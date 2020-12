Prokop (ANO): Obavy spojené s dostupností bydlení jsou opodstatněné

reklama

Milí sousedé, Vánoce se blíží nezadržitelně. Už máte připravené dárky? Já jsem tento víkend zůstal v Praze, abych se na ně mohl připravovat a zároveň si i trochu užil předvánoční atmosféry.

S přítelkyní jsme se šli projít po městě a pokochat se osvětlenými uličkami. Musím pochválit koalici za vánoční stromek, protože letos se jim opravdu povedl. Působí moc pěkně a posiluje už tak hřejivé vánoční kouzlo Staroměstského náměstí, kam rozhodně doporučuji vyrazit na večerní procházku. Ale už konec rozplývání se, pojďme jako vždy mrknout na to, co se dělo v uplynulém týdnu na Jižním Městě.

V pondělí jsme měli jen poradu vedení, ale o to obsáhlejší. Řešili jsme třeba už po několikáté možnost pořízení automatických kamer pro měření teploty do našich budov. Celý rok nám chodí různé nabídky na podobné systémy. Je to určitě zajímavá a prospěšná věc na letištích nebo velkých organizacích, kde denně projdou stovky či tisíce lidí. Ale při pořizovací ceně v řádu stovek tisíc Kč za jednu instalaci se nám to zdá pro Prahu 11 neefektivní. Navíc není v zákoně jasně zakotveno, co by se mělo dít, pokud na úřad přijde osoba s vyšší teplotou a stejně bude trvat na tom, že chce do budovy úřadu vstoupit. Bojujeme nyní s financemi na všech frontách, tak jsme opět nákup těchto moderních vymožeností pro boj s epidemií odložili. Přemýšleli jsme, že pořídíme alespoň takové ty “pistolové” teploměry. Co si o tom myslíte vy? Byli byste pro to, aby městská část vybavila úřad a třeba naše domovy seniorů nějakou formou měření teploty u vstupů jako prevenci proti Covidu a v budoucnu případně i chřipkovým epidemiím?

Další velké téma byly komíny na Jižním Městě. Některé komíny, které dřív (především na Jižním Městě I) sloužily k vytápění domů, začínají být velkým problémem. Už řadu let neslouží svému původnímu účelu, všechny domy na Praze 11 jsou dávno napojeny na dálkový teplovod a komíny tak jen chátrají. Někde jen hyzdí okolí, slouží jako stanoviště pro holuby a stíní domy. Někde už bohužel jejich chátrání došlo tak daleko, že začínají být pro své okolí skutečně nebezpečné. Jedním takovým je třeba komín u domu č.p.1531 Křejpského 6, na který už odbor výstavby vydal demoliční výměr. Bohužel však komín nepatří ani městské části, ani přilehlému SVJ, ale soukromé firmě s ručením omezeným a ta se k jeho demolici nemá. Naše městská část v tuto chvíli nemá volné prostředky na jeho zbourání, tak jsme s kolegy požádali o pomoc hl. m. Prahu. Při této debatě jsme také schválili založení fondu na pomoc s odstraňováním těchto problematických komínových těles v budoucnu. Na rok 2021 do fondu zatím nevkládáme žádné prostředky, ale začneme připravovat metodiku na postupné bourání komínů po Jižním Městě a budeme jednat s Prahou a dalšími institucemi o finančním podílení se na nákladech.Dále jsem kolegům předložil memorandum o výkupu pozemků v lokalitě Trojmezí.

Už delší dobu se bavíme s panem radním pro majetek na Praze @Jan Chabr a kolegy z Prahy 10 a 15, že by bylo smysluplné zcelit roztroušené vlastnictví pozemků v této kontroverzní lokalitě. Praha 15 už memorandum vedoucí k postupným výkupům podepsala a nyní bychom ho měli projednat my. Rád bych ho předložil na jednání lednového zastupitelstva. Rozhodně jsem pro, protože tuto cennou lokalitu je nutné ochránit a její přeměnu na městský park a případnou umírněnou bytovou výstavbu s veřejným vybavením plánovat z naší strany, tedy města, Institutu plánování a rozvoje a nenechat to salámovou metodou zastavět soukromé developery, o což se někteří z nich již roky různými cestami snaží.

