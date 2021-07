Prokop (ANO): Týdenní report z Jižního Města (19. - 25. 7. 2021)

reklama

Mimochodem nám už odstartovaly Letní olympijské hry v Tokiu, které byly díky koronaviru přeloženy z minulého roku a proto se stále mluví o “Olympiádě 2020”, ale to tu dále rozebírat nechci. U nás v Praze máme Olympijský festival. Najdete ho ve Stromovce a je tam spoustu zajímavých sportovních stanovišť pro děti a další atrakce. Hlavně odtud můžete našim sportovcům poslat pozitivní energii a to jsem o víkendu taky učinil. Tak pokud budete mít čas, vyražte taky.

Pondělí

Pondělí ráno jsem vydal nové video k pěší zóně Háje. Shrnul jsem v něm snad vše, co ohledně budovy Opatovská 874 vím a na co se mě často ptáte. Odkaz na video najdete níže v komentářích pod reportem. Na poradě vedení jsme řešili celou řadu věcí, takže to vezmu spíše stručně. Nejdřív bych se vás chtěl zeptat, zda využíváte bezplatnou WiFi Praha11.net a chcete, aby ji radnice dále podporovala? Máme na to v radě rozporuplné názory a neshodli jsme se na tom, zda to má dnes ještě vůbec smysl, když má většina z nás data přímo od operátora. Já jsem spíš pro zrušení a úsporu nákladů. Jaký názor máte vy?Dál jsem musel informovat kolegy z Rady o tom, že k 30.6.2021 měla být postavená a zkolaudovaná Aréna ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám. Protože do dneška nestojí, začala od 1.7.2021 nabíhat smluvní pokuta 1.000 Kč denně. S mým odborem ji po společnosti AR Delta budu muset vymáhat. Celý projekt nabral velký skluz a kvůli mnoha podivnostem v přípravě stavby už v lednu odešel náš zástupce Jan Říčař z orgánů této firmy a jako hnutí ANO jsme dali od dalšího pokračování projektu ruce pryč. Aktuálně se podle pana starosty blýská na lepší časy a vypadá to, že se hala opravdu postaví. Rád tomu budu věřit, ale pokutu tak jako tak budu muset za radnici vymáhat. Smlouva je smlouva. Tak uvidíme.S Piráty byla i další legrace. Asi před čtvrt rokem jsme se pohádali na koalici, kdy Piráti po mně chtěli, abych svolil s tím, že se energie a jejich vyúčtování přepíše přímo na školy, aby si je mohly platit sami. Místo, aby to celé zastřešovala Jihoměstská majetková, a.s. a školám to přeúčtovávala. Byl to od začátku samozřejmě nesmysl, protože více menších odběratelů zákonitě musí mít ve výsledku horší cenu a podmínky atd. Nicméně ustoupil jsem, připravil jsem tisk, který to bude řešit, aby mi ho ti samí Piráti (a další koaliční partneři) na poradě zablokovali. Takže moji kolegové strávili na přípravě změny účtování spoustu hodin práce úplně zbytečně. A takhle to je v té naší slavné koalici / nekoalici celkem často.Dále jsem předložil zpracovanou analýzu na možné právní a majetkové pokračování plánovaného Hamr Sportu u ZŠ K Milíčovu. To po mně chtěli hlavně zástupci okolních bytových domů a opozice. Do konce srpna se setkám s vlastníky Hamr Sport a projednám s nimi závěry posudku a následně chci uspořádat setkání s občany, kde se pokusíme najít konstruktivní cestu dalšího řešení.Taky jsem předložil žádost pana ředitele Kopečného, který mě požádal o rekonstrukci jídelny v ZŠ Květnového vítězství. Dohodli jsme se, že na rok 2022 zařadíme do rozpočtu finance na projektovou dokumentaci, aby se dala realizace provést o letních prázdninách 2023.Kolega Lepš nám oznámil, že chce vybudovat na žádost občanů další biokomposter. Ten by měl vzniknout na žádost více občanů v Hrabákově ulici, kde jsem vyrostl a dnes tam bydlí moje sestra s manželem. Velmi jsem to uvítal.Odpoledne na Radě jsme přijali první platbu, kterou vyjednali kolegové Sedeke a Dohnal jako kompenzaci za realizaci výstavby Nový Opatov. Jedná se o 2,5mil Kč, které přijmeme do rezervy a budeme je chtít využít na zmírnění dopadu této výstavby v souladu s připomínkami a diskusí na poradních orgánech, kde byl projekt mnohokrát diskutován v minulých letech. O Novém Opatově bude ještě řeč ve středu níže.Dále jsem prosadil v radě změny organizační struktury Jihoměstské majetkové, a.s. Jak už jsem vám vícekrát psal, chci ze společnosti odejít a s tím odpolitizovat představenstvo. Dohodli jsme se s kolegy z koalice, že v představenstvu nově nebude už zasedat žádný zastupitel. Ti naopak budou v dozorčí radě, která bude zajišťovat přenos informací mezi radnicí a výkonným týmem společnosti. Představenstvo obsadí zástupci zaměstnanců a odborníci, kteří, jak pevně věřím, pomohou společnosti v další obnově a rozvoji. Já jsem společnosti dal už maximum, co jsem uměl, a moje časové možnosti dnes neumožňují, abych se rozvoji firmy věnoval naplno. Proto chci po Zastupitelstvu v září, kde tyto změny stanov musíme finálně projednat a schválit, rezignovat.Taky jsme odsouhlasili přestavbu objektu Medano. Je to administrativní budova na Roztylské ulici, kde dnes sídlí náš sociální odbor. Dohodl jsem s investorem, že v rámci přestavby objektu pomůže konečně po desítkách letech zasíťovat kanalizací dva přilehlé rodinné domy. Je až k nevíře, že na Jižním Městě kousek od Centra Chodov jsou dva rodinné domy, které dodnes nemají kanalizaci! Doufám, že investor tento závazek dodrží.Taky jsme schválili realizaci rekonstrukce multifunkčního hřiště u ZŠ K Milíčovu. Je to akce, která se řadu let odkládala a je fakt potřeba. Za přípravu vděčíme kolegu Stárkovi, který má pod sebou sport. Už se těším, až to bude hotové!Pak jsme finálně schválili smlouvy s Jihoměstskou na předání kanceláří v objektu Anny Drabíkové. Prosadil jsem, že JMM, a.s. zeštíhlíme a uvolněné kanceláře po středisku parkování dáme zdarma radnici, která má dnes velký problém umístit své nové úředníky. V objektu Anny Drabíkové bude nově část Odboru dopravy.Uff, tak to je snad to podstatné z porady a rady, tisků bylo dohromady více než 100, tak snad jsem na něco nezapomněl. Makáme...Večer po radě jsme šli s kolegy radními na pivo. Zašli jsme na Prahu 4 k Bansethům a byla legrace.

