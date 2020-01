Prokop (ANO): Co se událo na Jižním Městě v roce 2019

Trávil jsem minulý rok každou neděli několik hodin psaním pravidelného shrnutí mých aktivit a prací, abyste byli všichni v obraze, a docela jsem si na to zvykl.

Někdy se hádám s kolegy, co všechno tam napsat. Já vám toho chci vždycky říct co nejvíc, protože toho děláme hodně najednou a navíc pozitivní zprávy v médiích nikdy nejsou tak populární, takže se k vám mnohdy dostane pouze to, co se nepovedlo.

Vaše nejčastější připomínka je, že je to moc dlouhé. Ano, je. Je to můj výkaz práce. Někteří lidi už si zvykli udělat si na to čas, připravit si kafe a přečíst to celé. Jasně, je to na sociální síti, kde jsou lidi zvyklí přece jenom hledat úplně jiné věci, víme všichni jaké... No ale vždycky říkám, že kdo chce, tak si to přečte. A na tom trvám. Dnes to bude obzvlášť dlouhé, protože shrnu vše, co se událo v našem prvním roce na radnici Prahy 11. A bylo toho teda požehnaně! Co se za posledních 10 měsíců povedlo? Co se naopak nepovedlo? Na co jsem nejvíce hrdý? Pojďme na to společně mrknout.

Na začátku roku 2019, přesně před rokem, nebylo vůbec jasné, jak to s Jižním Městem do budoucna bude. Volby dopadly téměř patem, kdy bylo opravdu obtížné složit koaliční půdorys, na kterém by se dalo stavět. Až do půlky února trvala nekonečná vyjednávání a odcházející rada už nechtěla nic zásadního rozhodovat. Takže si asi umíte představit, kolik se toho nakupilo.

Teprve 19. února 2019 byla zvolena nová rada v čele se starostou Jirkou Dohnalem tak, jak ji znáte dnes. Já se stal místostarostou pro majetek, investice a podporu podnikání. Řeknu vám, byl to teda fičák! Od chvíle, kdy jsme ve funkcích začali působit, jsme se nezastavili. Volněji jsme měli až teď o vánocích na pár dnů, kdy jsem se i vám tady odmlčel. Každopádně volno je za námi a jedeme dál!

Březen byl ještě na pracovní úspěchy relativně nezajímavý, protože jsme se seznamovali s agendou, přebírali rozdělanou práci a projekty. Museli jsme sestavit znovu všechny poradní orgány komise, výbory. Poprvé je svolat, všem vysvětlit jejich úkoly a poslání. Některým úředníkům a zaměstnancům našich firem bylo potřeba vysvětlit, že skončily “povolební prázdniny” a že se bude makat o stošest. Naštěstí to skoro všichni rychle pochopili a zapojili se. Ti ostatní postupně odešli.

Já jsem v březnu založil pracovní skupinu pro koordinaci rekonstrukce ubytovny Sandra a Hotelu Opatov. Sandra je naše, tzn. Prahy 11, kdežto její dvojče Hotel Opatov patří Magistrátu. V té době hrozilo, že tam Magistrát udělá skoro 400 malometrážních ubytovacích jednotek a vzniknou nám v lokalitě znovu sociální a kriminální problémy, kterých jsme se mnoho let složitě zbavovali. Díky pracovní skupině, kde jsou 4 odborníci za Prahu 11 a 4 za Magistrát, se nám povedlo nechat projekt Hotelu Opatov překreslit na menší počet jednotek a také jsme vyjednali, abychom jako městská část měli do budoucna zásadní vliv na obsazování této budovy. Myslím, že je pochopitelné po minulých zkušenostech, že si chceme vybrat, kdo bude tvořit naše sousedství. A ještě to nejdůležitější! Dohodli jsme se s Magistrátem na stavbě parkovacího domu, který vybudujeme pro oba domy společně.

V dubnu jsme v rámci projektu participativního rozpočtu vysadili stromy kolem D1. Byla to první vlaštovka z mnoha desítek stromů, které se loni na Praze 11 podařilo zasadit. Letos budeme v jejich vysazování pokračovat.

V té době nám také byla představena územní studie pro plánovanou rekonstrukci a přestavbu zóny kolem stanice metra Háje. Ta se nám ani mnohým z vás nelíbila. V její původní podobě jsme ji v podstatě odmítli a zpracovali jsme Magistrátu mnoho připomínek, které jsme vymysleli společně s vámi. Do dnešního dne ji Magistrát neupravil. Budeme se o to dále zasazovat. Zároveň bych tu rád poukázal, že skutečně držíme své slovo - hájit hlavně občanská přání tak, jak jsme si to napsali do programového prohlášení i koaliční smlouvy. Opozice tehdy čekala, že tuto šílenost Magistrátu bez velkého odporu odsouhlasíme navzdory přáním občanů Prahy 11. Vidíte, nestalo se tak!