Dále jsme projednali změnové listy u investiční akce rekonstrukce varny v ZŠ Mendelova. Nakonec jsme se s kolegy KONEČNĚ shodli, že v rámci akce vyměníme navíc osvětlení i dveře a na přání paní ředitelky rozšíříme v některých místech i obklady. Celá stavba běží podle plánu a do Vánoc by měla být hotová! Zde moc děkuji kolegům z rady, kteří se tomu dost věnovali a díky kterým se povedlo při stavbě ušetřit navíc prostředky, které budeme moci příští rok zapojit jinde. To píšu hlavně pro opozici, která tuto akci od začátku kritizuje kvůli stavební firmě, která ji vyhrála.Taky jsme projednali a schválili přípravu nadstandardních odměn pro ředitele MŠ a ZŠ za letošní covidový rok. Všichni vlastně museli letos zahajovat školní rok 2x, do toho ještě museli řešit vzdálenou výuku, roušky, dezinfekci, strašně moc věcí a mnoho z nich kvůlli tomu nemělo prakticky žádnou dovolenou. Péče o naše děti si opravdu ceníme, takže jsme se rozhodli, že je třeba tento rok udělit mimořádné odměny a to všem ředitelům. Učitelé odměny již dostali právě od ředitelů, ale ředitelé odměnit sami sebe nemohou. To musíme udělat my.Na závěr jsme ještě projednali žádost Westfield Chodov, které nás požádalo, abychom finančně přispěli na kluziště. To jsme samozřejmě jednohlasně odmítli. Za prvé obchodní centrum je velmi výdělečná firma, která by měla spíše podporovat naši městskou část a ne naopak, a za druhé se nám ani nápad megalomanského kluziště u obchodního centra letos kvůli hygienickým opatřením a stále probíhající epidemii moc nelíbí.

Odpoledne jsme pak měli ještě krátce klub hnutí ANO na hl. m. Praze, kde jsem byl nedávno zvolen místopředsedou. Probírali jsme blížící se Zastupitelstvo hl.m.Prahy, které bude už příští čtvrtek 17.12. Budeme tam projednávat rozpočet, ke kterému budeme za opozici v některých ohledech dost kritičtí. Já budu znovu navrhovat všechny body, které mi minule koalice odmítla zařadit na program.V úterý jsem měl celý den výbory na Mariánském náměstí. Začali jsme výborem pro územní rozvoj a životní prostředí v 9 hodin ráno. Tam nebylo tentokrát nic, co by se týkalo Prahy 11. Původně se měly projednávat změny na Roztylech vycházející z nedávno schválené územní studie (ta se mi mimochodem moc nelíbí), ale nakonec to pan předseda výboru odložil na leden.Odpoledne byl kontrolní výbor, kde jsme projednávali už závažnější kauzy. Třeba program COVID II Praha, který dával záruky podnikatelům pro bezúročné půjčky na přežití jarního nouzového stavu. Ukázalo se, že program využily často firmy, které jsou bohaté nebo patří vlivným a mocným lidem a které patrně pomoc vůbec nepotřebovaly. Snažíme se ve věci více zorientovat a prošetřit ji. Také proto jsme za kontrolní výbor objednali další posudky a kauzu přemístili na leden, abychom měli do té doby více informací. Budu vás o tom samozřejmě informovat.

Další kauza, kterou jsme řešili bylo přebarvování vozů MHD. O tom už jsem vám psal mnohokrát a ještě psát určitě budu. Celé je to hodně podivné a bude to za nás mít rozhodně dohru na Zastupitelstvu.

