Rajchl (PRO): Lídři západu se začali chovat jako novodobá šlechta

Joe Biden udělil pár týdnů před skončením svého období milost svému synu Hunterovi uznanému vinným z daňových podvodů. Hunter vedl extravagantní život a utrácel miliony dolarů za drogy a prostitutky. V jeho daňovém přiznání však příjmy, odpovídající těmto jeho astronomickým výdajům, jaksi nefigurovaly.

V této souvislosti dlužno dodat, že Hunter úzce spolupracoval s ukrajinskou společností Burisma, kterou bylo bez nadsázky možné označit za mafiánskou. Odhaduje se, že Hunter dostal za své služby pro tuto firmu desítky milionů dolarů, jež nikdy nezdanil. Když se pak v roce 2016 tehdejší nejvyšší státní zástupce Ukrajiny Viktor Šokin rozhodl Burismu a její představitele stíhat, byl na nátlak Joe Bidena odvolán.

Zvukový záznam, kde se Joe Biden chlubí tím, že volal tehdejšímu prezidentovi Ukrajiny Prošenkovi a řekl mu, že má šest hodin na to, aby Šokina vyhodil, jinak nedostane od USA pomoc ve výši miliardy dolarů, dokonale ilustruje, jak je Bidenova administrativa prolezlá korupcí, jakož i to, že je Ukrajina pouhopouhým loutkovým státem, poslušně zpívajícím podle notiček, došlých z Washingtonu. Což ostatně potvrzuje rozhovor se samotným Šokinem, jenž kdysi vedl s televizí FOX.

Samotná milost, udělená vlastnímu synovi, je návratem do feudálních dob a neuvěřitelným excesem ze základních principů demokratického státu. A to nejdůležitější na závěr - je neskutečné, že většina médií o této milosti jen suše poreferovala. Kdyby to samé udělal Trump, tak budeme číst bombastické titulky, jak zneužil své pravomoce a bezprecedentně zasáhl do nezávislosti justičního systému. Což je přesně ten odporný dvojí metr, jenž dnes sledujeme u libodemo scény na každém kroku. Proto lidé médiím nevěří a jsou znechuceni tím, jak je mainstream obelhává.

Lídři západu se začali chovat jako novodobá šlechta. A média jim k tomu přizvukují. Odvrátili se od spravedlnosti a tím i od demokracie. A právě tento faktor je hlavní příčinou úpadku moderní západní civilizace - vše ostatní už jsou pouze důsledky a průvodní jevy.

My v PRO chceme vrátit do politiky i do veřejného prostoru rovný metr. Bez této změny se nepohneme kupředu a nepomůže nám žádná reforma či úprava daní. V této souvislosti nemohu než nevzpomenout na geniální citát Tomáše Garrigua Masaryka: "Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“

