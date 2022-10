Prokop (ANO): Útěkem před pravdou se stavební zákon nezachrání, pane ministře Bartoši

reklama

To nejsou slova má, ale Ondřeje Boháče, ředitele Institutu a plánování hlavního města Prahy. Ministr Bartoš a jeho lidé způsobili České republice škodu již tím, že na přípravě takto nekvalitní novely stavebního zákona spotřebovali energii na počítačích v ministerských kancelářích, protože to, co připravili, je horší než to, co bylo a je. Ani to nejsou má slova, ale pro tentokrát slova Petra Hlaváčka, náměstka primátora hlavního města Prahy za Starosty.

A v kritice nejsou sami. Obsahovou podobu novely, ale také způsob jejího projednávání kritizují také odborné skupiny, svazy, spolky, asociace, komory, velká města, Svaz měst a obcí České republiky a mnozí další. Panu ministrovi se podařilo spojit ty, kteří dříve stáli proti sobě. Nyní je sjednotil odpor k nekvalitnímu návrhu. A rádi by to Ivanu Bartošovi řekli do očí. Jenže on před konfrontací opakovaně utíká. Utekl ze semináře v Poslanecké sněmovně (údajně proto, že nečekal, že se na něm stavební zákon bude projednávat), na vypořádání připomínkového řízení ani nepřišel, a svým úředníkům nedal žádný mandát jednat (s tím, že vypořádání povede on sám, mnozí na něj ale marně čekají do dneška), z konference tento týden doslova utekl poté, co slyšel jen a jen kritiku (a nenahradila jej ani jeho nová náměstkyně, ale v takto významné věci za sebe poslal ředitelku odboru). Dobře to shrnul jeden z přítomných: odešel, jako vždy. A jiný dodal: na veřejnou odbornost kašle. A já dodávám: také na veřejnost širokou, protože nová stavební legislativa je důležitá pro nás všechny.

Návrh podepsaný ministrem Bartošem, ministrem rychlé nekvalitní práce, kritizovala také Legislativní rada Vlády České republiky. Že přes mnohé připomínky návrhy „pustí“ dále není velkým překvapením, když jí předsedá další pirátský ministr, tentokrát ten pro legislativu. Poměrně pěkně shrnula návrh analýza, kterou si objednalo samotné MMR (jaké to paradoxy!), a která měla hodnotit dopady regulace. Výsledek: v porovnání s předchozí variantou, a také s tou, kterou nahradila, se jedná o nejhorší řešení. Jinými slovy – vše je lepší než to, s čím přichází ministr Bartoš a jím neřízení úředníci z MMR. Rád bych řekl: jaké překvapení. Bohužel ale musím konstatovat: je to právě takové, jaké jsme čekali, a ještě horší!

Co to znamená pro Českou republiku a její obyvatele? Že se mohou rozloučit s rychlejší výstavbou bytů, bydlení tedy nebude dostupnější, a ani levnější. Že i nadále bude váznout výstavba silnic, dálnic či železnic. Že vše bude drahé, neefektivní a netransparentní, tedy podporující korupci.

Smutný výsledek práce ministra Bartoše, který tak moc chce digitalizovat celý svět, že zapomíná na to, co je skutečně jeho prací.

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



