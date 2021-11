Prokop (ANO): Jedna nová zastávka není důvod k oslavě

reklama

Není proč tleskat. Původní plán, který jsme my ještě ve vedení magistrátu představili, počítal s tím, že město získá nový design zastávek a světového partnera. Nyní to město pod pirátským vedením dělá na koleni, celá zakázka je netransparentně uklizena do městských firem a zatím známe jen náklady.

Hlavním problémem je, že ani navýšení ceny, ani další změny v projektu nového mobiliáře si Rada od zastupitelů nenechala schválit. Dnes tedy sledujeme první zastávku s velkými rozpaky a co slaví primátor? Že z původní ceny asi 400 milionů se akce vyšplhala na více než dvojnásobek? Že máme asi nejdražší zastávky na světě, protože jedna vyjde na tři čtvrtě milionu korun?

Původní plán byl, že se vymění všechny stávající zastávky JCDecaux, kterých je přes 930, ale nyní se bude měnit jen 745. Ostatní na pozemcích městských částí zůstanou, protože město odmítá výměnu zaplatit. Stejně tak zůstanou staré nevzhledné zastávky provozované dopravním podnikem. Takže se "slaví", že máme sice méně, ale mnohem dráž. A odnesou to městské části.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je škoda, že zatím známe jen odhad neustále se zvyšujících nákladů, ale nikdo zatím nemá představu, jaké budou příjmy, které to pokryjí. V době bezprecedentního výpadku příjmů, kdy Praha vyhazuje kvůli úsporám zaměstnance, utratíme i s údržbou miliardu korun za nové přístřešky, ale netušíme, zda na to město vydělá prodejem reklamy. Původní záměr byl, že město najde nového koncesionáře z řad světových firem, který bude městu platit víc než dosud. Ale Piráti a spol. opět dokázali ze ziskového produktu udělat prodělečný a rozdíl zaplatí všichni Pražané.

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 2% Není to v pořádku 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 19635 lidí

Vůbec se nedivím, že radní a celá koalice už dvakrát toto téma zametli pod koberec, i když opozici slíbili téma mobiliáře projednat. Ale chápu to: co by asi tak říkali? Pamatujte si to slovo škoda, protože to je přesně to, co pod vedením primátora tato koalice Pražanům způsobila. A je to skoro miliarda korun.

Do července letošního roku provozovala městský mobiliář výměnou za možnost prodávat na něm reklamu firma JCDecaux, které se už předchozí vedení města rozhodlo neprodloužit smlouvu. Od července platí mezi městem a JCDecaux tzv. Dohoda o exitu, podle níž se má vyměnit do dvou let 745 zastávek na pozemcích hlavního města. V listopadu mělo být vyměněno již prvních sto zastávek, ale hlavní město Praha má zatím jen jeden funkční prototyp a na sériovou výrobu se čeká. Rovněž dosud není uzavřena smlouva s dodavatelem skel, teprve se rozběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Po ukončení výměny zastávek mají nové prvky mobiliáře, jejichž design město vysoutěžilo již za primátorky Krnáčové, přejít do vlastnictví hlavního města, které je podle dnes zveřejněných informací hodlá převést na dopravní podnik. Ten by je měl udržovat a prodávat na nich reklamu.

A to je zatím absolutně černá skříňka, do které vůbec nevidíme. Netušíme, kdo a za jakých podmínek se bude o zastávky starat a pronajímat na nich reklamu. Samozřejmě tento bod budeme za opozici na zastupitelstvu navrhovat i v prosinci.

Psali jsme: Prokop (ANO): Praha 11 by z projektu Areálu ledových sportů měla odejít a ponechat si pouze „kontrolní akcii“ Prokop (ANO 2011): Ohlédnutí za aktivitami současného vedení hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky Prokop (ANO): Tři roky Hřibovy vlády v Praze Prokop (ANO): Staré spory blokují nebo výrazně komplikují rozvoj města

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.