Úterý

V úterý ráno jsem začínal už brzy poradou s mým mediálním týmem, pak jsem měl standardní porady s mými odbory a Jihoměstskou. To bylo na celé dopoledne.V úterý jsme taky měli pracovní schůzku nad druhou etapou Sandry. Vzhledem k aktuálně se dramaticky zvyšujícím cenám stavebního materiálu na trhu máme problém, protože nemáme v rozpočtu dost peněz na dokončení celé budovy. Takže řešíme, co s tím. Je to docela průšvih, protože jsme původně chtěli Sandru dodělat kompletně, aby v ní byla nová okna, střecha, ale hlavně i zateplení, které by ji přeneslo do energetické třídy B, a tím bychom vytvořili fakt levné bydlení pro ty, kteří to potřebují. Příští týden budu mít několik schůzek s projektanty a také ohledně dalších možností získání financí. Z důvodu finanční nejistoty krytí druhé etapy jsme zatím veřejnou zakázku na Sandru nevyhlásili. Pokusím se problém s kolegy vyřešit tak, abych mohl po prázdninách uspokojivě informovat zastupitele o tom, jaký bude další postup ohledně této naší největší investiční akce.

Středa

Ráno jsem vám zas psal o bytové politice. Na to už jste asi zvyklí. Bohužel teď zas opět na vážnější notu. Kopíruji níže…Pokud jste se už vydali na letní cesty po krásách České republiky, jistě jste zaznamenali, že se cestovní ruch navzdory úspěšně postupujícímu očkování potýká i letos s velikým útlumem. Řada provozovatelů se proto rozhodla skončit a své nemovitosti odprodat. Toto řešení ale nemusíme vnímat tak černě, jak by se na první pohled mohlo zdát...Velkou část odprodaných objektů, na jejichž správu by možná jejich majitelé neměli pro nízkou návštěvnost dostatek financí, totiž čeká přestavba na obytné domy.Pro hoteliéry a provozovatele penzionů bylo rozhodnutí o prodeji jistě velmi nesnadné. Museli se smířit s koncem podnikání, které bylo pro mnohé z nich srdcovou záležitostí. Ani pro ně však nemusí mít tento krok pouze negativní důsledky. Výnos z prodeje jim zajistí prostředky ke splacení úvěrů a pomůže rozjet nové podnikání. A já jim v něm upřímně přeju šťastný start. Z celospolečenského pohledu masovější proměnu ubytovacích zařízení v nové bydlení vnímám jako projev zdravé odvahy, rozumného uvažování a flexibility, která dává naději, že se dokážeme poprat s lecjakou krizí - s tou, kterou přinesla pandemie, i tou bytovou. A co myslíte vy?

