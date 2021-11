Prokop (ANO): Týdenní report z Jižního Města

reklama

Budova není žádné překvapení, nebojte. Je roky plánovaná a v souladu s územním plánem, studií a vším, co kdy bylo na Roztylech připraveno. V blízkosti objektu Roztyly Plaza se nachází park Nové Roztyly, který koncern Passerinvest dlouhodobě systematicky buduje jako místo pro aktivní odpočinek i relaxaci. Osobně proti této výstavbě nic nemám. V parteru budovy vzniknou obchody a restaurace a v podzemí také P+R parkoviště. Tedy budova logicky doplní to, co chybí na stanici metra už 40 let a co už tam dávno mělo být. Obydlená zástavba je daleko a tohle místo se díky poloze přímo u metra skutečně nabízí jako vhodné pro výstavbu.

Kde jinde by se mělo v Praze stavět, když ne u stanice metra? Co je na celé věci však velmi smutné, je to, že rada Prahy 11 není schopna mnoho měsíců projednat a schválit tzv. participační smlouvu s investorem. V té má investor mimo jiné dát městské části Praha 11 dva miliony korun využitelné na přímé následky a snížení dopadu výstavby pro místní občany. Vlivem neschopnosti a nesystémového jednání především Pirátské strany na Praze 11 tato smlouva stále ještě není schválena. Piráti si vymysleli zřízení pracovní skupiny, která má jednat o těchto smlouvách. Z této pracovní skupiny udělali obstrukční nástroj, který vše jen zdržuje a blokuje.

Tyto smlouvy s investory by se přitom měly podepisovat ještě před schválením záměru, dokud má radnice na investora tzv. “páku”. To se tady už nepovedlo a tak nezbývá než doufat, že investor v tomto případě dodrží slovo a smlouvu nakonec podepíše a finance Praze 11 věnuje, i když vlastně dnes už ani nutně nemusí. Nemá důvod. Jak se říká, naši radní propásli tu vhodnou dobu na vyjednávání. Na tomto příkladu je konkrétně vidět absolutní neschopnost a nekompetentnost administrativy pirátského starosty Jiřího Dohnala a jeho pravé ruky, šéfa územního rozvoje Josefa Kocourka. Oba za Piráty. Hlavně díky těmto dvěma smlouva do dneška není podepsána a městská část nemůže čerpat slíbené finance na kompenzaci následků výstavby na Roztylech.

O víkendu jsem si prošel taky zbytek Jižního Města II, celé Roztyly a Chodov. Musím říct, že u opravovaného podchodu Ryšavého je dnes už vzorně značená obchůzná trasa a kolem problematického přechodu, kde chodí kvůli opravě hodně dětí, je vzorně prosekané křoví a dobrý výhled. Kolizní místo je teď podle mě dobře ošetřené. Škoda jen, že to prostě u pirátského radního Martina Dušky a jeho lidí není standard a musí k tomu být obrovský tlak veřejnosti a opozice a vše se řeší až za pochodu, pozdě a až jako reakce na stížnosti. Radě Prahy 11 chybí koncepční uvažování a systematická práce. Dělají jen to, proti čemu občané a opozice píšou petice a stížnosti. Můžeme být jenom rádi, že se díky šlendriánu Pirátů na Praze 11 na tomto místě nestalo neštěstí, a mé díky směřuje tentokrát k zástupcům opozice, kteří na problém od prvního dne začali upozorňovat!Nicméně uplynulý týden byl zas nabitý, tak pojďme na to.

Pondělí

Budu pokračovat Prahou 11. Moji bývalí kolegové z rady v pondělí projednali hospodaření Jihoměstské majetkové, a.s., která i v roce 2021 dostává díky COVID-19 pořádně zabrat. Sportoviště zdaleka nejedou naplno, citelně narostly ceny všemožných vstupů a teď v závěru roku i energií. To vše táhne naši firmu ekonomicky dolů. Za 2020 firma dostala od města kompenzaci v podobě příspěvku na nákup zahradní techniky, což se mi podařilo vyjednat asi po třičtvrtě roce dohadování a hádek. Nyní je třeba začít jednat o kompenzaci za rok 2021. Pokud ji radnice neposkytne, bude to v konečném důsledku znamenat omezení šířky nebo kvality služeb, které Jihoměstská majetková poskytuje radnici a hlavně občanům.

