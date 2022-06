Prokop (ANO): Piráti poslali k ledu Sandru a vrhli se na Hotel Opatov. Skončí to stejně?

reklama

Její rekonstrukci kompletně připravilo hnutí ANO za primátorky Adriany Krnáčové a předalo ji „v mašličkách“ Pirátům v roce 2018. Ti však investiční akci nezahájili. 2 roky se vrtali v projektu, v soutěži na zhotovitele a budova dále chátrala. V lednu 2021 jsem proto psal otevřený dopis primátoru Hřibovi, kde jsem celou situaci popsal a apeloval na řešení. To se nakonec povedlo prosadit na zastupitelstvu o několik měsíců později. Piráti uznali, že projekt byl za hnutí ANO připraven dobře a schválili, aby se s rekonstrukcí začalo.

Jen si prosadili, že chtějí vysoutěžit nový stavební dozor investora. To se jim rok nedařilo, zakázka je podle mých informací v šetření ÚOHS (což je u Pirátských zakázek poměrně časté) a tak i tuto procesní záležitost obešli a jako dozor určili městskou firmu Technologie hl.m.Prahy. To samo o sobě není špatné rozhodnutí, firma je na to personálně a odborně vybavená, ale ptám se, proč jsme museli rok čekat, proč Piráti museli soutěžit externí firmu, když to mohli rovnou „z ruky“ dát městské firmě, která to umí?

Na jednu stranu jsem rád, že se s tou starou budovou něco stane. Je to strašně smutné koukat se na barák, ve kterém mohou bydlet stovky rodin a který víc než 10 let chátrá. Zvlášť když víte, že hnutí ANO celou opravu připravilo a zajistilo a vše zdržují a blokují Piráti.

Na druhou stranu radost mi kazí fakt, že skoro čtyřmi lety odkladů se výrazně zvýší cena. Daňový poplatník zaplatí mnohem víc, než by to stálo bez průtahů. Osobně se vsadím, že finální cena bude přes miliardu korun.

Další co mě trápí je, že Piráti ani nesáhli na problém s parkováním v okolí. Když už zdržovali zahájení rekonstrukce, říkal jsem jim 4 roky: vyřešte parkování. Ještě v pozici místostarosty jsem vyjednal dohodu s vlastníky přilehlých pozemků a zajistil jsem studii parkovacího domu, který by sloužil jak Sandře, tak Hotelu Opatov. Co myslíte? Po mém odvolání na to nikdo ani nesáhl.

Taky mi přijde až komické, že po tom co Piráti v čele se starostou Jiřím Dohnalem dovedli rekonstrukci Sandry do slepé uličky a prokázali, že dál nevědí jak, pouští se do další ještě větší stavby hned vedle. Na nedávné radě Piráti odsouhlasili konzervaci a přerušení stavby, doplatili obrovské miliony firmě Hochtief za prostoje a nic nedělání. Za Sandru se utratilo asi 300 milionů Kč z peněz daňových poplatníků – dům je neobyvatelný, je hotová jen část vnitřků, ale bez kuchyní a vybavení, do budovy zatéká pláštěm a střechou a dokončení je v nedohlednu! Asi ve jménu oblíbeného večerníčku Pat a Mat se Piráti rozhodli, že když Sandru dokončit nedokážou, pustí se aspoň do Hotelu Opatov.

Za to, že se rekonstrukce rozjela jsem rád, ale má to tolik negativ kolem sebe, že to celkově rozhodně nemohu hodnotit jako pozitivní výsledek Pirátské vlády. Za hnutí ANO budu navrhovat, aby se Hotel Opatov nemohl zprovoznit do doby, než bude vyřešeno parkování v lokalitě pro místní! Ti už dnes nemají kde parkovat!

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (ANO): Opět k pilotnímu projektu družstevního bydlení Prokop (ANO): Podporuje vedení Prahy družstevní bydlení tak, jak hlásá? Ne za zavřenými dveřmi Prokop (ANO): Už aby byly volby! Prokop (ANO): Hřibova koalice odmítla zlevnit MHD na léto

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.