Prokop (ANO): Dostal jsem spoustu úžasných knih a samozřejmě ponožky. Hodně ponožek

Já jsem spokojený, dostal jsem spoustu úžasných knih a samozřejmě ponožky. Hodně ponožek. Takže spokojenost! Víte, každý rok mi z mnoha párů jedna zmizí, což je taková moje velká životní záhada, takže jsem rád, když se mi šuplíky po Štědrém dnu vždy zase zaplní. No a Vánoce bez ponožek nejsou žádné Vánoce! Nerad bych vás dnes dlouho vyrušoval od klidu, tak se pojďme podívat na to, co se událo v tom hektickém předvánočním týdnu!

Pondělí

Z porady vedení bych vypíchl skvěle připravenou další směnu pozemků rodin restituentů s městem, za kterou stojí naše Marta Šorfová (ANO). Tyto nevyřešené majetkové záležitosti byly před naším nástupem na radnici dlouhodobý (skoro 20 let) neřešený problém, který bránil revitalizaci některých vnitrobloků, dotvoření Centrálního parku i možným nástavbám na stávajících parkovištích. Vzájemnou dohodou i vhodnou směnou pozemků se MČ jednak zbavila vleklých soudů s restituenty a ještě se podařilo pro MČ ušetřit 38 mil. Kč za vysoké nájmy pozemků, úroky a soudní poplatky. Považuji to za velký úspěch.Z čeho naopak radost nemám, je návrh 4. ročníku participativního rozpočtu Spolu za lepší 11, který radní projednali. Participativní rozpočet slouží k realizaci projektů, které si vymyslí sami občané. Začal jsem s ním už v minulém volebním období já za vlády našeho starosty Petra Jiravy (ANO) a tehdy vše běželo dobře. Bohužel po tom, co si toto volební období vzali agendu pod sebe Piráti, konkrétne radní Martin Duška (Piráti), projekty se zasekly. Piráti místo, aby se snažili to řešit a projekty odšpuntovat a posunout k realizaci, teď vymysleli, že další ročník Participativního rozpočtu ořežou. Už nechtějí dělat investiční (velké projekty), ale jen tzv. “měkké projekty”, u kterých nebude potřeba nic stavět. Chápete to?! Já tedy ne, doufám, že se proti tomu najde dostatečný odpor, aby si to nemohli dovolit! Na radě Prahy 11 nebylo nic moc zajímavého, snad jen, že jsme se rozhodli udělat kompletní audit všech pergol na Jižním Městě I a II, abychom věděli, v jakém jsou přesně stavu a mohli jsme určit plán jejich oprav či výměn.Na Radě hl.m.Prahy byl nejzajímavější bod o koních v centru Prahy. Piráti chtěli, aby kočáry s koňmi zmizely. Naopak Praha sobě byla tvrdě proti. Že by se koalice nakonec rozpadla kvůli koním?Myslím, že kočáry s koňmi k centru Prahy patří a jsou turisty stejně oblíbené jako třeba v centru Vídně. Jiná otázka je, zda se s koňmi zachází tak, jak má a zda je o ně dobře postaráno. Piráti si to nakonec prosadili. Od roku 2023 zmizí kočáry s koňmi z centra Prahy. Co s koňmi bude, zda skončí na jatkách, tak na to radši nechci ani pomyslet. Ale pochopitelně se o to budu zajímat s blížícím se termínem a, bude-li nejhůř, pokusím se osobně těm zvířatům pomoct.

Úterý

V úterý ráno jsem byl na Jihoměstské majetkové. Od té doby, co jsem firmu s panem ředitelem Adamcem opravil a mohl jsem se přesunout z představenstva do dozorčí rady, sem docházím méně. Avšak některé agendy jsem si ponechal. S panem ředitelem jsme řešili přípravu výroční zprávy a plány na rok 2022. A bude to velké! Ale o tom až někdy příště, nerad bych prozrazoval něco dopředu.Pak jsem navštívil radnici Prahy 11 a popřál vedoucím odborů hezké Vánoce. S mnohými jsem strávil delší dobu a diskutovali jsme současné zoufalé poměry na radnici. Nebylo to úplně příjemné vyprávění. Pozitivní je, že už to bude trvat maximálně 10 měsíců a budou volby a tedy i šance na lepší, funkční radu naší městské části.Zbytek dne jsem objížděl ještě s drobnými dárečky a vlídným slovem naše nájemce v městských prostorách a předsedy bytových domů, se kterými jsem v kontaktu.K večeru jsem měl jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem nad budoucností Prahy. Máme na příští rok velké plány a už se nemůžu dočkat, až začneme s ostrou fází kampaně.V úterý jsem se také dozvěděl, že Zdeněk Hřib s náměstkem Adamem Scheinherem z hnutí Praha Sobě Jana Čižinského plánují další přechod na magistrále. A to přímo u hl. nádraží, jakmile ho vybudují, bude to působit ještě větší dopravní kolaps, než je tam nyní. Těšíte se? Já ne. Více info o tom vám dávám do komentářů pod článek.Aby byl však svět v rovnováze, povedlo se mi zajistit opravu osvětlení v podchodu od Zdiměřické ulice. Dost z vás mi na základě mého článku o opravě křižovatky Chilská x Opatovká psalo, že asi při výkopových pracích na křižovatce se něco pokazilo a přestalo svítit světlo v podchodu od Zdiměřické na Metro Opatov.Tak jsem to ve spolupráci s Technologiemi hl.m.Prahy zařídil, vyřešil a hlásím, že vše opraveno a podchod už svítí!Jsem rád, že mi hlásíte podobné věci, a hlaste je dál. Vše pro vás bezodkladně řeším a zařizuji, jsem tu pro vás i přes Vánoční svátky.