V květnu jsme podali rekordní počet návrhů na změny územního plánu. Jednalo se především o parkování a sportoviště. Důvod, proč jsme jich podali tolik, byl ten, že byla ohlášena příprava nového metropolitního plánu a tím také ukončení pořizování jakýchkoliv změn. Neváhali jsme a podali jich co nejvíce. Díky tomu se do budoucna zase o něco přiblížíme vyřešení problémů s parkováním.

Když vzpomínám na květen, nemůžu se nepochlubit. Uběhl jsem totiž svůj úplně první maraton. Trénovat jsem kvůli práci bohužel nemohl zas tak často, takže to letos vidím spíš jen na půlmaraton.

V průběhu května jsme také připomínkovali projekt P+R na Opatově, který Magistrát plánuje stavět před domovem seniorů v Šalounově ulici. Chceme jednak, aby projekt obsahoval více zeleně, a taky chceme, aby parkování v P+R mohli využívat přes noc rezidenti z okolí.

Na přelomu května a června jsme zahájili rekonstrukci lávky nad D1 od OC Chodov směrem na starý Chodov. Podle posudku odborníků jsme také zjistili, že lávka u polikliniky nad Opatovskou ulicí nejde opravit a musí být z bezpečnostních důvodů stržena. Ihned jsme proto zahájili práce, abychom nové řešení zajistili včas.

Osobně vidím jako jeden z největších a nejvýznamnějších projektů minulého roku dostavbu Starochodovské školy, na kterou jsme podepsali smlouvu o dílu. Snad 10 let se to odkládalo, všichni se vymlouvali a hledali důvody, proč to nejde! Nám se podařilo sehnat finance, rozhodnout o zhotoviteli a stavbu spustili. Dnes už je hotová celá hrubá stavba a začínají se dělat vnitřky. Je škoda, že už to mohlo být dávno hotové, kdyby se projekt v minulosti zbytečně nezdržoval.

Dokončili jsme taky revitalizaci vnitrobloku mezi Stříbrského a Cyprichovou ulicí. Osobně se mi výsledek úplně nelíbil, ale bylo jasné, že projekt, který je skoro hotový, nemá smysl zastavovat a měnit. Rozhodně jsme se poučili. S kolegou Lepšem už další vnitrobloky plánujeme jinak a lépe ve spolupráci s místními občany.

Květen byl celkově plný aktivit, hodně se toho stihlo. Mimo tohle všechno jsme vyklidili kompletně ubytovnu Sandra pro její plánovanou rekonstrukci. Zde se kolegům z Jihoměstské majetkové povedla fakt dobrá práce, když celou budovu vyčistili a deratizovali.

V červnu jsme dále projednali 15 změn územního plánu, které chceme prosadit. Umožní nám třeba stavbu parkovacích domů na současných hlídaných parkovištích nebo v budoucnu rekolaudovat ubytovnu Sandra a Hotel Opatov na standardní bytové jednotky.

Taky jsme podepsali smlouvu o dílo s mezinárodní firmou Hochtief na rekonstrukci ubytovny Sandra a zacali jsme ji předělávat tak, aby mohla poskytnout kvalitní bydlení jihoměstským rodinám. To už určitě víte, mnohokrát jsem o tom psal. Nezapomeňte, že má Sanda také vlastní oficiální webové stránky, kde se dozvíte všechny aktuality.

Dále jsme podepsali nájemní smlouvy na většinu pozemků s rodinami restituentů, se kterými se MČ již 30 let soudí. Jižní Město totiž v 80. letech vznikalo na komunisty znárodněných polích, kde rodiny sedláků hospodařily stovky let. V 90. letech se těmto rodinám pozemky vracely v rámci restitucí, ale vznikl tím zároveň velký problém. Většina pozemků je totiž neucelených, často se nachází pod městskými chodníky, silnicemi, parkovištěmi nebo v parcích. Rodiny se s naší městskou částí už velmi dlouho soudí, aby se 30 let po sametové revoluci domohly ústavou zaručených práv osobního vlastnictví.

Jsem opravdu rád, že se nám povedlo v rekordním čase po ustanovení nového vedení najít dohodu o pronájmu zhruba 70 hektarů pozemků několika nejvýznamnějších rodin vlastníků pozemků na Jižním Městě. Praze 11 to ušetří finance na nekončící soudní výlohy a občanům to přinese lepší péči o tyto veřejné prostory. Tzn. častější a kvalitnější seč, v zimě úklid sněhu atp. Jde o první systematický krok majetkoprávního narovnání na území Jižního Města po křivdách minulého režimu. Budeme s rodinami původních vlastníků nadále jednat, abychom jako městská část zajistili provoz a rozvoj veřejných prostranství v sídlištních areálech bez protiprávního jednání vůči historickým vlastníkům pozemků.

