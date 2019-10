Prokop (ANO): Oldřich Balík - mýty a fakta mediální kampaně

Oba jsme se proto stali terčem nejrůznějších spekulativních článků, které nás vykreslovaly skoro jako sicilskou mafii. A to i přesto, že jsem novinářům popravdě odpověděl na všechny dotazy v dobré víře, že když postupuji podle zákona a nic neskrývám, budou i lovci senzací ctít aspoň základy novinářské etiky a jejich články budou objektivní. Bohužel jsme se zmýlil. V důsledku negativní kampaně, kterou média zahájila, nakonec pan Balík na vlastní žádost poradenskou smlouvu minulý týden vypověděl, čímž je celá kauza uzavřena - pro média.

Pro mě to znamená, že jsem kvůli nesmyslnému honu na čarodějnice přišel o kolegu, který mi byl oporou a velkou pomocí. Když jsem se v únoru tohoto roku stal místostarostou Prahy 11 pro majetek, investice a podporu podnikání, přebíral jsem agendu po dvou radních: po Oldřichu Balíkovi majetek a po Janu Freyovi investice. Jde o tak rozsáhlou agendu, že je velmi složité - a hlavně neefektivní - obsáhnout ji v jednom člověku. Už proto, že se některé majetkové kauzy táhnou řadu let, k jejich vyřešení je tedy nezbytné vědět, jak se historicky vyvíjely. Jako příklad můžu uvést třeba soudní spor o výkup spoluvlastnických práv k pochozí zóně Háje. Soudní spor zde běží 12 let a spisy s dokumentací k případu mají desítky tisíc stran. A podobné je to i s investičními akcemi: jen projekt rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra sahá do roku 2008, kdy byly zahájeny práce na architektonické studii. Jak se říká, žádný učený z nebe nespadl a já nejsem výjimkou - proto když jsem přebíral rozsáhlou agendu majetku, věděl jsem, že budu potřebovat někoho, kdo jí rozumí a dokáže ji se mnou posouvat dál.

To byl také důvod, proč jsem se dohodl s odcházejícím místostarostou Oldřichem Balíkem, aby se mnou dočasně pracoval, a uzavřel jsem s ním poradenskou smlouvu. Přestože jsem věřil, že mi svou gesci stihne předat co nejdříve, kvůli větší transparentnosti jsme se rozhodli uzavřít smlouvu na dobu neurčitou: tyto smlouvy jsou povinně zveřejňovány v registru smluv a každý si je tak může zkontrolovat, zatímco pokud bychom se dohodli na spolupráci na dobu určitou, kvůli nízkému plnění by se smlouva v registru vůbec neobjevila. Jak se ale ukázalo, právě snahu chovat se maximálně otevřeně nakonec opozice využila k mediálnímu lynči.

V zákoně o registru smluv se totiž píše, že pokud jde o smlouvu na dobu neurčitou, musíte v registru uvést hodnotu kontraktu jako maximální čerpatelnou sumu za měsíc krát pět let - bez ohledu na to, že spolupráce není plánována na 5 let, ale maximálně na rok, a bez ohledu na to, že pan Balík fakturoval podle skutečně odpracovaných hodin, což jeho měsíční odměnu podstatně snížilo.

Pan Balík měl podle smlouvy nárok na maximální odměnu 25 tisíc Kč měsíčně, vlivem popsané zákonné fikce jsme tak v registru museli zveřejnit plnění z poradenské smlouvy ve výši 1,5 milionu Kč (počítejte se mnou: 25 000 x 12 x 5). Téhle částky se chytli novináři a kolo spekulací se rozjelo naplno. Nikoho už nezajímalo, že 1,5 milionu Kč ani zdaleka neodpovídá částce, kterou si Oldřich Balík skutečně vydělal nebo vydělat měl. Za 8 měsíců, které mi pomáhal, si podle skutečně odpracovaných hodin vyfakturoval celkem 114 177 Kč, což je v průměru necelých 15 tisíc Kč za měsíc. Ke každé faktuře zároveň existuje podrobný rozpis hodiny a činností, kterých se jeho práce týkala.

Víte, možná to někoho překvapí, ale proti opozici jako takové nic nemám. Považuji ji za nezbytnou součást politiky, protože plní kontrolní funkci a často - pokud dokáže být konstruktivní - věci posouvá dál. Sám jsem byl opozičním zastupitelem několik let a vím, jak je práce “té druhé strany” složitá: koalici často z principu vůbec nezajímá, co říkáte, i kdybyste přicházeli s patentovaným lékem na rakovinu… jsou nicméně určité zásady, které by měli dodržovat i opoziční politici, a tou první ze všech je nelhat. Nepřekrucovat zjevná fakta a ničit práci ostatních jen proto, aby si nahnali politické body. Nejsou právě tohle ty zásady, kterými se sami tak často ohání?

Ale dost už zklamání, na závěr něco pozitivního. Oldřich Balík na každý pád svou misi splnil, během půl roku mi předal většinu agendy a vědomostí a dál už je to teď jen na mě. Svého rozhodnutí spolupracovat s ním nelituji ani na vteřinu, bez jeho pomoci bych dnes neměl výsledky, které už začínáme všichni společně na Jižním Městu sklízet. Tím myslím třeba rychle postupující rekonstrukci ubytovny Sandra (ZDE), kde vzniká bydlení pro 174 jihoměstských rodin, probíhající DoStavba ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57, Praha 4 (ZDE), vyřešené spory s restituenty, otevření parkoviště P+R na Opatově, nebo prakticky uzavřený spor o pochozí zónu na Hájích...

Věřím, že pochopíte, co jsem vám dnes chtěl říct - a pokud by vám v tomto směru přeci jen něco nebylo jasné, ptejte se prosím, vždycky rád odpovím.

(převzato z Profilu)

