Primátor Žbánek: Dotace pomáhají, peníze míří na paliativní péči a lékařské přístroje

„Prostředky z tohoto grantu jsou určené pro zdravotně postižené a jinak hendikepované spoluobčany, nebo pro instituce, kde nelze financovat nákup ze státních zdrojů nebo prostřednictvím zdravotních pojišťoven,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

Zatím nejvyšší částka míří do mobilního hospicu Nejste sami na podporu projektu Spolu doma, do posledních chvil. Poskytnutých 250 tisíc korun pokryje 80 procent nákladů na pořízení automobilu pro sociální službu, kterou hospic poskytuje lidem, jejichž přáním je trávit poslední dny života v kruhu blízkých. „Máme z toho obrovskou radost. Umožní to rozšířit naše služby. Rádius dojezdu za pacienty máme čtyřicet kilometrů a často musíme používat vlastní vozidla. Teď jich obsloužíme minimálně o dalších pět více,“ uvedla Kateřina Tichá, ředitelka mobilního hospicu Nejste sami.

O paliativní službu je stále větší zájem, oproti loňsku je od letošního ledna dvojnásobně větší. „Za letošní rok jsme měli již 52 pacientů,“ potvrdila ředitelka Tichá. Služba je jen minimálně financovaná z veřejného zdravotního pojištění a hospicu se tak nedostává prostředků na nákupy investičního charakteru. Mobilní hospic působí na Olomoucku třetím rokem a zaměstnává ve dvou týmech tři desítky lidí. Jsou mezi nimi lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, farmaceut i kaplan. Služba je nepřetržitě dostupná pro nemocné i lidi o ně pečující.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA ANO 2011



Další dotace ve výši 200 tisíc korun míří na nákup přístrojů pro olomouckou fakultní nemocnici. Organizace Crosspoint, která v dotačním programu uspěla, už v minulosti přispěla na pořízení lékařských přístrojů, které pomáhají malým pacientům trpícím cystickou fibrózou a jinými chronickými onemocněními plic. „Nemocnice si celou řadu přístrojů nakupuje sama, ale některé si přesto nemůže z ekonomických důvodů dovolit, protože jsou unikátní a nejsou rentabilní. I tyto nové lékařské přístroje mají pomoci pacientům, které trpí dýchacími problémy,“ ozřejmil primátor Žbánek.

Radní města už dříve rozhodli také o dalších dotacích na podporu společensko-prospěšných projektů a rozdělili příspěvky ve výši téměř 182 tisíc korun. Peníze zamířily například do SpolkuTrend vozíčkářů na nákup čtyř mechanických vozíků do půjčovny kompenzačních pomůcek nebo do TyfloCentra na pořízení speciálního softwaru pro nevidomé.

autor: PV