Celé léto jsme pracovali na opravách a investicích ve školách. I přes časový skluz a tím také nedostatečnou přípravu jsme stihli rekordní množství oprav, díky kterým děti mohly nastoupit v září zas do lepšího a bezpečnějšího prostředí. Rozjeli jsme také velké rekonstrukce multifunkčních sportovních hřišť Hrabákova a Campanus. To už nebyla drobná oprava ale investice za mnoho milionů Kč. Díky tomu máme u těchto dvou obřích škol zase hřiště pro atletiku a další sporty.

V létě jsme taky vybrali nového a zkušeného ředitele Jihoměstské majetkové a.s., který se hned pustil do práce a začal řešit spoustu problémů, které nás tehdy trápily. Největší byl asi se Zahradami Opatov, které se nedařilo obsadit kvalitními nájemníky. Trápili nás neplatiči a Jihoměstská majetková nebyla schopna platit nájem městské části. To je dnes už minulost. Dům je plný spokojených a zároveň spolehlivých nájemníků a tvoří městu tolik důležitý zisk pro další rozvoj MČ.

V září jsem spustil ještě kompletní rekonstrukci střech ZŠ Pošepného. Bylo to samozřejmě pozdě, mělo se to dělat v létě. Bohužel to ale nešlo, projekt nebyl v době mého nástupu připraven a realizace veřejné zakázky tak velkého rozsahu trvá mnoho měsíců. Volil jsem tehdy mezi dvěma ne zrovna ideálními scénáři. Buď budeme opravovat střechu, zatímco se v nižších patrech budou děti učit, nebo jim necháme pršet do tříd celou další zimu. Zvolil jsem první cestu a díky skvělé práci stavební firmy, stavebního dozoru a kolegům z mého odboru správu majetku a samozřejmě také díky trpělivosti a součinnosti paní ředitelky se vše zvládlo a dnes je škola v suchu!

V tomto měsíci byla také zveřejněna územní studie okolí metra Roztyly, která nám nepřišla úplně ideální a ke které jsme my jako MČ i mnozí z vás měli spoustu připomínek. Žádali jsme tehdy Magistrát, aby nám dal více času na její okomentování, ale ten nám bohužel nevyhověl, přestože byl termín dost šibeniční. Přesto jsme se snažili ve stanoveném krátkém čase stihnout co nejvíce. Podali jsme proto snad přes deset návrhů na změny. Dokud nebude územní studie plně odsouhlasena všemi stranami, nic se dít nebude. Nemusíte se proto obávat. Stojíme rozhodně na straně vás, občanů!

Ve dnech 12. až 15. září probíhaly již pravidelné Dny Prahy 11 v parku u Chodovské tvrze. Vystoupily skvělé kapely v čele se Žlutým psem, písničkářem Pavlem Dobešem, kapelou Hudba Praha a dalšími skvělými interprety. Tuhle akci mám fakt rád, těší mě, že se daří něco takového u nás podnikat. Pokud jste nebyli, určitě to letos napravte.

V září byl také oficiálně ukončen rozprodej městských bytů. Již jsem mnohokrát psal o tom, že Praha 11 v devadesátých letech disponovala 35 tisíci byty, zatímco dnes má (po divokých porevolučních rozprodejích) pouhých asi 1200 bytů. To samozřejmě znamená, že městské části každý měsíc nepřitéká do pokladny zdaleka tolik peněz, kolik původně mohlo. Díky štíhlému rozpočtu tak není možné realizovat všechny dobré nápady. S prodejem je proto už nadobro konec. Uděláme vše proto, abychom do budoucna bytový fond naopak rozšiřovali.

V říjnu se nám také podařilo otevřít znovu P+R na Opatově. 212 míst k parkování, která byla poslední dva roky zbytečně uzavřena před okolním světem, jsou nyní opět dostupná. Konečně se tak zase o něco ulevilo okolí, které je už takhle auty přeplněné. Důvod, proč to trvalo tak dlouho, sahá opět do porevolučních dob restitucí. Město dlouho odmítalo uzavřít s restituenty smysluplnou dohodu o pronájmu jejich pozemků, na kterém se budova nachází. My jsme to minulý rok konečně rozsekli a smlouvu uzavřeli.

V té době také skončilo hlasování druhého ročníku participativního rozpočtu. Celkem bylo vybráno 7 malých a 6 velkých návrhů. Zvítězil mezi jinými ovocný sad a višňové bludiště od autorky Hany Volfové, projekt „Dejme šanci přírodě“ Terezy Křečkové nebo květnatá louka podél ulic Machkova a Ženíškova od autora Tomáše Bříz a další. Z velkých návrhů pak například hřiště pro starší děti a prolézačka pro školáky od Ivany Hovorkové. Jejich seznam můžete nalézt na oficiálním webu Prahy 11.

