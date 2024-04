Rajchl (PRO): Ať si jdou válčit Fiala, Rakušan, Pekarová a Černochová sami

reklama

Lhali vám o covidu, abyste jim dali peníze za vakcíny.

Lžou vám o klimatické krizi, abyste jim dali peníze za emisní povolenky.

A lhali, lžou a budou vám lhát o všech válkách tohoto světa, abyste jim dali peníze na F35, dělostřelecké granáty a všechno další zbrojařské spotřební zboží.

Za covidem nelze udělat tlustou čáru, protože bychom si jej museli zopakovat. S jiným názvem a v jiné podobě, ale ve skutečnosti pořád se stejným scénářem. Je tudíž třeba potrestat viníky, odškodnit pozůstalé a odmítnout Pandemickou úmluvu.

Green deal nelze "upravovat", jak slyšíme od mnohých politiků typu Danuše Nerudové, nýbrž jej okamžitě a kompletně zrušit, neboť je to jedna velká zelená lež. Začít je třeba vystoupením ze zcela zkorumpovaného systému emisních povolenek. To je ona symbolická krev, bez jejíhož přísunu ta zelená hydra brzy pojde.

A válku na Ukrajině či v Izraeli nelze dále podporovat, nýbrž je třeba ji co nejdříve ukončit. Ať si jdou válčit Fiala, Rakušan, Pekarová a Černochová sami. Opravdu by mě zajímalo, jak dlouho by to vydrželi.

Všechny tyto lži mají jednoho společného jmenovatele. A tím je snaha vytáhnout peníze z vašich kapes a transferovat je na účty farmaceutických a zbrojařských korporací a amerických a západoevropských penzijních fondů.

Tak už se nenechte nadále okrádat.

Dejte nám tu možnost a my za vás budeme tvrdě bojovat.

Za vaše peníze, za vaše právo na pravdu a za budoucnost beze strachu.

Jste PRO?

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