Ve středu jsme jinak měli mimořádnou radu. Bylo potřeba dokončit výběrové řízení na provozovatele bazénu. Potřebovali jsme schválit a vybrat nového provozovatele bazénu VS 11. Vlastně staronového. Je mi potěšením, že vám můžu oficiálně sdělit, že bazén na Jižním Městě bude dalších minimálně 5 let provozovat rodina Klápů, která to dělala doteď. A já musím říct, že to dělají skvěle. Nejen, že na bazén a jeho provoz nedostávám téměř žádné reklamace a stížnosti, ale navíc jsme vlastníky jediného bazénu v Praze a možná i v ČR, který nemusí městská část dotovat. V novém výběrovém řízení Klápovi nabídli vyšší nájem než byl doposud a to 290 tis. Kč měsíčně oproti 250tis. Kč dříve a navíc se zavázali do areálu investovat nemalé prostředky na rozšíření wellness a dalších služeb během jejich doby pronájmu. Jsem rád, že máme takto odpovědného partnera, a těším se na spolupráci! Snad nás už nečeká žádné další zavírání provozu a bazén bude moci jen vzkvétat!Pak jsme měli krátké koaliční jednání. Teda vlastně spíše nekoaliční, když koalice už neexistuje. Řešili jsme primárně finance, kterých je stále málo, a přitom je tolik požadavků na vše, co je potřeba udělat. Nakonec jsme se na prioritách shodli. Priority kolegů komentovat nebudu, aby mě nenařkli, že to oznamuji první. Za nás se dočkáte třeba úpravy zahrady areálu v Křejpského, kde je kavárna Mezi Domy, mimo jiné tam vzniknou třeba dvě hřiště pro pétanque. Já jsem prosadil, že dáme mimořádnou injekci do rozpočtu na opravy kamer v našich budovách, hlavně ve školách, kde jich je dnes už hodně mimo provoz a řádný rozpočet na jejich obnovu nestačí.V poledne jsme začali měnit Opatov. Ve středu 21. července 2021 rukou společnou zasadili zástupci Rady Prahy 11 s rodinami vlastníků pozemků a investorem společnosti FINEP prvních pět vzrostlých stromů v blízkosti terminálu metra Opatov. Ty, společně s první částí parku o velikosti 230 m2, jsou jen velmi „malou ochutnávkou“ z celkové plochy zeleně v rámci projektu Nový Opatov. Ta bude mít ve finále výměru okolo 37 000 m2, což odpovídá cca 50 % celkové plochy nově vznikající městské čtvrti. V rámci projektu přímo v lokalitě vznikne nejen velký městský park a alej s více než 425 nově vysázenými stromy, ale i přírodní louky, téměř 2 000 m2 vodních ploch s vegetací, stejně tak i travnaté plochy pro sport nebo relaxaci, či zelené střechy pro příjemnější klima v místě.Nová městská čtvrť na západní straně Chilské ulice, u výstupu ze stanice metra Opatov, nabídne nejen bydlení či práci, ale především přemění přes 30 let stále nevyužívaný prostor na nové centrum Prahy 11 v podobě náměstí o ploše 3 000 m2. To bude ohraničené administrativními budovami, v jejichž parterech budou obchody, služby, restaurace a kavárny. I samotný vstup do metra si projde zásadní proměnou. Nový Opatov bude obklopen stovkami stromů, tisíci keři a tak se vodní kaskády, vodopád na náměstí nebo samotný park stanou novým místem setkávání se, stejně tak i centrem společenského nebo i kulturního dění na Praze 11.Jde jen o začátek společného zkulturnění této lokality. Jsem opravdu vděčný všem, kteří se podíleli na tomto “malém zázraku”, kdy jsme svědky toho, že se po více než 30 letech začíná toto neutěšené místo měnit k moderní městské čtvrti, která si ale přitom zachová obří množství zeleně a parků a navíc oproti současnosti i vodních ploch a vodních prvků.