Středa

Ve středu jsem publikoval takové netradiční bytové okénko..Milí Pražané,za pár dní vstoupíme do nového roku, který již bude plně pod taktovkou nové koalice. Jak jsem už při několika příležitostech zmínili, moc bych si přál, aby nastupující vláda úspěšně navázala na spoustu dobrých projektů, které rozběhla ta předchozí.Pro zaručení kontinuity je nesmírně důležité, aby členové nového kabinetu mohli čerpat nejen z oficiálních podkladů, ale také ze zkušeností získaných dlouhými lety praxe. A protože se pražské komunální politice už nějaký čas věnuji a znám problémy města z první ruky, přemýšlel jsem, jestli bych k tomu sám nemohl nějak přispět.Nakonec jsem se rozhodl oslovit přímo čerstvého ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Jako hlavní město a největší aglomerace České republiky se Praha totiž v mnoha ohledech vymyká, a je proto třeba hledat řešení, která její specifika zohledňují. (Tak například řada dotačních programů je nastavená tak, že na ně hlavní město nedosáhne, a je proto žádoucí přistoupit k jejich úpravě.) Věřím proto, že osobní schůzka, kterou jsem v otevřeném dopise ministru Ivan Bartoš navrhnul, usnadní předání příslušného know-how.Celé znění dopisu naleznete zde: https://www.ondrejprokop.cz/.../Dopis-MMR-Prokop...O dalším vývoji vás samozřejmě budu informovat. Celý den jsem pak zase strávil schůzkami s našimi nájemci a předsedy bytových domů na Jižním Městě, které jsem nestihl objet v úterý.Taky se mi povedlo zajistit navrácení zmizelých kontejnerů v ulicích Hlavatého / Mejstříkova o kterých jste mi psali. Vyřešil jsem to v rekordním čase přímo s magistrátem.Ve středu se taky podařilo s magistrátem dojednat finálně pokračování budování centrálního parku. V rozpočtu hlavního města na rok 2022 se konečně našly peníze i na Centrální park na Jižním Městě, který získá investici ve výši 15 milionů korun na sportovně odpočinkovou zónu! Odpoledne jsem pak pro vás natočil Vánoční přání u Chodovské tvrze, což je místo, které mám na Jižním Městě asi nejraději. Má takovou zvláštní atmosféru, zvlášť na Vánoce.

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsem měl ještě dopoledne několik schůzek na magistrátu. Ohledně Libeňského mostu, kde se zase rýsuje potenciální nový problém a vypadá to, že jeho rekonstrukce možná jen tak nezačne. Taky jsem řešil přípravu městského okruhu, i tady jsou velké slabiny od vedení pražské radnice. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavých informací, které budu chtít určitě v lednu využít a zeptat se jak to tedy vše je primátora. Ale o tom až v lednu.Dost z vás mi psalo ohledně smutné události z Petýrkové ulice, kde auto srazilo malé děcko. Psali jste mi ohledně “přerostlého” křoví. Ještě ve středu večer jsem se byl na místě podívat a zjistil jsem, že křoví není naše (Prahy 11), o čemž jsem pak ve čtvrtek psal. Stará se o něj magistrátní firma TSK. Ti se byli na místě také se mnou podívat. Na místě provedli ořez křoví zhruba před měsícem na 1 metr. Tak se to dělá standardně. Aktuálně toto křoví nechtějí více ořezat i kvůli vyšetřování nehody ze strany Policie. Budu dále informovat.

Pátek

V pátek jsem si už na celý den vzal volno a odjeli jsme se ženou na chalupu do Českosaského švýcarska. A jak jste trávili svátky vy?Málem bych zapomněl, ještě jedna důležitá informace a možná pro vás i potenciální zajímavé čtení na další dny! Před Vánoci byla zveřejněna nová sociodemografická studie popisující území naší městské části.Nová studie se v sedmi kapitolách věnuje současnému stavu a předpokládanému vývoji populace na území Prahy 11. Dále popisuje náš bytový fond, pohyby obyvatel a navazuje částí týkající se průzkumu mezi obyvateli naší městské části. Dokument nám poskytuje výhled až do roku 2035!Takto kvalitně zpracovaná studie může být pro následující rozvoj naší městské části velmi cenná a patří za ní velký dík kolegu Martinu Sedeke (ODS), pod jehož patronátem vznikla. Je úsměvné, že si její vytvoření zase přisvojují Piráti, ale nevěřte jim. Neměli na ní vůbec žádnou zásluhu. Odkaz na studii vám dávám do komentářů.Tím bychom byli dnes na konci! Děkuji za přečtení a mějte se krásně. Ještě bych vám chtěl popřát krásný vstup do roku 2022. Ať se vám daří. Při oslavách Nového roku na sebe prosím hlavně dávejte pozor! Jinak si to určitě užijte.

