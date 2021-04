Prokop (ANO): Ta nemoc je zrádná, nikdo předem neví, koho si vybere

reklama

Milí sousedé, dnes posílám naši společnou sváteční fotku. Jako správný chlap jsem si pomlázku upletl sám a pentle mi jako správná žena pomáhala vázat právě moje krásná žena. Co vy? Pletli jste?

Je pravda, že tu máme už druhé “divné Velikonoce”. Doufám, že jsou poslední takto komplikované. Všichni jsme z epidemie už unavení. Jen bych vás rád požádal, abyste se ještě do té doby, než bude vyšší proočkovanost, opravdu snažili chovat ke svému okolí odpovědně. Asi nikoho z nás už to nebaví, nudíme se, někteří máme i deprese, ale žijeme. Víte, mě už umřeli s koronavirem tři blízcí lidé a nešlo o nějaké stařečky. Bylo jim od 59 let do 70 let. A zemřeli kvůli této nemoci. Kdyby ji nechytili, mohli tu s námi ještě být. Jeden z mých blízkých spolupracovníků na radnici skončil s touto nemocí v nemocnici navzdory tomu, že mu není ani 40 let a bojoval o život. Dnes se po mnoha týdnech teprve začíná vracet k normálnímu životu a doufá, že mu nemoc nezanechá trvalé následky. Jasně, pak také znám celou řadu lidí, kteří koronavirus prodělali a buď o tom ani neví, nebo to pro ně byla “celkem běžná viróza”. Víme jedno, ta nemoc je zrádná, nikdo předem neví, koho si vybere, a proto je stálá obezřetnost a ohleduplnost na místě. Vydržme to prosím ještě nějakou dobu. Doufám, že jste si tyto “divné Velikonoce” pokud možno aspoň trošku užili s rodinou jako já a přeji všem pevné zdraví.

A teď už pojďme na to, co podstatného se stalo za uplynulý týden na Jižním Městě!

Pondělí

V pondělí jsme na poradě vedení řešili znovu problémy se ztrátou Jihoměstské majetkové při provozu sportovišť, které jsou už více než rok prakticky zavřené. Nejen soukromníkům, ale i organizacím městské části dochází veškeré rezervy a pokud nechceme omezit služby pro vás, naše sousedy, musíme vyřešit, kde je vzít. Mám určitý plán, který chci prezentovat i kolegům zastupitelům, ale nejprve to potřebuji doladit.

Taky jsem splnil svůj úkol z rady a informoval jsem o počtu bytů, které jsem opravil v prvním kvartále tohoto roku, a za kolik peněz to bylo. Opravili jsme 19 bytů, kde cena opravy (znovuzprovoznění bytu) byla do 100 tis. Kč a 9 bytů, které si vyžádaly většinou celkovou rekonstrukci, kde se cena rekonstrukce pohybovala kolem 400 tis. Kč. Celkem jsme za opravy bytů v prvním pololetí tohoto roku vydali přes 4 miliony Kč. Bytů se nám nyní uvolňuje víc, než je běžné. Důvodem jsou především úmrtí v našich domovech seniorů. I na tom je vidět, jaký je koronavirus prevít. Snažíme se s kolegy dělat vše proto, abychom uvolněné byty vraceli co nejrychleji na trh, protože naše pořadníky jsou opravdu dlouhé.

Pak jsme povolili další odběrové místo na testy na covid na Horních Roztylech vedle Medicentra. Projednali jsme žádost SVJ Terrerova 1551/8 na odkup nebytových prostor v suterénu domu, které jsou dlouhodobě nepronajaté a společenství vlastníků by v nich mohlo pořádat své schůze a jednání.

Taky jsme vyřadili z evidence majetku sněžné dělo, jehož nákup byl dost kontroverzní počin vedení radnice před námi. Dělo je už řadu let rozbité a navíc současné zimy neumožňují jeho efektivní využití.

Taky jsme projednali žádost na podporu projektu Re-Use paní Ptáčkové, která na Praze 11 provozuje skládek pro pěstouny. Žádost o dotaci projedná v nejbližších týdnech Rada a následně Zastupitelstvo.

