednom patře, s výjimkou oddělení pro starší děti a mládež, které je situováno v atraktivním prostoru navazujícího podlaží. Návštěvníci knihovny budou využívat už i vstupní halu s recepcí, která bude spojená s kavárnou. Ve vstupní hale budou různé klidové zóny pro setkávání všech věkových kategorií, výstavní nebo přednáškové prostory. Přístup do knihovny bude bezbariérový s výtahem do výpůjčních prostor.

Co bude s původní budovou knihovny?

Proč město nezrekonstruuje stávající objekt knihovny? „Celková rekonstrukce stávající budovy knihovny by byla finančně velmi nákladná. Pohybovala by se někde kolem 400 milionů korun a trvala by zhruba dva a půl roku,“ zdůrazňuje primátor. Kromě toho najít vhodný objekt, do kterého se přestěhuje více, než 200 tisíc knihovních jednotek také není jednoduché.

„V menších prostorách bychom museli omezit či zrušit některé služby a akce pro veřejnost. To by vedlo k nižšímu zájmu o knihovnu jako instituci. Navíc by se muselo investovat i do náhradních prostor, protože knihovna má svá technická specifika. Myslím si, že by se taková řešení dlouhodobě negativně podepsala na provozu a schopnostech knihovny i po návratu zpět,“ doplňuje ředitel Městské knihovny Most Petr Petrik.

A co s původní budovou městské knihovny? Město Most se nad jejím využitím zamýšlí. Zatím je poměrně dost času. „Je to budova, která se dá využít, a určitě ji nechceme nechat zpustnout. Konkrétní využití však zatím město nemá a chce o něm vést debatu,“ uzavírá primátor.

Držte nám palce, ať vše dobře dopadne. Obyvatelé našeho města si zaslouží kvalitní knihovní, vzdělávací a volnočasový „stánek“, na který budou po zásluze pyšní, a který bude hojně využívaný.

Anketa: Líbí se Vám projekt rekonstrukce? Doporučili byste přestěhování knihovny do Repre?

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a tajemník Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP): „Na prezentaci nového projektu a přestěhování mostecké knihovny do Repre jsem jel s určitými obavami i nostalgií. V roce 1984 jsem byl v Mostě na otevření nové knihovny. Byla to tehdy chlouba socialismu, ale z hlediska knihoven to byla chlouba jediná a poslední, protože v socialistickém Československu se knihovny nestavěly. Vnímal jsem také volání některých návštěvníků současné knihovny, aby knihovna zůstala v původním objektu, který je v určitých aspektech jedinečný. Po prezentaci nového projektu jsem si ale uvědomil, že v tomto případě není správné lpět na minulosti. Přesun knihovny do centra Mostu a její umístění do Repre je z hlediska budoucnosti velmi dobré řešení. Projekt je skutečně velkorysý a dává knihovně nový impuls pro další rozvoj. Umožní, aby knihovna byla nejen knihovnou, ale také vzdělávacím a kulturním centrem, sloužila nejen studiu, ale byla také otevřeným prostorem, kam může každý přijít a trávit svůj volný čas. Pokud knihovna vznikne v navržené podobě, bude to dobrá knihovna pro 21. století. Takových knihoven v České republice zatím moc není a v tomto smyslu, může Mostu zůstat určité prvenství.“

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP ČR, Národní knihovna ČR: „Prezentací projektu stěhování městské knihovny Most do rekonstruované budovy Repre jsem upřímně nadšený. Pokud se projekt podaří realizovat, tak se Most stane poutním místem knihovníků nejen z celého Česka, ale i ze zahraničí. Stávající budova knihovny je již léta naprosto nevyhovující po všech stránkách a po vystěhování knihovny město Most pro tuto budovu, po nutné rekonstrukci, jistě najde vhodné kulturní využití,".

Mgr. Jana Linhartová, ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem: „Projekt rekonstrukce je unikátní nejen v rovině záchrany celého objektu Repre, ale i přestěhováním knihovny do multikulturního komplexu, což umožní posunout knihovnu do 21. století. Pokud se celý projekt podaří zrealizovat v současné podobě, bude mít náš region jednu z nejkrásnějších knihoven nejen v České republice, ale i Evropě.“

Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka Městské knihovny Louny: „Projekt rekonstrukce je velmi zdařilý, nadčasový, evropského rozměru, splňující všechny nároky současného moderního knihovnictví. Most bude mít unikátní knihovnu, která posune celé české knihovnictví o kousek dál. Budova zcela změní charakter centra města, přirozeně ho oživí a promění v životaschopné komunitní centrum. Velkorysý prostor, společně s nedalekou budovou divadla, obsáhne vše, co současný moderní člověk od kultury očekává.“

Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín: „Projekt knihovny v revitalizovaných prostorách Repre se mi opravdu moc líbil. Je vidět, že vznikl za úzké spolupráce architekta s knihovníky a vhodným způsobem řeší praktičnost a především vysokou estetickou kvalitu všech knihovnických prostorů a procesů. Několik drobných postřehů jsem již přednesl na páteční schůzce, jistě jsou zaznamenány. Stěhování knihovny do nového Repre velmi doporučuji a budu z Děčína jen tiše závidět!“

Mgr. Marcela Güttnerová, ředitelka Městské knihovny Litvínov: „Projekt prezentovaný architekty se mi velice líbil. Rekonstrukcí celého Repre dojde k oživení centra města a knihovna se dostane do popředí pozornosti občanů a dopravně bude dobře přístupná ze všech částí Mostu. Nově navržené prostory budou na úrovni evropských knihoven, které jsem měla možnost vidět. Dostatek místa bude pro celý knižní fond. Zajímavé jsou i prostory pro kulturně vzdělávací aktivity a spolupráci se školami. Nově koncipovaný prostor bude ale generovat rozhodně větší nároky na personální obsazení knihovny, s čímž by mělo vedení města počítat.“

