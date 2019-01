Primátor Žbánek: Multifunkční hala nabídne využití pro všechny možné druhy sportů

Budoucí návrh počítá i se vznikem nové malé haly a parkovacím domem,“ informoval primátor. „Stav zimního stadionu dospěl do kritické fáze a my musíme zamezit dalšímu chátrání a zachránit ledovou plochu v Olomouci,“ vyzdvihl Mirek Žbánek.

Projekt nové haly z pera architekta Roberta Štefky z roku 2012 sloužil i jako podklad pro prezentaci při jednání primátora na Úřadě vlády ČR a při konzultaci s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou. To se v Praze uskutečnilo 8. ledna. Nová hala už figuruje v seznamu projektů zařazených do Národního investičního plánu. „Podmínkou uskutečnění projektu je vícezdrojové financování. Aktuálně proto diskutujeme nad podobou finanční účasti státu, města a kraje. Projekt musíme pečlivě připravit, abychom obstáli a splnili všechna kritéria, která budou nastavena v dotačním titulu,“ oznámil radním primátor Žbánek.

„Aktuální jednání nad původním projektem generují řadu otázek. Jednou z nich je etapizace stavby a jeho rozvojová budoucnost, jinou, jak to bude se správou a provozem,“ nastínil primátor. „Projekt bude znamenat i vyvolané investice, jako je zajištění parkování a úprava veřejného prostoru, které si bude muset město zajistit samo,“ upozornil primátor.

Jednou z aktuálních priorit je oprava střechy. Ta může být využita i pro novou halu. „Pokud by se zvedla do roviny na úrovni třetího patra nové haly,“ poznamenal na jednání rady architekt Robert Štefka. Jeho projekt počítá se stávajícím rozsahem ledové plochy a současných tribun. Celkový provoz multifunkční haly je rozdělen na technickou a diváckou část. Hlavní vstup dvoranou by byl na úrovni prvního patra.

„Malá hala se v našem projektu nekryje s dnešní stopou, je posunutá blíž strojovně i velké hale,“ popsal dále architekt radním svůj projekt. V malé hale počítá například s průhlednými mantinely. Vlastní zázemí by měl mít v novém objektu každý typ a třída hokeje od „áčka“ po juniory. K tomu by byly navíc tělocvična a fit studio a především, malá hala by byla zázemím i pro letní aktivity či indoor dětské hřiště jako doplněk k plaveckému bazénu. Budoucí parkovací dům by se pak s halou propojil i v jednotlivých patrech.

Multifunkční hala nabízí využití pro všechny možné druhy sportů, i když hokej je v ní prioritou. „Do přípravy v rovině debat týkajících se budoucího využití nové haly chceme zapojit i Univerzitu Palackého,“ avizoval primátor. Zrovna tak může nová hala fungovat jako koncertní sál. „O podobných projektech uvažuje například Brno nebo Jihlava. V Olomouci jsme však s přípravou nejdále, ujistil mě premiér,“ doplnil primátor Žbánek s tím, že by se nová hala mohla zařadit k prestižním projektům na úrovni celé ČR.

Pokud vše dobře půjde, lze odhadovat, že stavební povolení by nová hala na místě dnešního zimního stadionu mohla získat v řádu měsíců.