A na závěr mi kolegové schválili obnovení poradenského centra pro podnikatele. Ti se už ztrácí ve všech výzvách a podporách a hlavně ti drobní podnikatelé, jako jsou kadeřnice, kavárny, restaurace nebo nehtová studia, ani neví, jak správně všechny ty formuláře vyplnit. My na úřadě nemáme kapacitu lidí s touto agendou podnikatelům pomáhat, takže jsme se rozhodli jim to ulehčit a připravit na to specializovaný portál na našem webu a telefonické a e-mailové poradenství. Rád bych to zprovoznil do půlky dubna a to minimálně na tři měsíce. Dohodli jsme se, že do toho dáme maximálně polovinu až dvě třetiny financí, co nás tyto služby stály vloni. Musíme šetřit. O zřízení poradenského centra vás budu informovat v samostatném článku.

Na Radě odpoledne jsme schválili spuštění služby Mobilní rozhlas, kterým chceme informace z radnice ještě více přiblížit vám všem, sousedům z Jižního Města. Brzy se tedy můžete těšit na novou komunikační službu. Opět o ní budeme včas informovat a hlavně o tom, jak se k ní registrovat.

Taky jsme projednali odměny ředitelů našich základních škol. Náš klub hnutí ANO měl se stanovením odměn tentokrát problém a celou řadu výhrad. Fungování školství na Praze 11 dlouhodobě kritizujeme a myslíme si, že kolegyně radní Zuzana Ujhelyiová musí ve své práci přidat a především zlepšit komunikaci mezi svým odborem školství a odborem ekonomickým. Přesně to také mimochodem kritizovali i sami ředitelé všech škol ve svém otevřeném dopise radnici. Na základě naší kritiky byl tisk z Rady stažen a bude ještě předělán.

Na závěr rady se mi ještě podařilo odblokovat po čtvrt roce patové situace pokračování loňských ročníků projektů participativního rozpočtu. Prosadil jsem si na Radě, že za tyto projekty budu odpovědný já a moje investiční oddělení na odboru správy majetku a že je dotáhneme i přesto, že by gesčně měly spadat spíše pod kolegu. Jde třeba o projekty podané opoziční zastupitelkou Ivana Hovorková nebo panem Marek Adler. Brzy se tedy můžete těšit na pokrok v těchto projektech.

Večer jsme měli ještě klub zastupitelů ANO na hl.m.Praze, jehož jsem místopředseda. Řešili jsme hlavně výstavbu školy na Šeberově. Ten projekt a soutěž na něj je špatně připravená. Stojí za tím pirátský radní Vít Šimral - pražský radní, který po kritice na posledním Zastupitelstvu tisk k vypsání soutěže na stavbu školy stáhl. Nyní ho v nezměněné podobě dal k projednání do poradních orgánů a bude ho chtít patrně tak, jak je, schválit na dalším Zastupitelstvu. Je to pro mě složitá věc, protože na jednu stranu vím, jak moc je ta škola na Šeberově potřeba, ale když vidím, jak to je špatně připravené, byl bych rád, aby to kolega Šimral ještě upravil. Dal jsem dohromady dotazy a připomínky, které budeme jako klub namítat na poradních orgánech. Doufám tedy, že to kolega Šimral do jednání Zastupitelstva v dubnu zapracuje.

Úterý

V úterý jsem měl poradu se svými odbory a na Jihoměstské majetkové. Řešíme teď hodně přejímání a blížící se kolaudaci dostavby křídla Starochodovské školy. Zbytek dne jsem pak dodělával úkoly a resty, které se mi tu za poslední týdny nakupily.

Středa

Ráno jsem vám jako každý týden napsal komentář k bytové politice v Praze. Kopíruji níže.

Před pár dny mě kolega upozornil na článek, který v souvislosti se stále hůře dostupným bydlením?? věnoval pár řádků také druhé polovině našich “opatovských dvojčat”. O celé kauze informuje nepřesně, protože pražský magistrát ve věci prozatím nijak nerozhodl. Přivedl mě nicméně k zamyšlení nad tím, co vlastně znamená “sociální bydlení” a nakolik může být používání tohoto výrazu zavádějící.

Slovo “sociální” si totiž mnozí lidé automaticky spojí s negativními jevy jako jsou kriminalita, patologické hráčství nebo drogová závislost, a výstavba sociálního bydlení v jejich sousedství v nich proto vzbuzuje podezření a obavy.

Je také sporné, zda můžeme o sociálním bydlení mluvit ve chvíli, kdy zamýšlíme výstavbu bytů pro mladé rodiny, čerstvé absolventy nebo učitele, policisty a další státní zaměstnance, kteří v současnosti často nedosáhnou na bydlení v komerčních nájmech (o pořízení si vlastního bydlení nemluvě).

