Prokop (ANO): Starosta Jiří Dohnal za Piráty porušil zákon a lhal na zastupitelstvu Prahy 11

Tak by se dalo zhodnotit říjnové zastupitelstvo Prahy 11. Šlo o bezprecedentní selhání starosty, který svolal pokračování mimořádného zastupitelstva přerušeného 1. října v rozporu se zákonem. Anketa Chcete Pekarovou Adamovou za předsedkyni Poslanecké sněmovny? Ano 7% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 17903 lidí

Zastupitelstvo minule bylo přerušeno v bodě odtajnění interního auditu na kácení topolů u MŠ Hrudičkova. Tenhle bod zařadili Piráti po mém odvolání, aby asi citováním částí auditu mohli odůvodnit moje nepochopitelné a neodůvodněné odvolání. Těšil jsem se tedy, že se konečně po 3 týdnech dočkám nějakého důvodu mého odvolání. K mému překvapení po několika hodinách diskuse tento bod sami Piráti stáhli a odtajnění auditu zablokovali! Tedy ani dnes nezazněl jediný důvod proč jsem vlastně byl odvolán. Vtipné že?

Poměrně zajímavá diskuse proběhla k projektu Arény ledových sportů, kde se mě kolegové zastupitelé ptali na to, kdo mi nabízel politický obchod, že když nechám tento projekt být, že mi Piráti pomohou s dokončením a financováním Sandry. Vzhledem k tomu, že na místě dotyčný osobně byl, rozhodl jsem se, že půjdu s celou pravdou ven. Řekl jsem po pravdě, že to byl poradce primátora Zdeňka Hřiba Petr Přenosil, že mě požádal o opravdu podivnou schůzku bez mobilních telefonů mimo radnici v parku a tam mě tento podivný politický obchod nabídl. Já to samozřejmě odmítl. Nenechám se vtáhnout do špinavých kšeftů pražských Pirátů. Čekal jsem, že Petr Přenosil bude na místě kontrovat a vysvětlí, že jsem třeba jeho slova a nabídku špatně pochopil nebo tak něco. K mému překvapení vůbec nepopřel nic z toho co jsem říkal a naopak mi poradil ať podám trestní oznámení.Zde je tedy zjevné potvrzení pravého důvodu proč jsem musel být odvolán. Protože jsem strkal prsty do těchto pochybných kšeftů pražských Pirátů. Není tajemstvím, že Arénu ledových sportů tlačí sám primátor Zdeněk Hřib – primátor Prahy a jeho radní Vít Šimral – pražský radní, kteří ve společnosti mají právě na špinavu práci poradce primátora Petra Přenosila.

Nicméně nejabsurdnější na celé té situaci je to, že Piráti celý tento týden psali na sociálních sítích jak jsou konstruktivní, jak otočili a jak chtějí konečně projekt vyřešit v souladu s vůlí zastupitelstva. Krmili nás tím, jak starosta zpracoval celou řadu materiálů a usnesení. Zas to byl jen podvod na lidi, protože usnesení připravená starostou Dohnalem byly řešením jen na oko a šlo o divadlo. Nic z toho na zastupitelstvu neprošlo, protože se Piráti zjevně dohodli s klubem TOP09-STAN a ten hlasování potopil.

Projekt tak díky Pirátům a klubu TOP-STAN spěje do totálního průšvihu. Tedy do průšvihu pro 2. akcionáře, tedy partnera MČ. Nevím zda si to uvědomuje a obzvlášť zda si to uvědomuje úvěrující PPF Banka, ale 1.1.2022 (už za necelé 3 měsíce) v souladu se smluvním ujednáním o právu stavby spadne rozestavěná stavba do náruče Městské části Prahy 11. Právo stavby skončí a my získáme rozestavěnou stavbu do našeho majetku a druhý akcionář o ní přijde. Tomu pak nezbyde patrně nic jiného než se s naší MČ soudit o vynaloženou investici. Otázka je, zda soud nějaké odškodnění druhému akcionáři přiřkne, protože na toto riziko byl několikrát i písemně upozorněn. Osobně budu nejradši, když to tak dopadne a MČ stavbu celou získá pro sebe, ale nepřijde mi to fér vůči druhému akcionáři.

