Rais (ANO): Tento přesun vedl jednoznačně k degradaci titulů

Takže když se vrátím k tomu, co mám nachystáno. Dovolte mi skutečně, abych se také několika slovy vyjádřil k předloženému vládnímu návrhu, tak jak tady předřečníci říkali, tak také já. Je tam řada... Jednak jsme měli možnost vlastně se s tím návrhem nebo s těmi základními rysy seznámit už na schůzích minulé Poslanecké sněmovny, kdy jsme proti tomu také vznesli některé námitky. Za ty dva roky došlo k vytříbení. Uvedený návrh samozřejmě obsahuje řadu kladných námětů - definování role třídního učitele, zavádějícího učitele, jistota suplujících učitelů, že dostanou odměnu a tak dál. To už tady bylo prezentováno, tak to nebudu opakovat. Ale z mého pohledu novela obsahuje několik problémů, s jejichž řešením mám problém souhlasit, čili nemůžu s nimi souhlasit.

Jeden z těch problémů je rozvolnění akreditačního procesu studia pedagogiky. Domnívám se, že by zde bylo vhodné zůstat u původní definice ze starého zákona, tím myslím z toho původního před těmi novelami, to znamená, že studiem pedagogiky se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu pedagogiky, a který je akreditován pro další vzdělání pedagogických pracovníků, které je uskutečňováno vysokou školou. Čili jde mi o to, aby to zůstalo na vysoké škole. Případné rozvolnění akreditačního procesu, které předložená novela přináší, podle mě povede jednoznačně ke snížení kvality dalšího vzdělávání. Pokud budeme aplikovat ten kontroverzní § 9a, dojde ke zvýšení poptávky po příslušných vzdělávacích programech akreditovaných pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, což by se mohlo stát nežádoucí motivací pro organizace, které nejsou vysokými školami. Kvalitu těchto vzdělávacích institucí nelze kontrolovat nejenom v době získání akreditace, ale zejména po dobu realizace těchto programů. Vysoké školy musí ze zákona dlouhodobě prokazovat svou kvalitu, včetně institucionálního, přístrojového a zejména personálního zázemí. Ve svých kvalitách navíc nejsou na rozdíl od soukromých podnikatelských subjektů primárně motivovány komerčním ziskem, což je do značné míry zárukou prevence masového či formalizovaného vzdělávání na úkor kvality.

Ministerstvo svým návrhem upřednostňuje snížení administrativní zátěže pro vlastní úřad před zájmem na kontinuálním zkvalitňováním českého školství. Ať už to dělají úmyslně, nebo neúmyslně, oni si uleví, přenesou tu povinnost na někoho jiného, který to nemusí v té kvalitě, co jsme zvyklí od ministerstva, dělat. Schůdnější řešení by mohlo být omezit akreditaci na vzdělávací instituci jako takovou, nikoliv akreditovat každou vzdělávací akci samostatně, nebo již jen to, že vzdělávací akce bude moci nabízet pouze akreditovaná instituce, která dosahuje potřebné úrovně personální a odborné vybavenosti, je určitou zárukou zajištění vysoké kvality vzdělávání pedagogických pracovníků obecně.

Posun akreditačních procesů na soukromé podnikatelské subjekty a jejich následný dopad na snížení kvality jsme viděli a doposud v praxi vidíme v rámci již dříve přijatých zákonů ve Sněmovně. Jsem tady hodně dlouho a pamatuji právě a bojoval jsem proti tomu neúspěšně. Přesun mezinárodních akreditačních procesů, na zahraničních univerzitách se často hovoří o tzv. validaci, na české podnikatelské subjekty v případě studií, MBA, LL.M., MPA a dalších manažerských kurzů. Tento přesun vedl jednoznačně k degradaci těchto titulů a zejména procesu celého manažerského vzdělávání. O tom bych mohl jako člověk, který učí více než 30 let a organizoval jsem v podstatě hodně těchto programům, tak o tom vám můžu vykládat - obrovské povídání prostě. A také i na základě těchto zkušeností se domnívám, že akreditace a hodnocení kvality uvedeného doplňkového pedagogického studia by jednoznačně měla zůstat na jednom místě v rámci české vzdělávací soustavy, a tím je Ministerstvo školství. Zodpovědnost za kvalitu doplňkového pedagogického studia by samozřejmě měla zůstat pouze na veřejných vysokých školách. Děkuji vám za pozornost.