V listopadu jsme pak zřídili pracovní skupinu pro změnu, vylepšení a zefektivnění multifunkčního dohledového centra (zkráceně MDC). Je to náš kamerový systém, který máme v našich budovách a který monitoruje i některé veřejné prostory. Poslední kapkou pro urychlenou změnu bylo ukradené auto s kojencem před naší školou, kde firma, která MDC pro město provozuje, nebyla schopna víc jak den dohledat záznam z kamery pro Policii ČR. Dnes už MDC provozujeme sami vlastními silami a v mnohem lepším technickém vybavení. Díky tomu je a hlavně ještě bude Jižní Město mnohem bezpečnější místo pro život.

V listopadu mi udělala radost poměrně drobnost - záchrana dětské kolovny u ZŠ Starochodovská. Ta se měla zrušit kvůli probíhající přístavbě. To se nelíbilo ani rodičům, ani dětem, proto se na mě někteří z nich obrátili s tím, zda bych nebyl schopen pomoci. S kolegy jsme plán zrevidovali a vymysleli řešení, jak přístavbu zrealizovat, aniž bychom kolovnu odstranili. Ta se tak jen posunula.

V prosinci jsme zahájili s Dopravním podnikem rekonstrukci metra Opatov. Cítím vážně hrdost, že se nám s tím podařilo konečně pohnout. Přestavba se totiž skoro bez přestávky plánovala asi 12 let a vypadalo to, že už se snad nikdy ani neuskuteční. Jeden z hlavních důvodů, proč se nerealizovala, přitom byl úplně absurdní. Město žádalo po Dopravním podniku 600 tisíc korun za pronájem pozemku, který je pro stavbu nutný kvůli odkládání materiálu a podobně. Říkal jsem si, proč vlastně? Zrekonstruované metro je přece v zájmu nejen samotného dopravce ale i celého našeho města. Přišel jsem proto s návrhem tento pronájem odpustit a podílet se na stavbě jako partneři, díky čemuž se to odblokovalo.

Mimo to jsme ještě v prosinci také realizovali nové hydraulické vysouvací hlediště pro KC Zahrada, díky čemuž se zase o něco zlepší zážitek diváků ze zdejších představení. Tím, že je hlediště pohyblivé, mohou tak i děti ze zadních řad lépe vidět na divadlo a podobně.

Velká věc, na kterou jsem hodně hrdý, je, že se povedlo dotáhnout i finální smlouvu s posledním spoluvlastníkem tzv. “pochozí zóny” na Hájích. Konečně budeme moci ukončit 12 let trvající soudní spor a staneme se vlastníkem celé budovy! Budeme ji tak moci konečně opravit. To bude mimojiné jeden z hlavních úkolů pro tento rok. Nedopustím, aby se pochozí zóna nebo její část zavřela tak, jak se to hloupě stalo na Budějovické!

Tohle vše pochopitelně není jen moje zásluha. Za vše, co se na Jižňáku povedlo ,vděčím všem kolem mě. Celé radě, starostovi a hlavně mým odborům správy majetku a majetkoprávnímu. Za většinu toho, co dnes vidíte nebo spíš nevidíte (odpadky, úklid sněhu, sekání atd.), zas vděčíme Jihoměstské majetkové, kterou se nám díky novému a schopnému řediteli daří rychle opravit a postavit zase na nohy. Mám velké štěstí, že mám kolem sebe tak skvělý tým. Všem tímto děkuji za skvělou spolupráci a těším se zítra na porady, úkolů pro všechny mám opravdu dlouhý seznam!

Samozřejmě jsme toho udělali mnohem víc - podrobně vám o tom píšu každý týden v reportu, budu v tom dál pokračovat i v roce 2020. Tak si v neděli prosím udělejte chvilku čas a sledujte, co se na Jižňáku a v Praze děje! Zvolili jste mě, tak máte právo číst podrobně můj výkaz práce.

Zítra je už 6.1. a my máme první radu v tomhle roce, kde zas předkládám kupu tisků. Musím si to teď jít ještě projít, tak se pomalu zase loučím.

Budu moc rád, když mi i vy napíšete, co vás trápí ve vašem okolí, co bychom mohli na Jižním Městě ještě zlepšit. Všem odpovím!

Přeji vám všem ještě dodatečně šťastný nový rok a hlavně hodně zdraví! To je totiž to vůbec nejdůležitější! A taky vám přeji úspěšný start prvního pracovního týdne v roce 2020! A ráno, ať se vám dobře vstává a nezapomeňte vykročit pravou nohou!!!

