Prokop (ANO): Proč nás čeká zdražování MHD?

Tak Praha chce přelepit a přelakovat vozy MHD. Grafický manuál na to ji vyšel na dva miliony Kč a další fůru peněz to bude stát do budoucna. Nepřijde vám to jako trochu nadbytečný krok? Bereme-li v potaz současnou situaci s pandemií, která zasáhla životy nás všech a která si stoprocentně vyžádá, aby město podpořilo své obyvatele a především pak finančně podnikatele, kteří se díky ní ocitnou v nelehké situaci. Je tohle vhodná chvíle pokračovat v realizaci takového nápadu? To je pro Prahu skutečně tak důležitá otázka, zda by tramvaje neměly mít jinou barvu? Ironicky řečeno... Navíc se podobně jako u jiných zvláštních návrhů současné pražské vlády, které jsem v poslední době komentoval, i zde objevují některé podivuhodné okolnosti.

Na základě pokynu Rady hlavního města před více než rokem byla vyhlášena neveřejná soutěž na zpracování zmíněného grafického manuálu pro změnu designu vozidel, které se zúčastnilo 5 designerských studií. Až na výjimku v podobě designérky Anny Marešové převažovali v porotě designéři často se znající z předchozích společných působišť, dál pak političtí reprezentanti a vedoucí pracovníci dotčených organizátorů dopravy. Jako závislý náhradník se soutěže účastnil ještě pražský zastupitel a místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka (Praha sobě), který ale na seznamu oficiálního webu PID chybí. Zajímavé složení. Také je dobré si uvědomit, že k soutěži nebyly přizvány všechny velké dopravní společnosti v čele s Českými drahami, Dopravním podnikem hl.m.Prahy, kterých se nový design ve finále má nejvíce týkat.

Asi nemusím zmiňovat, že samotné přelakování všech vozů městské dopravy by vyšlo na obrovské peníze. Nejsem zdaleka jediný, kdo se takové představy zhrozil. Praha se k tomu postavila tak, že se vozy budou přelakovávat a redesignovat pouze při nutných rekonstrukcích a výměnách důležitých částí. To je možná líbivá odpověď na tyto námitky, ale vlastně tím jen potvrzuje nelogičnost celé operace – to proto, že velká část vozů MHD je technicky uzpůsobena tak, že bude ve funkčním provozu minimálně ještě 15 let a ani u nich se s přelakováváním nepočítá. Praha tak bude ráda, když bude mít v případě realizace tohoto návrhu jednotně zbarvené vozy asi někdy po roce 2035? Co se týče nového grafického návrhu, který byl designery vytvořen, také kolem něj se točí mnohé diskuse odborníků, kteří pochybují nad jeho barevným složením.

Skoro sto let trvalo našemu krásnému hlavnímu městu, než si sjednotilo podobu a styl vozidel, které dopravují jeho obyvatele. Možná už jsme na něj „zvyklí“ a tak ho třeba tolik nedoceníme, jako to ostatně u starších věcí bývá, ale pořád to nepovažuji za dobrý důvod, proč se nyní zčistajasna pouštět do jeho změny. V době jako tahle, kdybychom měli věnovat 100 % pozornosti úplně jiným věcem.

Co si o tomto nápadu myslíte vy? Schvalujete ho?

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



