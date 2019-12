Rais (ANO): My řešíme problém, který si zjednodušil nějaký úředník

Dobrý den. Protože bych se asi jinak nedostal ke slovu... Tak já si myslím, že to, co tady řekl Ivo Vondrák, je to podstatné. Proč tady ten návrh leží? No protože někdo je vyděšený, že byla velká úmrtnost z matematických testů, zatímco třeba mezinárodní testy PISA, tak jak tady několikrát bylo řečeno, dopadly slušně - ne výborně, ale solidně. Takže celý je to, když to úplně zjednoduším, o chybě nějakého úředníka v CERMATu. Všichni jsme dělali testy, tak víme, že tam můžeme dát deset chytáků a zlikviduji celý ročník a můžu to nechat volný a všichni mně projdou. Je to v podstatě o nastavení testů. Z tohohle pohledu - tady to párkrát zaznělo a myslím si, že i v návrhu kolegy Bartoně - by bylo užitečné nebo aspoň bychom měli diskutovat na těch výborech o tom, jestli maturitní testy nepřenést na úroveň školy, protože jsem zažil i případy, kdy jedno selhání neslo v podstatě zklamání minimálně na ten rok. A toto samozřejmě lidi, kteří znají toho maturanta... Tak toto by bylo odstraněné. Čili jenom jsem chtěl zdůraznit, že to si myslím, že je ta pravá příčina. Nemá smysl vykládat, co ten CERMAT dělá, to všichni víme, jak výborně pracoval v uvozovkách, ale my řešíme problém, který si zjednodušil nějaký úředník.

A druhá - poslední věc, jestli bych ještě mohl. Postavili jsme to v roce 2016 - 2015 do jakéhosi solidního stavu a teď ten stav víceméně zbytečně rozbíjíme. Tak jak řekla kolegyně Valachová, můžeme upravit vyhlášky, ti zemědělci tady vždycky křičeli, pamatuji kolegyni poslankyni (nesrozumitelné), čili (předsedající upozorňuje na čas) toto se všechno dá řešit úpravou vyhlášky. Děkuji.

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. ANO 2011