Přimlouval bych se proto za to, abychom dávali přednost výrazu “dostupné bydlení”. Ušetříme si tím spoustu nedorozumění.

Celé dopoledne jsme měli koaliční jednání na Praze 11. Kolegům jsem navrhl, že by bylo potřeba zpracovat bytovou koncepci pro Jižní Město, podle které se bude řídit bytová politika naší městské části minimálně dalších 10 let. Chceme stavět domy pro podporu dostupného družstevního bydlení, chceme upravit podmínky pronájmu Zahrad Opatov, budeme pronajímat Novou Sandru, je toho hodně a chtělo by to vše zasadit do jednoho koncepčního rámce a nedělat to salámovou metodou. Shodli jsme se na tom, že založíme pracovní skupinu, která sepíše zadání pro tuto koncepci.

Taky jsme projednali pomoc Jihoměstské majetkové, a.s. nebo situaci ve školství na Praze 11. Náš klub oznámil kolegům, že bude chtít situaci ve školství řešit na Zastupitelstvu 15.4.. To je i datum, které jsme jako klub hnutí ANO dali Pirátské straně jako nejzazší možný termín pro vyřešení bodů z otevřeného dopisu ředitelů škol, který poslali v únoru. Bod, který se týkal majetku a investic, jsem vyřešil už před několika týdny, o tom jsem vás informoval. O řešení dalších bodů jsme zatím nic neslyšeli, tak bychom si to rádi poslechli v rámci Zastupitelstva.

Taky jsme řešili situaci s výstavbou Ledové arény u ZŠ Ke Kateřinkám. Jak jistě víte, my jsme z projektu už před měsíci vystoupili. Z našeho pohledu nejde výstavba směrem, který jsme si odsouhlasili před více než rokem při vstupu do společného podniku. Partner dlouhodobě neplní termíny a dohody, které byly stanoveny. Je to další bod, který budeme chtít otevřít na Zastupitelstvu Prahy 11 dne 15.4. Je to natolik velký projekt, že je podle nás nutné, aby se našla širší shoda na řešení v rámci celého Zastupitelstva. Obzvláště v momentě, kdy v koalici na to nemáme úplně jednoznačný názor.

Večer jsem ještě uspořádal představenstvo Jihoměstské majetkové. Projednali jsme finanční výsledky společnosti, které opravdu nejsou díky koronaviru dobré. Pan ředitel nás informoval o spuštění nových webových stránek, kde je i uzavřená sekce pro ředitele škol, školek a našich organizací, kde vidí plánované opravy a investice a mohou tak mít mnohem lepší přehled o tom, co je čeká v oblasti majetku a investic. Je to další ze splněných úkolů, které jsem ředitelům škol slíbil.

Ve středu mimochodem také jelo senior taxi poprvé po 2 týdnech zkušebního provozu celý den bez přestávky. Hodnotím to jako obrovský úspěch a bude-li takový zájem i nadále, budeme s kolegy přemýšlet o jeho posílení o další vůz.

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsme připravovali s kolegy z odborů tisky na radu a poradu, proběhl krizový štáb a také koordinační schůzka na dotační management. Aktuálně žádáme z mnoha zdrojů celou řadu dotací. Jde o dotace ministerstva životního prostředí na energetické úspory budov, na výstavbu lávky ze státního fondu dopravní infrastruktury nebo na dostavbu domova seniorů v ulici Vejvanovského z dotací Evropské unie. Jelikož peníze na Praze 11 v kase docházejí a magistrát nám toho už také příliš dát nemůže, snažím se s kolegy shánět finance, kde se dá, abychom nemuseli rozvoj Jižního Města zpomalit nebo zastavit.

Také jsme otevřeli zbrusu nový 100 metrů dlouhý pumptrack v areálu Modré školy, kde můžete jezdit na kole, skateboardu, koloběžce nebo na bruslích. Zatím je odezva skvělá a jsem z toho nadšený. Celý areál se bude dále rozvíjet, tak jsem zvědavý i do budoucna.

Pátek

V pátek jsem si na státní svátek už udělal výjimečně volno až do pondělí. Takže tím by to bylo zase vše. :-) Děkuji vám zas a znovu za přečtení mého reportu a napadne-li vás jakákoliv otázka, dotaz nebo připomínka, neváhejte mi napsat. Mějte se dobře a hezký týden.

