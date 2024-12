Rajchl (PRO): Historie to vládní koalici jednou spočítá

Zelenskyj prohlásil, že by souhlasil s uzavřením míru s tím, že by obětoval část území, kontrolovaného Ruskem, výměnou za to, aby zbytek Ukrajiny byl přijat do NATO. Dovolím si k tomu napsat několik poznámek:

1) Když jsme to samé řešení navrhovali před více než dvěma lety, byli jsme za proruské šváby a chcimíry. Buď je tedy Zelenskyj Putinovec a chcimír, nebo jsme měli celou dobu pravdu a naši pravdoláskaři a kavárníci posloužili jako naivní roztleskávači ke zcela zbytečnému prodlužování války, jež přinesla miliardové zisky zbrojařům a statisícové lidské ztráty Ukrajincům. Každopádně se po tomto prohlášení Zelenského definitivně zařadili do kolonky užitečných idiotů.

2) Podle "expertů", oslovených CNN Prima News, bude mít Putin z tohoto návrhu radost. Já tvrdím, že experti plácají nesmysly - ve skutečnosti totiž Putin na tento návrh v žádném případě nepřistoupí. V dubnu 2022 by jej možná akceptoval. Teď už nikoliv. Uvidíte.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

3) Ukrajinští diplomati žádají o pozvánku do NATO co nejdříve, ideálně tento týden. Asi je zcela jasné proč. Důvodem je fakt, že po 20. 1. 2025, až do Bílého domu vstoupí předním vchodem Donald Trump, už Ukrajina žádnou pozvánku do NATO rozhodně nedostane.

Anketa Chcete, aby v rámci koalice STAČILO! kandidovala i SOCDEM Jany Maláčové? Chci 59% Nechci 31% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 1456 lidí

Suma sumárum - chtěl bych tímto vyjádřit respekt vůči všem chcimírům a našim podporovatelům, kteří se nenechali odradit ani zastrašit Fialou, Rakušanem, Foltýnem, kavárnou, pravdoláskaři ani mainstreamovými médii a konzistentně prosazovali pozici mírového řešení diplomatickou cestou, jehož nevítanou, avšak nevyhnutelnou podmínkou bylo vzdání se části ukrajinského území, jež Rusko kontroluje.

Zelenskyj svou faktickou kapitulací potvrdil, že jsme měli celou dobu pravdu. Jen kdyby bylo po našem a tohle řešení bylo přijato již před dvěma roky, tak mohl být milion mužů stále živých a Bachmut, Avdijivka a další města na Donbasu stále pod kontrolou Ukrajiny. Ztráta těchto měst, a především ony zbytečně promarněné životy jsou účtem za iracionální nahnání Ukrajiny do bezcílného pokračování vojenského střetu, v němž ani na minutu nemohla vyhrát.

Bohužel tento účet nezaplatí ani Zelenskyj, ani Pavel, ani Fiala, Černochová, Pekarová, Rakušan či ty tisíce naivních chciválků na sociálních sítích, nýbrž obyčejné ukrajinské a ruské rodiny, které přišly o své nejbližší. To však nemění nic na tom, že Petr Pavel s celou pětikoaliční sebrankou by měli za své naprosté strategické selhání, jež vyústilo v naprostou zkázu Ukrajiny a ve značné zchudnutí většiny občanů České republiky, nést plnou odpovědnost.

Vsadili jste vše na jednu kartu a prohráli jste. Jediným čestným řešením by bylo sebrat se a odejít. Vy ale žádnou čest nemáte a nikdy jste neměli. Historie vám to ale jednou spočítá. A já pevně věřím, že budu u toho, až se tak stane.