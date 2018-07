Račok: Zrušení zahraniční volby do PS, senátu a prezidenta

Možná to není ta správná úvaha, ale kladu si otázku, kdo a kdy vlastně přišel s tím, aby se mohlo ze zahraničí volit po internetu, anebo, vůbec volit ze zahraničí.

Domnívám se, že každý občan České republiky žijící na území České republiky a s trvalým pobytem, má ústavou zaručené občanské právo účastnit se voleb do zastupitelských sborů všech stupňů a volby hlavy státu.

U této skupiny obyvatel, kteří ve svém každodenním životě s námi se všemi dýchají vzduch České republiky, žijí své životy v prostoru České republiky se vším, co každodenní život přináší, starosti, radosti, veřejné dění a jeho ovlivňování politickým a státními institucemi, je logické, že pak takovýto občan plně v souladu se svými právy využívá právo volit.

Ale co ta druhá skupina voličů, volící ze zahraničí a po internetu?

Skupina lidí, kteří dlouhá léta žijí mimo území České republiky, a možná je to již několikátá generace původních občanů České republiky. Je to skupina lidí, která žije v jiném státě, v jiném systému veřejného a politického dění, bez přímé návaznosti, bez přímého poznání života společnosti a působení státu. Nechci zpochybňovat ověřování totožnosti, to zřejmě u voličů na zastupitelských místech v zahraničí funguje. Nevím jak provádět kontrolu pravosti voličů po internetu v dnešní době, kdy ani ty největší bezpečnostní systémy Pentagonu jsou zranitelné.

Kdo jsou ti lidé, které neznáme jako sousedy, spolupracovníky z práce, nepotkáváme je v kinech, divadlech, na diskotékách, na sportovních utkáních. Neznáme je ani jako novináře, skladatele, lékaře, prodavače, taxikáře, řidiče autobusů, řemeslníka, zdravotní sestru, policistu, vojáka, zastupitele, popeláře, a nebudu zde vypisovat všechny profese, které naše společnost potřebuje, kdo jsou tedy tito lidé, kdo jim dal právo rozhodovat o našem osudu, o našem životě.

Je na čase tento systém zrušit, neboť ten, kdo uvedl tento systém v činnost, vytvořil něco, jako pojistku, jako 9- devátou kolonu k tomu, aby veřejný a politický systém mohl být České republice vždy ovlivněn ze zahraničí. Proč? Protože Český národ je hrdý, vzpurný a neposlušný a s ním i národnosti s ním historicky spojené a žijící na území České republiky. Vzácným příkladem je pro hlasování TOP09 do Parlamentu České republiky, nebo získání hlasů pro prezidentského kandidáta v prvním kole prof. Drahoše.

Je zapotřebí podpořit všechny politické subjekty, hnutí, občanské sdružení, která hájí a brání suverenitu, nedotknutelnost a svrchovanost České republiky.

Jedině tak, budeme moci bránit a chránit naši zem před havloidama, knížetem a jim podobným, kteří se veřejně těší na to, až Česká republika zanikne, sluníčkáře, vítače a zrádcovskými neziskovkami.

(převzato z Profilu)

