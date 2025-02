Prokop (Levice): Pravá tvář války. Žádný hrdinný boj za vlast, ale pouze smrt a strach

Tohle je pravá tvář války. Žádný hrdinný boj za vlast, ale pouze smrt a strach. Nevím, na jaké straně voják na obrázku bojuje a je mi to jedno – je mi ho prostě líto.

JD Vance ve svém projevu na Mnichovské konferenci správně řekl, že si Evropa musí vyjasnit, co chce bránit. Vance chce, abychom dávali 5 % HDP na obranu (v našem případě by to bylo cca 20 % všech státních výdajů). The Economist představil jednoduchý recept, jak ty peníze sehnat – víc se zadlužovat a osekat sociální stát. A tohle je to, co se má bránit? Ještě zadluženější, a ještě asociálnější stát, kde bohatí budou ještě rychleji bohatnout a chudí chudnout?

Když se občané obávali následků zdražování energií, tak slyšeli od svých volených představitelů akorát arogantní: „tak si vemte druhý svetr.“ A za takové lidi bychom měli bojovat a umírat? To vysvětluje, proč se počty Čechů ochotných bojovat za obranu této země pohybují v různých anketách jen kolem 30 %.

V posledních dnech jsme svědky dramatických geopolitických změn. Moc USA upadá, a proto se snaží jednak zbavit zbytečné zátěže (Evropy) a pak si skrz jednání zajistit nové spojence (Rusko) a upevnit pozici ve svojí vlastní sféře vlivu (Kanada, Mexiko, Grónsko?).

Principiální mírová politika a snaha o aktivní neutralitu jsou pro Českou republiku ve světle nejen těchto událostí těmi nejlepšími nástroji jak reálně zajistit prosperitu a bezpečnost svého obyvatelstva.

Bc. Vítek Prokop Levice



