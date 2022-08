Rajchl (PRO): Ministryně Jana Černochová je odporný lidský odpad

reklama

Dnes se roztrhl na Fb a Twitteru pytel s jásotem nad smrtí Darji Duginové, dcery Alexandra Dugina. Musím říct, že větší ubohost jsem za celý ukrajinsko-ruský konflikt ještě nezaznamenal. Jak se někdo může radovat nad smrtí mladé holky (ať už je dcerou kohokoliv), to opravdu nepochopím. Tihle lidé jsou pro mne naprosté lidské dno. Ba co víc, dle mého názoru se jedná zcela jednoznačně o spáchání trestného činu Podpora a propagace terorismu dle ustanovení §312e odst. 1 odst. 4 písm. a) trestního zákoníku, za což je sazba 5-15 let.

Dovolím si připomenout případ Čecha, jenž po teroristickém útoku ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch, při němž zemřelo 51 muslimů, napsal na svůj Fb profil následující komentář: „Jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce???!“ Dostal za to 6 let.

Nikdo neřešil, kolik teroristických útoků předtím spáchali muslimové na křesťany, tudíž by nikdo momentálně neměl řešit úlohu Ruska ve válečném konfliktu. Trestné je schvalování JAKÉHOKOLIV teroristického útoku, bez ohledu na to „kdo si začal“.

Jsem hluboce přesvědčen, že jakýkoliv projev radosti nad smrtí jediného Ukrajince by byl okamžitě odstíhán. Proto je nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení konaly se stejnou razancí i v tomto případě. Tady totiž nejde o to, kdo je v právu, nýbrž o to, že teroristické akce, při nichž dojde k usmrcení civilistů, jsou prostě tím nejodpornějším aktem, jaký svět zná.

Proto vás žádám, abyste mi posílali screenshoty kohokoliv, kdo bude tento teroristický akt schvalovat nebo nad ním jásat. Budu naprosto systematicky podávat jedno trestní oznámení za druhým. A začnu u paní ministryně obrany Jany Černochové, která na Twitteru napsala, že jí „není líto dcery ani truchlícího otce“.

Pokud ji za tento výrok žádný státní zástupce neodstíhá, tak se definitivně potvrdí, že v našem státě neexistuje rovnost před zákonem. Dle mého názoru je tento výrok totiž zcela srovnatelný s výroky o „ochutnání vlastní medicíny“ a „dobré práci“, za něž vyfasoval Benedikt Čermák 6 let. Jasně se ukáže, jestli tady zůstaly alespoň poslední zbytky právního státu, nebo už definitivně žijeme v totalitě, kde mocní mohou v klidu dělat to, za co jsou plebejci posíláni za mříže.

P.S: Tato kauza se mě jakožto otce tří dcer osobně nesmírně dotýká. Chápu, že mne může kdokoliv nesnášet za mé veřejné projevy, ale co bych považoval za naprosto podlé, je to, aby si někdo svůj hněv vyléval na mých dcerách a paní ministryně by tomu ještě na Twitteru tleskala.

Proto tady a teď prohlašuji, že Jana Černochová je odporný lidský odpad. A kdokoliv jásá nad smrtí mladé holky, jen proto, že byla něčí dcerou, je pro mne na stejné úrovni.

Hanba Vám, paní ministryně, hanba Vám!!!

JUDr. Jindřich Rajchl



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Paragrafy. Černochová spustila, co nikdo nečekal Počkají, až bude nejhůř. Pak dají nabídku: „Aby lidi nezmrzli.“ Advokát Rajchl vidí zlou budoucnost Právník Rajchl: Není pravda, že ekonomickou válku zahájilo Rusko. Spustili jsme ji my, přitom nemůžeme vyhrát Rajchl (PRO): Politika má být službou veřejnosti, nikoliv zdrojem zbohatnutí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.