Na nátlak našeho klubu hnutí ANO taky porada zrušila ples Prahy 11, který se měl konat v sobotu 6. 11. Důvod zrušení je dramaticky se zhoršující pandemická situace. Stejně jako na Praze 11 jsem požádal o zrušení plesu i primátora Hřiba na hlavním městě Praze. Ten však dodnes nereagoval. Přijde mi krajně nevhodné pořádat podobné rizikové radovánky pro stovky lidí v uzavřených místnostech v době, kdy nám čísla nakažených letí vzhůru téměř nekontrolovaně.

Na Radě hlavního města Prahy kromě spousty jiných tisků primátor Zdeněk Hřib schválil hezky potichu a nenápadně nový teplý flek, bůh ví pro koho? Já si říkám, už je to tady? Neúspěšné kandidáty do Sněmovny je zřejmě potřeba dobře umístit. A kam jinam než na magistrát, co? Tentokrát doufám, že se pletu a je to jen další z pirátských rozmařilostí. Aneb v době avizovaných propouštění a úspor zřizuje primátor Zdeněk Hřib - primátor Prahy nové pozice! Každopádně budu bedlivě sledovat, kdo se na nové místo s královským platem bude hlásit a kdo ho získá!

Úterý

Ráno se objevila informace o tom, že Piráti na Praze 11 ze svého týmu vyloučili dva zastupitele. A to Ladislava Kosa, ml. a Michaelu Polákovou. Paradoxně je Ladislav Kos, ml. i zastupitelem za Piráty na hl.m. Praze. Ptal jsem se tedy veřejně také pana primátora Hřiba, zda vyloučí pana Ladislava Kosa, ml. i na magistrátu? A pokud ne, tak proč? Samozřejmě za celý týden nereagoval. Asi to chápu, největší pikantnost na tom totiž je, že jen velmi krátce před tím, než došlo k těmto čistkám, Praha 11 přijala naopak do svého týmu samotného primátora Hřiba. Vypadá to tedy tak, že po svém přijetí zahájil čistky v týmu jihoměstských pirátů tak, aby tam upevnil svou pozici. Ve finále pak jde o zjevný další dvojí metr Pirátů. Mají prokazatelně odlišné stranické principy pro městskou část a celou Prahu. Protože na hl.m. Praze jim Kos, ml. nevadí, na Praze 11 se ho ale pro jeho názory zbavili. Je to hnus a jen to potvrzuje, co se o Pirátech říká.

Jinak skoro celé úterý jsem strávil schůzkami s vámi občany. Je neuvěřitelné, jaký je v Praze bordel a co vše současná koalice buďto neřeší nebo řeší blbě. Představte si třeba, že magistrát rozhodl na popud radní Johnové z hnutí Jana Čižinského (Praha Sobě) o vystěhování střední školy v průběhu školního roku! Jedná se o objekt bez č.p. v ulici Dykova, o výměře cca 150 m2, který byl rozhodnutím koalice primátora Hřiba vyjmut ze zřizovací listiny Střední školy elektroniky a strojírenství, Praha 10 a zapsán do zřizovací listiny Domova Charlotte Masarykové. V současné době se zde na odborném výcviku vzdělává více než 50 studentů ve čtyřech ročnících. Jde o Pražskou taneční konzervatoř a střední odbornou školu, což je škola zařazená v rejstříku škol a školských zařízení. Na poli středoškolské přípravy mládeže působí již od roku 1991! To se dnes magistrát pod paní Johnovou snaží zničit. Vedení školy jsem přislíbil prověření a pomoc ze strany opozice.

Středa

Jako každou středu jsem pro vás komentoval aktuální novinky na bytovém trhu. Tentokrát jsem se pustil do extrémních návrhů, které se ve snaze řešit zoufalou bytovou situaci začaly objevovat v Berlíně a dalších velkoměstech. Co se týká našich končin, nikdo naštěstí po hromadném vyvlastňování nevolá. I v Česku ale snaha přijít k vlastnímu bydlení přináší poněkud podivné a znepokojivé trendy.V Praze se například skupují byty, které se ještě ani nezačaly stavět. Sílí ale také zájem o způsob nabytí nemovitosti, který je sice finančně výhodný, ale z etického hlediska přinejmenším sporný: až desítky procent oproti běžné tržní ceně ušetříte, pokud byt koupíte zatížený takzvaným “břemenem dožití”. To znamená i s nájemníkem v pokročilém věku či s vážně podlomeným zdravím.

