Prokop (Levice): Členství ve frakci není o nějakých korytech, ale o tom mít spojence

Tak velká přítelkyně českých průmyslníků Kateřina Konečná a ex-pirát Dostál budou v europarlamentu nezařazení. Poté, co bylo oznámeno, že Hnutí pěti hvězd bude ve frakci The Left a tím pádem skončila naděje na vytvoření nové "konzervativně-levicové" frakce, jsem očekával, že to takto dopadne. Na svém fb to Konečná prezentuje jako velké vítězství - prý upřednostňuje program před koryty, až teda nato, že jako nezařazená v europarlamentu vůbec nic ze svého programu neprosadí. Členství ve frakci není o nějakých korytech, ale o tom mít spojence. V jejím prohlášení taky opět nechybí dezinterpretace postoje The Left k zelené transformaci a k ukončení války na Ukrajině. Jediným praktickým výsledkem tohoto kroku je, že v The Left nebude žádný europoslanec za střední a východní Evropu. Postupné vzdalování KSČM Straně evropské levice (SEL) znamená více práce pro nás v Strana Levice. Jako řádní členové SEL musíme co nejlépe reprezentovat jedinečné problémy a výzvy, kterým čelí lidé práce v České republice a v celé střední Evropě. Protože sedím za naši stranu přímo ve Výkonném výboru SEL chci zde veřejně slíbit, že v tomto směru budu vyvíjet maximální úsilí.

Bc. Vítek Prokop Levice



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky