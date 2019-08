Prokop (ANO): Práce na náplavce se blíží do finále

Je jen jedna věc, která mě mrzí a kterou musím zmínit. Jak už to tak bývá, v politice věci zabírají čas. Než se to všechno dohodne, upraví, schválí, než se to začne realizovat a tak dále. Ubíhají měsíce, mnohdy i roky. Politici, kteří jsou nyní ve vládě, tak často dotahují pouze to, co začali už jejich předchůdci. To ale těm nynějším nebrání, aby za to slízli smetanu. Mrzí mě, když vidím pana Hřiba, který se u toho fotí se šroubovákem, kdežto Adriana Krnáčová, která dala náplavku do pohybu, pro kterou byl celý projekt srdeční záležitostí a bez které by to bývalo nevzniklo, není nikde ani zmíněná. Ani jediné slovo. Přitom to byla právě ona, kdo jako první diskutovala celou věc s panem architektem a která na realizaci této vize strávila obrovské množství času.

Na druhou stranu odpůrci paní Krnáčové, když se někde vysloví její jméno, začnou hlasitě poukazovat na spadlou lávku v Troji nebo mosty v havarijním stavu a už dělají zlo. Přitom to bylo ale totéž jen v negativním gardu. Její tehdejší vláda zdědila majetek Prahy v katastrofálním stavu. Vedení Prahy posledních 20 let věnovalo pozornost primárně novým investicím (dostavba Metra, Tunel Blanka, a další) a údržba toho, co už stojí, se opomněla. Mohly tak za to její předchůdci, kteří podcenili finance do plánu oprav, nakonec to ale padlo na její hlavu.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



územní plánování Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nechci, aby to znělo jen jako nějaký povzdech, protože upřímně věřím, že to nejhorší, co by mohlo celou Prahu potkat, by bylo to, kdyby každá nově příchozí vláda všechny rozjeté projekty zastavila a začala se svými vlastními úplně od začátku. To by rozhodně nikomu nepomohlo a veškerý pokrok a modernizace města by se neuvěřitelně zpomalila. Konec konců politika by neměla být především o tom, kdo se nejvíc ukáže před lidmi, ale o tom, aby se zrealizovaly dobré nápady a věci, které budou k užitku všem občanům města.

Jenom bychom měli říkat úplnou pravdu a přiznat lidem zásluhy, i když zrovna nepatří do našeho týmu. Chápu, že je to dobré PR a působí to pozitivně, když se se skvělým projektem jako je právě náplavka mohou někteří politici asociovat díky tomu, že se dokončí a otevře za jejich vlády. Ona by ale ze slušnosti stačila jen jediná věta, ve které by alespoň zmínili ty, kdo na tom nechali mnohonásobně více práce a času.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Prokop (ANO): Dopravní zátěž Jižního Města se sníží Prokop (ANO): Piráti, ANO, TOP 09/STAN a ODS podepsali v Praze 11 koaliční smlouvu Prokop (ANO): Praha 11 bude mít po 4 měsících od voleb novou koalici. Starosta bude Pirát Prokop (ANO): Hnutí ANO, TOP 09-STAN a ODS vyzývají Piráty ke vzniku „Koalice pro Jižní Město“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV