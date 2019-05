Profant (Piráti): Vláda se na to vykašlala

V roce 2010 byly zahájeny práce na zavedení bezvýznamového identifikátoru. To znamená, abychom přestali používat rodné číslo, což je důležité právě pro ty digitální agendy, aby tam byla zaručena nějaká anonymita a nedocházelo k únikům informací a podobně, aby se lépe pracovalo s informačními systémy. Zdůrazňuji rok 2010.

A nyní nám vláda předkládá odsunutí těchto termínů. Primárně jde o termín 2019, konec roku, kdy je v současné legislativě zakotveno, že se přestanou zapisovat rodná čísla do občanských průkazů. A to z toho důvodu, že už nebudou potřeba, a že nechceme, aby byly zneužívány třeba k různým podvodům a podobně. Nicméně jak jsme si mohli přečíst v mezirezortním připomínkovém řízení, tak většina těch ministerstev za těch devět let neudělala vůbec nic.

Asi nejmarkantněji je to vidět u Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Takže ten smysl novely je vlastně vláda neplnila úkol, který jí uložil zákon již před mnoha lety, a teď nás vláda žádá, aby se to dále odložilo, protože to nestihli. Navíc ještě je to předkládáno v § 90, takže se má všechno schválit v prvním čtení.

Velmi podrobné připomínky napsal Úřad pro ochranu osobních údajů, který v dvanácti bodech velmi jasně vylíčil, proč jsou argumenty vlády špatně, a proč je tam vidět, že se vláda na to vykašlala a reálně na těch věcech asi nepracovala, pokud nemá stále nic hotové.