Odpoledne jsem pak měl jít ještě na Kontrolní výbor Prahy 11, ale ten se nakonec musel zrušit z důvodu, že celému úřadu přestal jít internet. Možná jste to četli, ale při výkopových pracích kousek od Ocelíkovy ulice bagr překopl kabel s optikou a nešly zde vůbec sítě ani telefon. Oprava pak trvala až do ranních hodin dalšího dne.Středu jsem začínal dalším bytovým okénkem. Protože se ve svých bytových okénkách věnuji především otázkám spojeným s Prahou, mohlo by se zdát, že mimo metropoli je bytová situace příznivá. Výsledky průzkumu, který pro Charitu ČR a katolickou církev provedla agentura Median, nicméně potvrzují, že obavy spojené s dostupností bydlení jsou v České republice celospolečenským problémem.O naléhavosti situace nejlépe vypovídá skutečnost, že bydlení považují za dobře dostupné pouhá čtyři procenta respondentů. Polovina z více než tisícovky dotázaných se také obává, že na důstojné bydlení nedosáhnou jejich děti a téměř třetina má strach o dostupnost bydlení ve stáří.Co může pomoci? Města a obce spolu mohou sdílet příklady dobré praxe, to samo ale k vyřešení plošného problému nestačí. Je nezbytné, aby se téma dostupného bydlení stalo jednou z priorit na všech úrovních správy země. Vnímáte špatnou dostupnost bydlení jako celospolečenský problém? Máte mezi svými mimopražskými příbuznými nebo kolegy někoho v tíživé bytové situaci? Napište mi prosím svůj názor do komentářů pod příspěvek.

Ve středu jsem pak ještě vedl pracovní skupinu na řešení následků koronaviru ve věcech majetkových. Debatovali jsme poměrně dlouze o našem největším nájemci. Tím je provozovatel bazénu. Ten se dostal dvěmi letošními nucenými uzavírkami do velmi složité situace a bude z naší strany jistě vyžadovat pomoc. Pak jsme se bavili o dalších nájemcích a rozhodli jsme se pokračovat v odpouštění nájemného stejně, jako jsme to udělali na jaře. Tedy, pokud máte problémy a jste nájemníkem našich nebytových prostor, pošlete si žádost. Pokud budete splňovat naše kritéria, odpustíme vám až 30 % nájemného za dobu uzavření vašich provozoven.

Odpoledne jsem pak svolal schůzku ohledně dvou rodinných domů na Roztylské ulici (naproti benzínové stanici Shell), které dodnes nejsou připojené ke kanalizaci. Schůzky se zúčastnil i generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací a debatovali jsme o možnostech řešení přípojky. Z jednání vzešla jedna cesta, která však počítá se zapojením sousedních pozemků patřících soukromé firmě. Slíbil jsem v lednu svolat jednání s jejich zástupci. K večeru pak probíhala ještě komise Smart City na magistrátu, kde jsem členem. Tento týden jsme měli za Prahu 11 přihlášených několik projektů především z oblasti dopravy, které obhajoval kolega radní Martin Duška. Všechny prošly.

Ve čtvrtek jsme se sešli s projektanty nad rozpracovanou verzí projektové dokumentace na nový plášť a střechu Sandry. Jde o výrazné zateplení budovy, které umožní zásadně zlevnit provoz a bydlení pro jednotlivé nájemníky. V průběhu projektování se přišlo na to, že některé věci se projektovat nemusí a naopak něco v zadání projektu chybělo. Tím vznikly méně i vícepráce a to byl hlavní cíl schůzky - vysvětlit si, jak to projektant myslí a odsouhlasit drobné navýšení ceny projektu. I přes tyto vícepráce bude projektová dokumentace zhruba o ? levnější než jsme čekali, což je za mě velký úspěch!

Zbytek dne jsem jak fretka dodělával úkoly z minulé rady, zastupitelstva a porad vedení. Taky jsem sepsal rozsáhlý článek o Sandře, kde uvádím na pravou míru některá tvrzení a nepravdy, které k Sandře často zaznívají. Celý článek si můžete přečíst pod odkazem v komentářích.

Pátek už jako obvykle byl plný dodělávání úkolů, které se předchozí dny nestihly, stejně jako odpovídání na vaše dotazy a zprávy. Moc díky všem, co mi píšete, a také samozřejmě vám všem, kteří čtete moje příspěvky. Velmi si toho vážím.Přeji vám hezký zbytek víkendu a také příjemný start do nového týdne.P.S. Nezapomeňte, že vám tento týden do schránek dorazil nový díl časopisu Jižní Město Žije. Stáhnout si ho můžete také z webových stránek, na které odkazuji pod reportem.