Jediné co se povedlo a na to jsem hrdý, že se na můj návrh obnovil prodej bytové jednotky pro jednu naši jihoměstskou rodinu. Jde o případ, kdy rodina zaslala prokazatelně žádost o odkup bytové jednotky ještě před schválením ukončení privatizace. Bohužel vinou České pošty nebo u nás na úřadě se dopis někde zatoulal a byl k nám doručen až po ukončení prodejů. Skoro dva roky trvalo než se našel důkaz, kterým bylo razítko podací pošty na obálce, které jasně prokazuje, že žádost byla poslána ještě před schválením usnesení, které prodeje zrušilo. Povedlo se mi přesvědčit zastupitelstvo nejen k zařazení bodu na program, ale i pro usnesení, aby se zahájil proces prodeje tohoto bytu. Zde jasně vidíte, že není marné se mi ozvat s vašimi problémy a dotazy. Snažím se vždy pomoct každému občanu. Je fér zde zmínit to, že finální usnesení mi pomohla naformulovat Šárka Zdeňková z Hnutí pro Prahu 11, která se případu také věnovala a podpořila mě.

Tím bohužel to konstruktivní a pozitivní končí. Zastupitelstvo jinak neschválilo prakticky nic a šlo o přehlídku ztraceného času a peněz daňových poplatníků. Protože to co následovalo je už opravdu k neuvěření.

Pirátský zastupitel pan Mejsnar během dne podal několikrát návrh na ukončení diskuse k bodům, kde diskuse ještě ani nezačala! Hned po jejich zahájení se přihlásil a dal hlasovat o tom, aby nemohla proběhnout žádná demokratická diskuse. Nasadil tomu korunu, když už několikáté hlasování o skončení diskuse uvedl slovy “tak jako obvykle navrhuji ukončení diskuse”. Jen to potvrzuje to, o čem vám dlouhodobě píšu, že Piráti nejsou vůbec demokratickou stranou. Snaží se cenzurovat, ukončovat demokratickou diskusi a postupy. Minule na zastupitelstvu hl.m.Prahy se na mě pirátka paní Horáková ohradila, že jsem přehnal výrok, že jsou neomarxistickou stranou, ale jak jinak nazvat to, že systémově chtějí zabránit demokratické diskusi? Kdo nevěří, ať si pustí záznam.

Závěr zastupitelstva pak pro mě byl absolutní šok. Starosta a zbytek rady stáhli prakticky všechny body programu, kvůli kterému zastupitelstvo svolali!!! Největší údiv vě mě vzbudil radní pro sport Jan Stárek (TOP09), který stáhl bod sportovních dotací. To znamená, že o rozdělení financí pro sportovní kluby se vůbec nejednalo ani nehlasovalo!!! Vlastně to znamená, že radní pro sport dal radši přednost tomu jít v 10 večer domů před tím, aby naše děti mohly sportovat. Snad si to občané zapamatují za rok u voleb.

Jsem z toho opravdu otrávený a smutný, starosta porušuje zákon a lže, radní stahují důležité body, aby mohli jít dřív domů a nikoho nezajímají občané Prahy 11, jak se nám tu žije a bude žít. Jsem rád, že já jsem si svůj bod pro rodinu domáhající se svých práv prosadil a vybojoval. Jen nevím zda tento jeden jediný bod stál za 10 hodin zmařeného času všech zastupitelů, úředníků a cca 200tis Kč kolik zhruba jednání zastupitelstva stojí.

Je mi z toho jak se hospodaří na Praze 11 opravdu smutno.