Neméně kontroverzní jsou také multigenerační hypotéky. Jejich zavedení je v současné době předmětem diskusí, a musím říct, že rozumím jak jejich zastáncům, kteří v nich vidí zvýšení šance na získání vlastního bydlení, tak i odpůrcům, kteří argumentují zejména nedobrovolným zadlužením potomků a problémům z něj vyplývajícím. Nezbývá než zopakovat to, co jsem zmiňoval už v souvislosti se situací v Berlíně: zoufalí lidé často přistupují k extrémním řešením. Udělejme tedy co nejvíc pro to, aby naše už tak velká bytová krize nenabyla ještě obludnějších rozměrů. Jaký názor máte na kupování ještě neexistujících bytů, nemovitostí i s nájemníky nebo hypotéky na půl století vy? Těším se na vaše příspěvky a jako vždy, napište mi je prosím do komentáře.

Během středy jsem se dále zúčastnil sněmu hnutí ANO na Praze 9, kde jsem měl možnost diskutovat s tamními členy jejich lokální problémy. Odpoledne pak proběhlo setkání pražského ANO s panem premiérem Andrejem Babišem, na kterém jsme diskutovali výsledky ve volbách v Praze a budoucnost pražské organizace. Představili se kandidáti do pražského předsednictva a celkově to byla velmi živá a podnětná diskuze, ze které jsem si odnesl spoustu podnětů. Hlavně to, že nás čeká spousta práce nejen teď ten rok do komunálních voleb, ale i následně.

Čtvrtek

Ve čtvrtek proběhlo interní projednání již několikátého návrhu rozpočtu městské části Praha 11. Ten je v totálně katastrofálním stavu a jde o bezprecedentní selhání pirátského starosty Jiřího Dohnala, který gesci financí má na starosti. V době, kdy jiné městské části projednávají finální návrh vyrovnaného rozpočtu, náš starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu, který obsahuje sekeru zhruba 300 milionů Kč.A aby tomu nasadil absolutní korunu, tak na jednání přišel s tím, že navrhuje ušetřit zrušením lékařské pohotovosti na poliklinice Šustova! Ano, chce zrušit tu pohotovost, kterou jsme společně s opozicí a občany pracně vybojovali! A víte, kolik taková pohotovost ročně stojí? Pouze kolem 6 milionů Kč, tedy ve schodku rozpočtu 300 milionů Kč jde o zanedbatelný výdaj. Na rozdíl od toho, co pohotovost znamená a přináší našim občanům! Pro náš má téměř nevyčíslitelnou hodnotu. Milí sousedé, slibuji vám, že se za s kolegy z hnutí ANO za pohotovost a její zachování i do dalších let budeme rvát až do roztrhání těla! Ale bylo by fajn, kdybyste starostovi Dohnalovi taky napsali, co si o jeho nápadu myslíte!

Odpoledne pak proběhl výbor pro územní rozvoj. Byl tam projekt Tatarkova, o kterém jsem vám už psal. Také z vás občanů mi o něm psalo tolik, že jsem se tomu musel osobně výrazně věnovat. Jsem zásadně proti tomu, aby se stavěly byty na úkor obyvatel sídlišť. Aby se zastavovaly proluky a nekoncepčně se zabíraly poslední volné plochy u našich domů. A přesně to teď hrozí! Vy, co bydlíte v okolí Hájů, prosím zpozorněte!Ve čtvrtek se na výboru pro územní rozvoj bude projednávat záměr výstavby bytového domu při nároží ulic Tatarkova a Mnichovická se 2 podzemními a 5 nadzemními podlažími. Radnice v čele se starostou Jiří Dohnal - starosta Prahy 11 to nikde neinzeroval. Jak jsem se dozvěděl, poslední rok na pozemku ani neprobíhalo sekání. Asi proto, aby si investor lépe obhájil zastavění. To zas má na starosti radní pro životní prostředí Jakub Lepš (TOP09). Pokud tedy budete hledat ty, kteří takovéto projekty tiše tolerují a podporují, víte asi odkud vítr vane.