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsme seděli s mými odbory nad návrhem rozpočtu na rok 2022. Ano, je to neuvěřitelné, ale už v půlce roku je nutné začít připravovat rozpočet na ten další. Byrokracie k projednávání a schválení rozpočtu je na radnici opravdu hodně zdlouhavá. Příští rok chci pokud možno udělat už konečně rekonstrukci varny v ZŠ Campanus, opravil okna v KC Zahrada, opravil basketbalové hřiště v ZŠ Campanus, druhou půlku sociálek ve zbývajících pavilonech v ZŠ Mikulova, pokud to nestihneme letos a celou řadu větších či menších akcí. Taky musíme začít připravovat rekonstrukce a výměny varen a elektroinstalace v našich mateřinkách, kde jsme u obojího na konci životnosti.Večer pak byl výbor pro územní rozvoj, ve kterém byly dva body. Já se bohužel nemohl fyzicky zúčastnit, neb jsem byl odvolán na důležité jednání jinam. Ale s kolegy od nás z ANO jsme se postavili za občany z okolí plánované nástavby domu “U Raka”, v ulici Mejstříkova. Jak je tam dnes prodejna MOVA. Asi si vzpomente, že jsem za vás bojoval po uzavření PENNY marketu za to, aby investor znovu v místě obnovil prodejnu potravin. Nový projekt, který teď představil, je opět bez ní! Beru to jako podvod a na výboru a dále na radnici se za vás budu stavět. Uložili jsme na výboru investorovi, že se musí znovu sejít s občany z okolních bytových domů a najít s nimi shodu na projektu. Do té doby my projektu nedáme souhlas.Na výboru pak byl představen konečně plánovaný parkovací dům pro Sandru a Hotel Opatov. Bude stát mezi ulicí Šalounova a Opatovská tak, aby nijak neomezoval výhled z bytových domů v ulici Šalounova. Mojí ambicí je jej vystavět co nejdříve tak, aby mohl začít sloužit nejen novým obyvatelům Sandry a Hotelu Opatov po rekonstrukci, ale i stávajícím rezidentům, kteří nemají už dnes kde parkovat. Pokud bychom nestihli vystavět parkovací dům dřív než dokončíme Sandru (což se asi stane), máme připravené parkovací stání pro Sandru v nedalekém městském objektu Zahrady Opatov a předjednané další stání v obchodním centru Háje přes ulici. Snažím se myslet na vše.

Pátek

V pátek jsem měl ráno schůzky s občany jako vždy. Řešili jsme hlavně výmoly na silnicích a chodnících. Nějak se nám to množí. Budu to chtít po dovolených řešit s novou paní vedoucí odboru dopravy a kolegou Duškou. Patrně bude nutné navýšit rozpočet a víc se na to zaměřit.V poledne jsem na Praze 7 ve Stromovce asistoval slavnostnímu zahájení Olympijských her v Tokiu a našemu Olympijskému festivalu v Praze. Jak už jsem psal v úvodu, můžete si tam zajít s dětmi a užít si kupu zábavy a taky poslat pozitivní energii našim sportovcům aspoň takto na dálku.Co by asi ještě nemělo zapadnout, už jen bodově…

Tento týden pražská koalice v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem zdražila P+R parkoviště a to až na pěti násobek. Je to další z nepochopitelných kroků koalice primátora Hřiba, který jde vlastně proti hlavním principům volebních programů všech koaličních stran. Ty slibovaly občanům levnější MHD, méně aut v centru a přitom reálné kroky vedou k opaku. P+R by mělo motivovat lidi k odstavení auta a přestupu na MHD. U takto dramatického zdražení se dá očekávat, že naopak i ti, kteří parkoviště dnes používali pojedou raději autem až do centra. Ale v kontextu zdražení jízdného na MHD, kde budeme asi první metropole v Evropě, kde elektronická (SMS) jízdenka bude dražší než ta papírová, se už asi není čemu divit. Piráti prostě v Praze konají zcela v rozporu s tím, co slibovali ve volbách. Zdražení P+R je další výrazné zdražení života v Praze. Hřibova koalice již zvýšila cenu za svoz odpadu, cenu vody (i přes to, že se snížila sazba DPH a jinde se voda reálně zlevnila), zvýšila daň z nemovitosti, zvýšila nájemné v obecních bytech. Do budoucna chystá mýtný systém a výběr mýta za průjezd centrem. Mě by zajímalo - budou po 4 letech s Hřibem ještě Pražané mít na to bydlet v Praze? Naopak Hnutí ANO se povedlo tento týden v senátu přetlačit zákon usnadňující podnikání. Tohle je velká pecka pro všechny podnikatele! Věděli jste, že díky hnutí ANO konečně půjde založit firmu on-line? Chtěli byste si založit firmu a pustit se do podnikání? Už od září to bude výrazně jednodušší! Senát dnes totiž schválil mou novelu notářského řádu, která zakládání a změny obchodních společností digitalizuje Ať už chcete podnikání rozjet s akciovkou nebo s.r.o., nově bude možné založit si kterýkoliv typ obchodní společnosti on-line, bez zdlouhavých návštěv u notáře. A zvládnete to během pouhé hodiny Vedle úspory času navíc podnikatelé ušetří i peníze: se všemi právními úkony by náklady na založení společnosti on-line neměly přesáhnout 2 500 korun.Milí sousedé, tímto se opět dostáváme na závěr. Omlouvám se, že to dnes bylo delší, ale děje se toho opravdu dost. Moc děkuji za to, že čtete mé příspěvky, a mějte se dobře. Pokud by vás cokoliv napadlo, neváhejte se na mě obrátit a napsat mi. Mějte se fajn!

