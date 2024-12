Prokšanová (KSČM): Čeští komunisté šokovali svým smyslem pro spravedlnost

On-line portál Forum24 opilce Pavla Šafra zveřejnil krátce po velmi úspěšné antifašistické demonstraci před Ukrajinskou ambasádou štvavý článek namířený nejen proti českým komunistům, ale zejména očerňující politické vězně Zelenského režimu bratry Kononovičovy. Není bez zajímavosti, že vedle mizerné novinářské práce, na kterou jsme si v tomto plátku již zvykli, okopíroval autor článek z portálu „Nasha Niva“, který je určený pro běloruské publikum a v Bělorusku považovaný za extremistický.

Taková média dobře známe. Jsou financována Ministerstvem zahraničí USA skrze různé fondy, nadace a instituce (NED, USAID, RAND). Média jako zmíněná "Nasha Niva" (Bělorusko), "Watchers", "Suspilne" (Ukrajina) nebo naše "Forum24" začala v panice jedno od druhého přetiskovat své články o ukrajinských komunistech a antifašistech bratrech Michailu a Alexandru Kononovičových. V těchto článcích bez jakýchkoliv důkazů bratry Kononovičovy obviňují, jejich politický proces bagatelizují a dokonce se celé situaci kolem porušování lidských práv na Ukrajině vysmívají. To nejsou novináři, ale žoldáci propagandy, za kterou by se Goebbels nemusel stydět.

Svá tvrzení opírají tito pseudonovináři o „argumenty“, že bratři Kononovičovi šířili „kremelskou propagandu“, vedli kampaň za „ruský svět“, vyzývali k válce s NATO a další nesmysly, které známe i z českého prostředí coby nálepky určené všem, kdo nesdílí režimní postoj ke konfliktu na Ukrajině, kdo volají po míru a diplomatickém řešení situace. Stejný jazyk, stejné nálepky, stejná obvinění vycucaná z prstu značí jediné – jednoho sponzora hájícího jeden jediný zájem.

Mgr. Petra Prokšanová KSČM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Autor článku pan Jandourek je známý svým zastydlým antikomunismem, a tak není divu, že svůj článek otevírá zesměšňováním ušlechtilých hodnot, ke kterým se komunisté hlásí. Infantilní rétorikou a rádoby humorem však dělá blbce akorát sám ze sebe. Dále v textu zcela nehorázně tvrdí, že komunisté protestovali proti „údajnému“ porušování lidských práv. Tváří tvář důkazům o násilné mobilizaci, korupčním skandálům, protizákonným únosům politických oponentů a cenzuře to není jen ona mizerně odvedená novinářská práce, ale sprostá lež.

Proč boj za lidská práva českých komunistů postavil režimní lokaje do pozoru, že kolem sebe museli začít kopat jak malé děti? Vládní propagandě se nehodí ukazovat strašlivou realitu, které jsou lidé na Ukrajině denně vystaveni. Dlouhé měsíce jsme se jí nesměli dozvídat ani z médií, proto byly některé weby dokonce vypnuty, aby potom Ústavní soud tuto cenzuru označil za nezákonnou a protiústavní.

Ale situace je na Ukrajině tak bolestně vážná, že i do mainstreamových médií už pronikají záběry, na kterých armáda násilím odvléká muže k odvodu, stejně jako poslední týdny vidíme statistiky počtů lidí, kteří ze Zelenského masomlýnku dezertují. Tyto informace budou pro českou veřejnost ještě chvíli těžko uvěřitelné a šokující. Vládní propaganda - zahrnující političky v tričkách s vrtulníky škemrající o peníze na vražedné stroje ukrajinským dětem k Vánocům, podporu neonacistického pluku Azov, shovívavý postoj k propagaci Stepana Bandery, boření antifašistických pomníků a strašení vším ruským od Mrazíka po zmrzlinu - trvala moc dlouho. Jednoho dne se ale budeme muset podívat realitě do tváře všichni. A uvidíme v ní desetitisíce zmařených lidských životů, nešťastné rozbité rodiny, zničenou zemi, to vše za doznívajícího potlesku naší vlády a za naše peníze, které jsme namísto do humanitární pomoci investovali do zbraní, ničení, zkázy a smrti.

My, komunisté, voláme po diplomatickém řešení konfliktu na Ukrajině od samého začátku už před rokem 2014 a plně si uvědomujeme jeho příčiny i hlavní aktéry, kteří se na jeho rozdmýchávání podíleli. V únoru 2022 jsme ve svém stanovisku uvedli, že „ruské ozbrojené síly zahájily vojenské operace na ukrajinském území, s nimiž KSČM nesouhlasí. Jako principiálně protiválečná strana KSČM znovu zdůrazňuje svůj trvalý požadavek na řešení situace na Ukrajině mírovou cestou a požaduje ukončení všech vojenských operací, které jsou v rozporu s mezinárodním právem.“

Na našem postoji se nic nemění. Nemění se ale nic ani na tom, že nesouhlasíme s násilnou perzekucí politické opozice, s cenzurou, násilnou mobilizací ani s jakýmkoliv dalším porušováním lidských práv na Ukrajině. Proti tomu budeme chodit demonstrovat dál. Jsme hlasem politických vězňů na Ukrajině a bude nás slyšet, dokud poslední z nich nebude osvobozen.