Proč se mi projekt tohoto bytového domu nelíbí? Dlouhodobě tvrdím, že hlavním problémem Hájů je zastaralá a zchátralá budova pochozí zóny, pod kterou vede metro, nad ním jsou garáže a na povrchu stará zanedbaná pasáž obchodů z minulého století. Z tohoto důvodu požádala Městská část Prahy 11 magistrát o zpracování územní studie na celé území. Tu magistrát odflákl, udělal ji nevhodně a byla tvrdě odmítnuta jak vedením radnice, tak i občany. Od té doby na ni magistrát už nesáhl a neexistuje v této věci žádný posun. Dokud nebude jasná koncepce, co s celým územím a hlavně s pochozí zónou udělat, budu proti jakékoliv výstavbě v okolí.

Stejně jako jsem byl proti přestavbě bývalého kina Galaxie na velký bytový dům, jsem i proti výstavbě domu v ulici Tatarkova. Kromě toho záměr domu nerespektuje ani rozpracovanou územní studii, která vymezuje poměrně široký zelený pás u ulice Mnichovická. Dům má být zasazen až k této ulici v rozporu se vším co bylo dříve zpracováno.Dům dále nabízí žalostně málo parkovacích stání. Ty už v okolí dnes nejsou a hrozí ještě zhoršení dopravy v klidu v okolí. Mám za to, že architekt kreslící tento záměr také manipuluje s velikostí hrubé podlažní plochy domu, protože ten obsahuje spoustu pavlačí a teras, které mohou v budoucnu být zastřešeny a připojeny k běžné ploše domu, ale teď do ní fikaně nejsou započítané.

Technických problémů ten dům má víc, to teď asi není podstatné. Podstatné je to, že to je další snaha o nekoncepční zastavování velmi cenného území v okolí Hájů a musíme udělat vše proto, aby se to nestalo. Naštěstí se povedlo najít minimální podporu 6 hlasů ve výboru napříč stranami, kteří se postavili za občany a prosadili usnesení, které projekt odmítá a doporučuje radě s ním nesouhlasit. A to díky hnutí ANO a opozici. Jsme na vaší straně, na straně lidí, kteří žijeme na Jižním Městě!

Pátek

Dopoledne jsem strávil na konferenci s názvem BUDOUCNOST DEVELOPMENTU A VÝSTAVBY V ČR probírali se tam konkrétní možnosti výstavby dostupného bydlení formou PPP projektů. Metodiku pro to připravila naše ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, za což jí stejně třeba jako za nový stavební zákon je třeba složit velký dík! Klára Dostálová toho pro dostupnost bydlení udělala nejvíc ze všech ministrů pro místní rozvoj za posledních 30 let.

Na konferenci z obecenstva zaznělo, že se očekává v příštích letech nárůst cen bytů v Praze na úroveň Vídně. To je dnes cca 10 000 EUR na metr čtvereční. Tedy zhruba 250 000 Kč za metr, což dělá u 75 metrů velkého 3kk bytu cenu 20 milionů Kč. To doufám, že se nenaplní. Ale to taky záleží na tom, jak bude teď vládnout nastupující vláda slepenců, která vyhrožuje zrušením nového stavebního zákona.

Abych se neloučil jen negativními zprávami, tak do komentářů vám dávám odkaz na fotky ze zateplování ZŠ Ke Kateřinkám, kde díky tomu vznikla nádherná nová tělocvična. To jsou věci, které mi dělají radost a připomínají mi, že ty 3 roky na Praze 11 v pozici místostarosty nebyl zmařený čas. Taky jsme zahájili zase pravidelné dezinfekce společných prostor v našich Domovech seniorů a DPS. Provádí je pravidelně Jihoměstská majetková, a.s. Je to v rámci prevence proti koronavirové a chřipkové epidemii.

Další pozitivní zprávou je průzkum, který vyšel v pátek, podle kterého je pražský primátor Hřib historicky nejméně oblíbený ze všech krajských představitelů. Na tom je vidět, že neschopnosti pirátů vést Prahu a městské části si všímá naštěstí čím dál tím lidí. A to je pro dnešek vše, těším se na vaše komentáře!

