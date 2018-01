Profant (Piráti): Jsem rád, že se hnutí ANO inspirovalo. Ono se v médiích inspiruje rádo

Vážení poslanci, vážení občané.

Já jsem přišel okomentovat jednu kapitolu, a tou je digitální Česko. Já jsem rozhodně pro digitální Česko, pro moderní Česko, které bude přívětivé občanům, které opravdu usnadní práci atd. Také jsem sám kapitolu s tímto názvem do programu Pirátů napsal. Já jsem rád, že se hnutí ANO inspirovalo. Ono se v médiích inspiruje rádo. Bohužel reálné skutky jsou velmi jiné. Důvěryhodnost hnutí ANO v těchto věcech je prostě minimální. Já mám rozsáhlé zkušenosti z hlavního města Prahy. Zde hnutí ANO spolupracuje s Davidem Libigerem, známým z karlovarské losovačky, zadává právě ty předražené zakázky, o kterých tady pan premiér mluvil, takové zakázky, které by nikdy žádná soukromá firma nepořídila. Dokonce u těchto zakázek vyhýbáte rozhodnutí odborné komise, kterou radši ani nesvoláváte.

Ale nejedná se jenom o Prahu. Jedná se například i o ministerstva. Ono současní ministři, kteří byli v předchozích vládách a také s IT měli co do činění, třeba pan premiér, za jehož úřadování na Ministerstvu financí byla zadána jedna opravdu velká zakázka, a tou je EET. Tato zakázka nejdříve byla vysoutěžena, pak tato soutěž byla bez dalšího komentáře zrušena a bylo přistoupeno k jednacímu řízení bez uveřejnění a celkové náklady jsou 9,5krát dražší než v předchozí otevřené soutěži. Navíc systém byl zcela hloupě spojen se systémem ADIS, takže si to zcela protiřečí s tím, co je v programovém prohlášení. Nejedná se o budování, mikroservis, o oddělování jednotlivých služeb. Zde se neoddělují ani jednotlivé enterprise komponenty. Zde dochází ke zcela jasnému vendor lock-in.

Stejně tak když bývalý první náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht upozornil na velmi zvláštní zakázky na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které tenkrát vedla paní Šlechtová, tak místo toho, aby se napravily tyto zakázky, tak byl Wagenknecht vyhozen. A to rozhodně nejsou jediná pochybení a absolutní neschopnost v manažerském vedení resortů pod hnutím ANO. Stejné problémy jsou na krajích atd., takže vás prosím, ušetřete nás vašich planých slibů a raději začněte reálné problémy řešit.

Ondřej Profant Piráti



